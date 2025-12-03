Ez lehet a megoldás a másfél milliós négyzetméterárra? – moduláris építészet: az ingatlanpiac új trükkje

A budapesti új építésű lakások átlagos négyzetméterára 2025 őszére elérte az 1,88 millió forintot, miközben az Otthon Start program 1,5 milliós határa komoly kényszerpályára állítja a fejlesztőket. Egyre több projekt számára válik létkérdéssé, hogy csökkenteni tudja a kivitelezési költségeket – ebben pedig a moduláris, előregyártott technológia az egyik legerősebb eszközzé növi ki magát.

A Négyzetméter Fix 3 legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

A moduláris építészet alapja

A moduláris építészet alapja, hogy a szerkezeti elemek nem a helyszínen készülnek, hanem üzemi, kontrollált körülmények között. A falpanelek, födémek és homlokzati egységek sok esetben robotizált gyártósorokról kerülnek ki, majd a helyszínen gyorsan, minimális hibalehetőséggel illesztik össze őket.

Ez nemcsak rövidebb építési időt eredményez, hanem kiszámíthatóbb minőséget és jóval tervezhetőbb költségstruktúrát is.

Skandináviában és Japánban már bebizonyosodott: az ipari szereltség nem a kompromisszumot, hanem a precizitást jelenti.

Dr. Burián Gergő szerint a technológia ott tud igazán hatékony lenni, ahol sok azonos alapterületű lakás készül – ilyenek a nagyobb társasházak és intézményi projektek. A családi házaknál Magyarországon még nem tömegmegoldás, de már jelen vannak olyan típustervek, amelyek előregyártott, közúton szállítható modulokból épülnek össze.

Így optimalizálnak a fejlesztők

A moduláris építés terjedését ugyanakkor nem csupán technológiai előnyök, hanem kemény gazdasági realitások gyorsítják. A magas bérköltségek, a munkaerőhiány és az építőanyag-drágulás egyre inkább háttérbe szorítja a helyszíni kivitelezést. Ha egy beruházásnak be kell férnie az Otthon Start révén elvárt négyzetméterár-limitbe, akkor a kivitelezés hatékonysága válik döntő tényezővé – erre pedig a moduláris rendszerek adnak valódi választ.

Bár sokak fejében még él a 60-as évek panelkorszakának emléke, a modern előregyártási technológia már teljesen más kategória.

A mai szerkezetek szigorú energetikai és épületfizikai követelményeknek felelnek meg, és ugyanazokat a szabványokat teljesítik, mint a hagyományosan épített lakások. Sőt: a gyártási pontosság miatt a minőség sok esetben egységesebb és magasabb.