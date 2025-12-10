Megmozdult az albérletpiac az Otthon Start miatt

Az albérletpiac látványos átalakuláson megy keresztül, mivel az Otthon Start programnak köszönhetően egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy saját ingatlanba költözzenek. Ennek köszönhetően sok befektető már nem látja olyan vonzónak a bérbeadást, ezért sorra hirdetik meg eladásra korábban kiadott lakásaikat, tovább alakítva a piac kínálati oldalát.

A Négyzetméter Fix 3 legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

Változik az albérletpiac

Az árak mérséklődése ugyan visszafogottabbá tette a piacot, de korántsem riasztott el mindenkit. Továbbra is vannak új belépők, akik épp most készülnek kiadni frissen vásárolt lakásukat. Ők befektetésként tekintenek ezekre a lakásokra és abban bíznak, hogy a jelenlegi alkalmazkodási időszak után stabilizálódik a kereslet, és ismét kiszámítható bevételt hozhat a bérbeadás. Ezért számukra a rövid távú ármozgások kevésbé meghatározók.

Keresetigazolást kérnek a bérlőktől

Egyre gyakoribb, hogy a potenciális bérlőktől valamilyen pluszgaranciát kérnek a bérbeadók. Idetartozhat a keresetigazolás vagy a befogadási nyilatkozat, de sokan kérnek korábbi bérbeadóktól származó ajánlólevelet is, amely igazolja, hogy a jelentkező megbízható és mindig időben fizetett.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a bérbeadónak is vannak kötelezettségei, de ezek gyakran háttérbe szorulnak. Sok esetben épp azokat a szabályokat felejtik el betartani, amelyek a korrekt és átlátható bérleti viszony alapját jelentik.

Gyakran előfordul, hogy a bérbeadó idő előtt mondja fel a szerződést különféle indokokra hivatkozva, még akkor is, ha a feleket általában határozott idejű megállapodás köti. Ez nemcsak bizonytalanságot okoz a bérlőknek, hanem jogilag is problémás lehet. Jelenleg azonban egyik felet sem védi olyan részletes és egyértelmű szabályozás, mint amilyen például ingatlanértékesítésnél létezik. A bérleti piac emiatt sokkal kiszolgáltatottabb, hiszen számos helyzetet a feleknek maguknak kell rendezniük.

A szerződés a legfontosabb

A bérleti jogviszonyban a szerződés jelenti a legfontosabb biztosítékot mindkét fél számára. Ebben rögzíthetők egyértelműen az együttműködés feltételei, a határidők, a fizetési kötelezettségek és a jogkövetkezmények is. Minél részletesebb és pontosabb a megállapodás, annál kisebb az esélye a későbbi vitáknak vagy félreértéseknek.