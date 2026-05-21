Hosszabbítás
Szlovénia
határellenőrzés

Készüljenek a magyarok, év végéig nem oldják fel a határellenőrzést

Szlovénia további hat hónappal meghosszabbította az ellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ideiglenes határellenőrzés 2023 októbere óta van érvényben.
VG/MTI
2026.05.21, 13:59
Frissítve: 2026.05.21, 15:43

A szlovén kormány további hat hónappal, december 21-ig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon 2023 októbere óta érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést – közölte a ljubljanai kabinet a csütörtöki ülését követően. A szlovén kormány indoklása szerint az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben továbbra is instabil a biztonsági helyzet, ami kihat az uniós tagállamok belbiztonságára is.

határ, határellenőrzés M7-es autópálya Magyarország, Szlovénia, Letenye
Szlovénia további hat hónappal meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon / Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Szlovénia 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést a horvát és a magyar határon a közel-keleti biztonsági helyzet romlása és a terrorveszély növekedése miatt. Ugyanezen okokra hivatkozva akkor Olaszország is ellenőrzést vezetett be a szlovén határon, amelyet azóta folyamatosan meghosszabbít.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter kedden jelentette be, hogy Róma ismét meghosszabbítja az ellenőrzést a Szlovéniával közös belső schengeni határon. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az intézkedés – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – nem akadályozza a határon átnyúló forgalmat és kereskedelmet.

A ljubljanai kormány közleményében arra figyelmeztetett, hogy a globális biztonsági helyzet továbbra is törékeny. A dokumentum szerint az orosz–ukrán háború folytatódása mellett az Európai Unió tagállamai és a tagjelölt országok továbbra is különféle destabilizációs tevékenységeknek, hibrid fenyegetéseknek, dezinformációs kampányoknak és más biztonsági kockázatoknak vannak kitéve.

A szlovén kabinet emellett kiemelte a Közel-Keleten zajló háborút, valamint a nemzetközi bűnözői hálózatok határokon átnyúló működését, az illegális migrációs útvonalakat és a szállítási útvonalakkal történő visszaéléseket is.

A szlovén kormány közölte, hogy a biztonsági szervek továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a lehetséges kockázatokat, a szlovéniai és regionális biztonsági helyzetet, valamint a határellenőrzések hatásait azzal a céllal, hogy a körülmények javulása esetén mielőbb visszatérhessenek a belső határellenőrzés nélküli schengeni rendszerhez.

Nagyon jó hírt kaptak az ingázók, változás jön a magyar–szerb határon 

A határátkelés megkönnyítésére 116 digitálisan vezérelhető kijelzőt telepítenek tizenhárom közúti határátkelőhelyen Magyarország ukrán és szerb határszakaszára, valamint korszerűsítik a határellenőrzést segítő Nemzeti Komplex Okmány-nyilvántartó Rendszert (Nekor) – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata decemberben.

A digitálisan vezérelhető táblák valós időben mutatják, hogy az egyes forgalmi sávokban milyen járművek vagy utasok közlekedhetnek, ezáltal segítik elkerülni a hibás sávválasztást, és csökkentik a torlódások kialakulását.

A rendszer lehetőséget nyújt arra is, hogy bizonyos sávokat szükség esetén kétirányú forgalomra használjanak, így jobban alkalmazkodva az aktuális forgalmi helyzethez – ismertették a közleményben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
