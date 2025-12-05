Boldog karácsony várható a tőzsdéken, a bitcoin ralijának viszont vége lehet

Minden adott ahhoz, hogy az amerikai tőzsde a jelenlegi szinteken vagy azok felett zárja majd a 2025-ös esztendőt. Miért optimisták a befektetők, merre veheti az irányt a bitcoin az elmúlt hónapok rapszodikus csapkodása után, és meddig maradhat ennyire erős a forint?

A podcast vendége: Kosovics László, az SPB Befektetési Zrt. portfóliókezelési üzletágának vezetője , és Benesóczky Balázs portfóliómenedzser