A Tisza-kormány első gazdasági korlátozása: megszólalt a debreceni BMW és az egyik legnagyobb magyar gyár Kapitány István tervéről – egyértelmű üzenetet kapott az ipartól

A Tisza-kormány tervezett intézkedése a harmadik országból érkező vendégmunkások kitiltásáról kimondottan kellemetlenül érinti Magyarország több meghatározó vállalatát. Ilyen például a több ezer külföldi operátort alkalmazó Master Good vagy a hig tech és autóipari nagyvállalati szektor, így a BMW is.

A vendégmunkásstop veszélybe sodorhatja a magyar gazdaságot, emiatt a kormányhoz fordul több szervezet is. Kapitány István gazdaságfejlesztési miniszter még május elején jelentette be a Tisza-kormány első gazdasági korlátozását.

„Felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, és június 1-jétől felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalá” – közölte akkor. Hogy ez pontosan hogyan fog történni, az nem világos. Az idegenrendészeti törvény eleve egyértelműen rögzíti, hogy vendégmunkások kizárólag a magyar állam által elfogadott

időtartamban,

meghatározott célból,

jogcímen

és feltételek teljesülése esetén

tartózkodhatnak Magyarországon.

A foglalkoztatásukra csak abban az esetben kerülhet sor, ha magyar munkavállalók nem állnak rendelkezésre az adott munkakör betöltésére.

Egy legutóbbi, 2025-ös módosítás szerint a beruházások üzembe helyezése érdekében lehetővé vált vendégmunkások magyarországi foglalkoztatása, ha munkavállalásuk előzetes csoportos jóváhagyással történik.

A foglalkoztatásuk kizárólag a beruházás beüzemeléséig, de legfeljebb egy évig tarthat. A magyar munkaerő védelmét szolgálja, hogy e munkavállalók száma is beleszámít a Magyarországon egyidejűleg alkalmazható vendégmunkások létszámkvótájába.

Ha ezt a lehetőséget felfüggeszti a Tisza, az éppen a beruházások kapcsán okozhat problémát. Azért sem teljesen világos, miért sürgető ez a korlátozás az új kormánynak, mert a harmadik országból érkező munkavállalók aránya Magyarországon a legalacsonyabb a visegrádi országok között.

A foglalkoztatottak számához viszonyítva a külföldről érkezők aránya hazánkban mindössze 2,8 százalék, míg Szlovákiában 4,3 százalék, Lengyelországban 6,8 százalék, Csehországban pedig 16 százalék.

Vendégmunkások nélkül nem megy

Bárány Péter, a Master Good tulajdonosa és cégvezetője a gazdasági migráció tervezett felfüggesztése kapcsán a Világgazdaságnak úgy nyilatkozott: mivel a munkabér mellett a közvetítés költségeit, a szállást és részben az étkezést is a foglalkoztatónak kell állnia, a vendégmunkás-foglalkoztatás drágább, így számukra előnyösebb lenne a magyar munkavállalók alkalmazása.

A hazai munkaerőpiacról azonban nem tudják kielégíteni a szükségleteiket, mert a Magyar-kormány által emlegetett munkaerő-tartalékhoz tartozó emberek tapasztalataik szerint nem kívánnak a 24 órás odafigyelést igénylő állattenyésztésben vagy a vágóhidakon dolgozni.

Ez azonban csak az egyik gond, a másik súlyos probléma, hogy demográfiai okok miatt a magyar munkaerőpiac évi 1 százalékkal szűkül, így addig, amíg a robotizáció eléri azt a szintet, hogy az állatok mellé és a vágóhídi munkára ilyen megoldást lehessen alkalmazni, szükség van a harmadik országbeli munkaerőre.