Videón mutatjuk meg, hogyan halad a paksi atomerőmű bővítése

A tárcavezető a magyar–orosz gazdasági vegyes bizottság ülését követően üdvözölte, hogy a paksi atomerőmű bővítésének munkálatai jobban haladnak a tervezettnél, és így már jövő héten el tudják kezdeni a szakemberek az első beton öntését közvetlenül megelőző műszaki feladatok végrehajtását – írta meg az Origo.

A paksi atomerőmű bővítésének munkálatai jobban haladnak a tervezettnél / Fotó: Jánossy Gergely / MTI

Paksi atomerőmű bővítése: gőzerővel zajlik a betonozás

„Működik már a betonüzem, leöntöttünk 500 négyzetméternyi szerelőbetont, folyamatos a vízszigetelés, ezért az eredetileg tervezett menetrendnél jóval előbb, a jövő év helyett már a jövő héten elkezdjük a betonvas szerelését, ezzel is garantáljuk, hogy február elején az első beton lenn lesz a földben” – tudatta Szijjártó Péter.

A Paks II. projekt Facebook-oldalán közzétettek egy videót, melyben bemutatják, hogyan készül a szerelőbeton az 5. blokk munkagödrében. A betonozási munkákat a TITAN-2 vállalat végzi a magyar tulajdonú Bayer Construct Zrt. bevonásával.