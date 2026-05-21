Valósággá vált a rémálom, kiszivárgott a levél: 8000 dolgozó kerül utcára, kiküldték a végkielégítés részleteit – elkezdődött, amitől mindenki tartott

A Meta Platforms szerdán több ezer alkalmazottjának küldött e-mailben jelentette be, hogy megszünteti a pozíciójukat. A vállalat a létszámcsökkentést a hatékonyabb működés folytatásával és más, jelentős beruházásokkal indokolta, elsősorban a mesterséges intelligencia területén zajló fejlesztésekkel.

Az érintetteknek küldött levélben a Meta vezetése köszönetet mondott a dolgozók eddigi hozzájárulásáért. „Sajnos a mai átszervezés részeként az ön pozíciója megszűnik” – áll a Business Insider által látott szövegben. A levél szerint a dolgozók a mai naptól nem munkavégzéssel járó felmondási időszakba kerülnek, amelynek végéig teljes fizetést és juttatásokat kapnak, de belső rendszereikhez már nem férnek hozzá.

A cég hangsúlyozta, hogy az elbocsátások lehetővé teszik más területek erősítését. A leépítés a Meta mintegy 78 ezer fős globális létszámának körülbelül 10 százalékát, nagyjából 8000 állást érint. Emellett a vállalat több mint 7000 munkatársat helyez át új, mesterséges intelligenciával kapcsolatos projektekre. A Meta nem kívánta kommentálni a hírt.

Folyamatosak a leépítések a Metánál

A Meta az elmúlt években már több hullámban csökkentette a létszámot. A metaverzumhoz kapcsolódó projekteken dolgozó munkatársak mintegy 10 százalékát küldték el januárban, ami körülbelül ezer embert jelentett a Reality Labs üzletágban. Márciusban újabb több száz dolgozót bocsátottak el a Facebook, a Reality Labs, az értékesítés és a globális működés területéről.

A vállalat emellett a külsős beszállítók szerepét is csökkenti. A tartalommoderálás egy részét korábban alvállalkozók végezték, ezt azonban egyre inkább a mesterséges intelligenciára bízza a Meta. Ez nemcsak költségcsökkentést jelent, hanem azt is, hogy

a cég a működés szinte minden területén automatizálást próbál bevezetni.

A legfrissebb éves jelentés szerint a Meta 2025 végén világszerte 78 865 embert foglalkoztatott, szemben a 2022. végi 86 482 fővel. A járvány utáni technológiai fellendülés idején a vállalat gyors ütemben bővítette az állományát, most azonban ennek jelentős részét visszavágja.