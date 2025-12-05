Boldog karácsony várható a tőzsdéken, a bitcoin ralijának viszont vége lehet
Ha csak nem történik valami hatalmas meglepetés, minden bizonnyal kellemes hetekre lehet számítani a karácsonyig hátralévő időben a tőzsdéken, annak ellenére is, hogy az amerikai munkaerőpiaccal kapcsolatos, korábban kialakult, túlzott optimizmus már kezd a múlté lenni – mondta az Arbitrázs legújabb adásában Kosovics László, az SPB Befektetési Zrt. portfóliókezelési üzletágvezetője és Benesóczky Balázs portfóliómenedzser, akikkel az amerikai tőzsde lendületén túl a bitcoin idei évét is áttekintettük, valamint szó esett a forint már-már irreális erejéről is.
Jó hangulatban fordulhat a karácsonyra a tőzsde
A beszélgetés során szó esett:
- az amerikai tőzsde idei hajrájáról, a jövő heti japán kamatdöntés hatalmas jelentőségéről és arról, mely szektorok lehetnek a jövő év nagy nyertesei (01:00–08:30),
- a bitcoin idei rapszodikus teljesítményéről, a legnagyobb kriptodeviza kilátásairól, valamint a medvepiaccal kapcsolatos várakozásokról (08:50–16:20),
- a forint túlfűtött árfolyamáról, a dollár gyengélkedéséről és kilátásairól, valamint a potenciális kamatcsökkentések árfolyamhatásáról (16:40–20:00).
