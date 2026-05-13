Miniház – óriási profit: a csendes luxus lesz a következő évek csúcsbefektetése
A tiny házakat sokan keverik a konténerházakkal vagy a könnyűszerkezetes nyaralókkal, pedig ezek más kategóriába tartoznak. A konténerház szerkezeti megoldás, a könnyűszerkezetes építés technológia, a miniház viszont inkább egy gondolkodásmód. A tiny house nem attól tiny house, hogy kicsi, hanem attól, hogy tudatosan megtervezett, teljes értékű, kompakt élettér. Van benne hűtés, fűtés, fürdőszoba, nappali, étkező, fény, panoráma – sőt a legújabb Feelmore-házakban már kis könyvtár is helyet kapott.
A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján:
Miniház = szabadság
A tiny house egyik legnagyobb vonzereje a mobilitás. Egy megfelelően kialakított ház közúton szállítható, tréleren mozgatható, így nem lakóautóként, hanem telepíthető, de rugalmasan áthelyezhető vendégházként működik. Ez azonban azt is jelenti, hogy jogilag nem minden esetben egyszerű a helyzet. Burján Szilárd szerint a tiny house több országban is szürke zónának számít, mert az innováció sokszor gyorsabban halad, mint a jogalkotás.
A finanszírozás Magyarországon szintén gyerekcipőben jár. A bankok jellemzően nem „álmokat”, hanem fedezetként kezelhető ingatlant finanszíroznak, márpedig egy tréleren álló tiny house nem mindig illeszkedik a megszokott ingatlanjogi kategóriákba. Szabad felhasználású hitel, lízing vagy nagyobb, több házból álló fejlesztés esetén projektfinanszírozás viszont szóba jöhet.
A lakhatási válság indította el, a turizmus emelte üzletté
A tiny house-mozgalom az Egyesült Államokból indult, részben a lakhatási válságra adott válaszként. Ahogy drágultak az ingatlanok és a hitelek, egyre többen kerestek olyan megoldást, amely nagyobb szabadságot ad, és kevésbé köti őket hosszú távú banki konstrukciókhoz. Európában először az Egyesült Királyságban, majd a német nyelvterületen és Észak-Európában vált népszerűvé, Kelet-Közép-Európában pedig most kezd igazán erősödni.
Magyarországon egyelőre nem elsősorban lakhatási, hanem befektetési és turisztikai termékként van piaca.
A vendég nem pusztán szállást keres, hanem élményt: csendet, panorámát, jakuzzit, távcsövet, nagy teraszt, természetközeli elvonulást.
Burján szerint a modern luxus ma már nem feltétlenül a márványlépcső vagy egy drága kocsi, hanem a csillagos ég, a nyugalom és az a fajta láthatatlan figyelem, amelytől a vendég úgy érzi: egy egész kis világot kapott.
Tiny house szezon egész évben
A tiny house vendégházak egyik legfontosabb előnye, hogy négy évszakos használatra készülnek. Jó szigetelés, minőségi nyílászárók, hőhídmentes szerkezet, hűtés és fűtés nélkül nem működik a koncepció.
Ez azért is fontos, mert a magyar turizmus erősen szezonális: a vendégéjszakák jelentős része nyáron realizálódik, de a következő évek nyertesei azok lehetnek, akik télen is utazási okot adnak a vendégeknek.
A befektetőknek ugyanakkor nem árt tudniuk, hogy ez nem automatikusan passzív jövedelem. Egy vendégház üzemeltetéséhez takarítási, karbantartási, minőségellenőrzési és értékesítési rendszer kell. Aki Budapesten él, de Nógrádban, Hevesben vagy Békésben üzemeltetne házat, annak professzionális háttér nélkül könnyen teherré válhat a projekt.
A Feelmore 2025-ös átlagára Burján Szilárd szerint nagyjából 65 ezer forint volt éjszakánként, de vízparti vagy különleges koncepciójú helyszíneken a 100 ezer forint feletti ár sem ritka.
A legígéretesebb lokációk pedig nem feltétlenül a legzsúfoltabb turistacélpontok.
A Balaton továbbra is erős, de a tiny house igazi terepe sokszor éppen az, ahol a vendég megérkezve azt érzi: végre nincs ott senki. Nógrád, a Körös holtágai, Szarvas, Békésszentandrás vagy más kevésbé frekventált vízi és dombvidéki térségek ezért különösen érdekesek lehetnek.
További részletekért hallgasd meg a teljes beszélgetést YouTube-on!