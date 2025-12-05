Deviza
EUR/HUF382.12 -0.23% USD/HUF328.3 -0.2% GBP/HUF437.45 -0.17% CHF/HUF407.83 -0.33% PLN/HUF90.29 -0.18% RON/HUF75.04 -0.22% CZK/HUF15.79 -0.16% EUR/HUF382.12 -0.23% USD/HUF328.3 -0.2% GBP/HUF437.45 -0.17% CHF/HUF407.83 -0.33% PLN/HUF90.29 -0.18% RON/HUF75.04 -0.22% CZK/HUF15.79 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,922.07 -0.43% MTELEKOM1,744 -0.34% MOL2,950 -0.34% OTP34,100 -0.44% RICHTER9,620 -0.41% OPUS538 +1.89% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS151 +0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,128.33 -0.83% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,357.97 +0.1% BUX108,922.07 -0.43% MTELEKOM1,744 -0.34% MOL2,950 -0.34% OTP34,100 -0.44% RICHTER9,620 -0.41% OPUS538 +1.89% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS151 +0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,128.33 -0.83% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,357.97 +0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Arbitrázs
Arbitrázs
tőzsde
Arbitrázs
részvénypiac
bitcoin

Boldog karácsony várható a tőzsdéken, a bitcoin ralijának viszont vége lehet

Minden adott ahhoz, hogy az amerikai tőzsde a jelenlegi szinteken vagy azok felett zárja majd a 2025-ös esztendőt. Miért optimisták a befektetők, merre veheti az irányt a bitcoin az elmúlt hónapok rapszodikus csapkodása után, és meddig maradhat ennyire erős a forint?
A podcast vendége: Kosovics László, az SPB Befektetési Zrt. portfóliókezelési üzletágának vezetője, és Benesóczky Balázs portfóliómenedzser
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.12.05, 16:30

Ha csak nem történik valami hatalmas meglepetés, minden bizonnyal kellemes hetekre lehet számítani a karácsonyig hátralévő időben a tőzsdéken, annak ellenére is, hogy az amerikai munkaerőpiaccal kapcsolatos, korábban kialakult, túlzott optimizmus már kezd a múlté lenni – mondta az Arbitrázs legújabb adásában Kosovics László, az SPB Befektetési Zrt. portfóliókezelési üzletágvezetője és Benesóczky Balázs portfóliómenedzser, akikkel az amerikai tőzsde lendületén túl a bitcoin idei évét is áttekintettük, valamint szó esett a forint már-már irreális erejéről is.

 

Jó hangulatban fordulhat a karácsonyra a tőzsde

A beszélgetés során szó esett:

  • az amerikai tőzsde idei hajrájáról, a jövő heti japán kamatdöntés hatalmas jelentőségéről és arról, mely szektorok lehetnek a jövő év nagy nyertesei (01:00–08:30),
  • a bitcoin idei rapszodikus teljesítményéről, a legnagyobb kriptodeviza kilátásairól, valamint a medvepiaccal kapcsolatos várakozásokról (08:50–16:20),
  • a forint túlfűtött árfolyamáról, a dollár gyengélkedéséről és kilátásairól, valamint a potenciális kamatcsökkentések árfolyamhatásáról (16:40–20:00).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

Podcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu