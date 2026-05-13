Miniház – óriási profit: a csendes luxus lesz a következő évek csúcsbefektetése

A tiny házakat sokan keverik a konténerházakkal vagy a könnyűszerkezetes nyaralókkal, pedig ezek más kategóriába tartoznak. A konténerház szerkezeti megoldás, a könnyűszerkezetes építés technológia, a miniház viszont inkább egy gondolkodásmód. A tiny house nem attól tiny house, hogy kicsi, hanem attól, hogy tudatosan megtervezett, teljes értékű, kompakt élettér. Van benne hűtés, fűtés, fürdőszoba, nappali, étkező, fény, panoráma – sőt a legújabb Feelmore-házakban már kis könyvtár is helyet kapott.

Miniház = szabadság

A tiny house egyik legnagyobb vonzereje a mobilitás. Egy megfelelően kialakított ház közúton szállítható, tréleren mozgatható, így nem lakóautóként, hanem telepíthető, de rugalmasan áthelyezhető vendégházként működik. Ez azonban azt is jelenti, hogy jogilag nem minden esetben egyszerű a helyzet. Burján Szilárd szerint a tiny house több országban is szürke zónának számít, mert az innováció sokszor gyorsabban halad, mint a jogalkotás.

A finanszírozás Magyarországon szintén gyerekcipőben jár. A bankok jellemzően nem „álmokat”, hanem fedezetként kezelhető ingatlant finanszíroznak, márpedig egy tréleren álló tiny house nem mindig illeszkedik a megszokott ingatlanjogi kategóriákba. Szabad felhasználású hitel, lízing vagy nagyobb, több házból álló fejlesztés esetén projektfinanszírozás viszont szóba jöhet.

A lakhatási válság indította el, a turizmus emelte üzletté

A tiny house-mozgalom az Egyesült Államokból indult, részben a lakhatási válságra adott válaszként. Ahogy drágultak az ingatlanok és a hitelek, egyre többen kerestek olyan megoldást, amely nagyobb szabadságot ad, és kevésbé köti őket hosszú távú banki konstrukciókhoz. Európában először az Egyesült Királyságban, majd a német nyelvterületen és Észak-Európában vált népszerűvé, Kelet-Közép-Európában pedig most kezd igazán erősödni.

Magyarországon egyelőre nem elsősorban lakhatási, hanem befektetési és turisztikai termékként van piaca.

A vendég nem pusztán szállást keres, hanem élményt: csendet, panorámát, jakuzzit, távcsövet, nagy teraszt, természetközeli elvonulást.

Burján szerint a modern luxus ma már nem feltétlenül a márványlépcső vagy egy drága kocsi, hanem a csillagos ég, a nyugalom és az a fajta láthatatlan figyelem, amelytől a vendég úgy érzi: egy egész kis világot kapott.