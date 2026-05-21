Nem győzte meg a piacot a BÉT autókereskedőjének javuló működési hatékonysága

Javította működési hatékonyságát az AutoWallis csoport az idei első negyedévében, miután EBITDA-eredménye 13 százalékkal 3,7 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a bruttó árrés javulása miatt – derült ki a társaság befektetői prezentációjából. Miközben az árbevétel zsugorodott, s az időszak veszteséges volt. A kurzus 1 százalékos eséssel reagált.

Stabil pozícióban az AutoWallis / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Erős az AutoWallis nemzetközi pozíciója

Fokozta működési hatékonyságát az AutoWallis az idei első negyedévében,

miközben 104,8 milliárd forintos árbevétele 2025 azonos időszakához képest 2 százalékkal zsugorodott. Az enyhe csökkenés a Nagykereskedelmi Üzletág árbevételének 10 százalékos átmeneti visszaesése és a Kiskereskedelmi Üzletág 4, illetve a Mobilitási Szolgáltatások Üzletág 23 százalékos bővülése mellett történt.

A korábbi évek akvizícióinak és fejlesztéseinek köszönhetően a társaság nemzetközi pozíciója továbbra is erős, az árbevétel 63 százaléka származott a külföldi piacokról.

A javuló működési hatékonyság mögött

elsősorban a bruttó árrés emelkedése,

valamint a tavaly bevezetett, jórészt a gyors növekedésre reagáló hatékonyságjavító intézkedések

és a ciklikusan változó piaci folyamatok álltak.

A társaság teljes átfogó eredménye 640 millió forintos veszteséget mutatott,

míg az egy részvényre jutó eredmény mínusz 0,95 forint volt. A visszaesés főként

az újonnan indított márkák, kereskedések és üzletfejlesztések induló időszakot aránytalanul terhelő kezdeti költségeivel,

valamint kedvezőtlen árfolyam-alakulás miatti – részben nem realizált – árfolyamveszteséggel magyarázható.

Az eredményt kedvezőtlenül befolyásolta a stratégiai partnerekkel közösen irányított, 50 százalékos tulajdonú vállalatok AutoWallisra jutó 264 millió forintos vesztesége, a tavalyi azonos időszak 313 millió forintos nyereségével szemben.

A visszaesés ezen tevékenységek esetében is az üzletfejlesztések felfutására terhelődő költségekkel, valamint a román autópiac jelentős visszaesésével magyarázható. Bár az új márkák bevezetése és a fejlesztések stratégiai jellegű beruházások, így a további növekedés és értékteremtés alapjait biztosítják, ugyanakkor rövid távon terhelik a csoport eredményességét.