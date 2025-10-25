Deviza
orosz-ukrán háború
légitámadás
dróntámadás

Újra Kijevet bombázták az oroszok, egy óvoda is megsérült

Az orosz drón- és rakétatámadásoknak Kijevben egy, Dnyipropetrovszk régióban pedig két halálos áldozata van. A drónok mellett ballisztikus rakétákat is bevetettek az éjjel az oroszok.
VG/MTI
2025.10.25, 17:40

Ismét ballisztikus rakétákkal lőtte Kijevet Oroszország, a támadásban egy ember meghalt és legalább tíz megsebesült – közölte szombaton az ukrán főváros katonai közigazgatásának vezetője, Timur Tkacsenko. Dnyipropetrovszkból is halálos áldozatokról számoltak be.

A ballisztikus rakéták becsapódása után oltják a tüzet Kijevben / Fotó: AFP

A ballisztikus rakéták kijevi bevetése után több tűzesetről és robbanásról érkezett jelentés

Az orosz támadás következtében egy óvoda is megrongálódott. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere Telegram-oldalán arról írt, hogy három embert kórházban ápolnak. A városvezető szerint a mintegy hárommilliós Kijev keleti részén több tűzesetről és egy robbanásról is beszámoltak.

Az éjszakai támadások legalább két halálos áldozatot követeltek Dnyippropetrovszk régióban a helyi hatóságok szerint, miközben heten megsebesültek.

A szombatra virradó éjszaka Ukrajna több más térségében is megszólaltak a légvédelmi szirénák, az ukrán légierő pedig arról számolt be, hogy 50 drónt és négy ballisztikus rakétát semmisítettek meg az ország déli, keleti és északi térsége fölött. A Telegramon közzétett tájékoztatás szerint az oroszok 63 drónt indítottak el Ukrajna felé Kurszk, Orjol és a Krím félsziget irányából.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
