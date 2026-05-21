Deviza
EUR/HUF360,49 +0,22% USD/HUF311,24 +0,59% GBP/HUF417,01 +0,33% CHF/HUF393,86 +0,2% PLN/HUF84,81 +0,11% RON/HUF68,75 +0,13% CZK/HUF14,84 +0,26% EUR/HUF360,49 +0,22% USD/HUF311,24 +0,59% GBP/HUF417,01 +0,33% CHF/HUF393,86 +0,2% PLN/HUF84,81 +0,11% RON/HUF68,75 +0,13% CZK/HUF14,84 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 480,25 +0,02% MTELEKOM2 642 +0,53% MOL3 942 -1,17% OTP39 960 -2,85% RICHTER12 350 +1,05% OPUS314 -0,16% ANY7 880 +0,76% AUTOWALLIS149 -1,01% WABERERS4 620 +0,65% BUMIX9 219,6 -0,12% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 825,83 -0,43% BUX131 480,25 +0,02% MTELEKOM2 642 +0,53% MOL3 942 -1,17% OTP39 960 -2,85% RICHTER12 350 +1,05% OPUS314 -0,16% ANY7 880 +0,76% AUTOWALLIS149 -1,01% WABERERS4 620 +0,65% BUMIX9 219,6 -0,12% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 825,83 -0,43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
agrárium
gépgyártás
John Deere
Amerika

A gazdáknak nincs pénzük új kombájnokra – szenved a John Deere is

A pénztelenség egyre nagyobb méreteket ölt az amerikai mezőgazdaságban, s ennek agrárgépeket gyártó társaságok is megisszák a levét. A farmerek halogatják a gépbeszerzéseiket, ennek következtében a John Deere nyeresége is olvadozik.
Kriván Bence
2026.05.21, 14:22
Frissítve: 2026.05.21, 15:32

Amerika legnagyobb mezőgazdaságigép-gyártója, a Deere & Company csökkenő nyereségről számolt be üzleti évének második negyedévéről, elsősorban a traktorok és kombájnok iránt megcsappant kereslet következtében. A nettó nyereség 1,77 milliárd dollárra, azaz részvényenként 6,55 dollárra esett vissza a május 3-án véget ért negyedévben az egy évvel korábbi 1,8 milliárd dollárról, azaz részvényenként 6,64 dollárról. 

John Deere
A John Deere traktorjaiból kevesebb fogyott a második üzleti negyedévben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A forgalom eközben 5 százalékkal, 13,37 milliárd dollárra nőtt, a pluszbevételt a kis mezőgazdasági és építőipari gépek szegmensének értékesítése hozta a Deere számára (3,48 milliárd dollár, plusz 16 százalék). A legnagyobb szegmens – a termelés és precíziós mezőgazdaság – értékesítése viszont 14 százalékkal, 4,50 milliárd dollárra zuhant. Nem lehetett viszont panasz az építőipari és erdészeti gépek szegmensének 29 százalékkal, 3,79 milliárd dollárosra hízott forgalmára.

A Deere a vámokon is sokat veszített

A nyereség visszaesése nem volt meglepetés, különösen azok után, hogy az elmúlt években az agrárium bizonytalan kilátásai miatt a gazdák egyre halogatták az új, korszerűbb gépek beszerzését, és egyre többen választják inkább a bérleti konstrukciókat. A farmereket az alacsony terményárak és a folyamatosan növekvő költségek is sújtották, egyre kevesebb pénzt tudtak félretenni fejlesztésekre, nem is szólva a magas kamatlábakról, a hitelezés szigorodásáról. 

Nem tett jót az agráriumnak Donald Trump kiszámíthatatlan importvámpolitikája sem, tekintettel arra, hogy emiatt a szereplők termelési költségei megnövekedtek abban az ágazatban, amely régóta a globális ellátási-beszállítói láncra támaszkodik. A vámok

  • egyfelől jelentősen megdrágították az alapanyagok beszerzését, a cég importból származó vas- és acélszükségletét például tavaly 600 millió dolláros extra vámteher sújtotta, 
  • másfelől az alacsonyabb költségek miatt külföldre vitt összeszerelés is visszaütött most, hiszen például a Mexikóból „hazahozott” agrárgépek külföldi eredetűnek minősülnek, s érvényesek rájuk a megemelt vámtételek. 

Ha azt nézzük, hogy a Deere termékeinek 50 százaléka az észak-amerikai piacon kel el, akkor érthető, hogy a cég a költségeit minden eszközzel igyekszik kordában tartani.

A nyereségtervet azért várhatóan tartani tudják

Jól jellemzi a helyzet sanyarúságát, hogy az Egyesült Államok nettó mezőgazdasági jövedelme, amely az agrárium jövedelmezőségének általános mérőszáma, várhatóan 0,7 százalékkal csökken 2026-ban az ország Mezőgazdasági Minisztériuma szerint – emlékeztet beszámolójában a Reuters. 

 

John May elnök-vezérigazgató a gyorsjelentésben jelezte: minden tőlük telhetőt megtettek, hogy alkalmazkodjanak a piaci körülmények megváltozásához, s diverzifikált portfóliójuk révén ez szerinte sikerült is. A társaság az első üzleti fél évben 2,43 milliárd dolláros adózott nyereséggel zárt, s most úgy látják, hogy az éves célt, ami 4,5–5 milliárd közé esik, teljesíteni tudják.  

A piac mindenesetre nem volt kíméletes a Deere-vel, a gépgyártó óriásvállalat részvényárfolyama 4 százalékot zuhant a gyorsjelentés publikálását követően, ennyit erodálva az idei 20 százalékos árfolyamnyereségből. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.