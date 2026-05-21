Friss elemzés érkezett: sokkal többet érhet, venni kell ezt az eurós magyar részvényt

Célárat emelt a Shopper Park Plus részvényeire az Erste Befektetési Zrt., amely tekintélyes hozamlehetőség mellett vételre ajánlja a régiós kikereskedelmi célú ingatlanportfóliót építő társaság papírjait.

A korábbi 15,3 euró helyett már 17,2 euróra taksálják a BUX indexbe tartozó prémium kategóriás magyar részvényt. Ez közel 23 százalékos hozamlehetőséggel kecsegtet a következő egy éven belül. A jelentős felértékelődési lehetőség miatt az Erste továbbra is vételt javasol.

Gáláns osztalékot fizet a Shopper Park Plus

A várható erőteljes árfolyam-emelkedésen túl a részvény ráadásul 6,6 százalék körüli osztalékhozamot is kínál a tavalyi eredménye után fizetendő 0,92 eurós osztalék révén.

A csütörtökön kiadott új elemzés már részben tartalmazza a vállalat frissített iránymutatását a további akvizíciókat is beleértve, valamint a diszkontált cash-flow (DCF) modell paramétereinek módosítását, különösen az alacsonyabb kockázatmentes kamatlábakat, a magyar állampapírhozamok elmúlt hetekben tapasztalt jelentős csökkenését követően.

Az idei év eleje óta elért 20 százalékos tőzsdei teljesítmény ellenére a részvény továbbra is 6 százalékos diszkonttal forog az European Public Real Estate Association szerint számított nettó tárgyieszköz-állományhoz képest.