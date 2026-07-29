Kiderült, hogy melyik a leggazdagabb vidéki nagyváros Magyarországon: szinte úszik az adóbevételekben Debrecen, Győr és Székesfehérvár

A helyi iparűzési adó mára a magyar önkormányzati finanszírozás egyik legfontosabb pillérévé vált. 2024-ben országosan az összes önkormányzati bevétel közel egyharmadát, a helyi adóbevételeknek pedig mintegy 84 százalékát adta.

Számos beruházás érkezett a vidéki nagyvárosokba / Fotó: Joó István / Facebook

Az elnevezés ugyan ipari adóra utal, valójában azonban nem kizárólag az iparvállalatok fizetik, hanem lényegében valamennyi, az adott településen gazdasági tevékenységet végző vállalkozás. Emiatt az iparűzési adó alakulása nem kizárólag költségvetési kérdés. A helyi gazdaság méretének, teljesítményének és átalakulásának egyik fontos indikátora.

A leggazdagabb vidéki nagyváros

A legfrissebb adatok alapján Debrecen a helyi iparűzési adóból (HIPA) származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból meg is előzte azokat − közölte a Dehir, az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ publikációjára hivatkozva.

A 2025-ös rangsor alapján Budapest toronymagasan az első, a maga 311,34 milliárd forintos HIPA-bevételével, míg Debrecen 38,19 milliárd forinttal a második helyen áll. Ezeket a településeket követi Győr, Székesfehérvár és Kecskemét.

Debrecen jelenlegi pozíciója egy hosszabb távú átrendeződés eredménye. 2014-ben a város HIPA-bevétele még 10,7 milliárd forint volt, és Budapest mellett Győr és Székesfehérvár is megelőzte. 2025-re ez az összeg több mint három és félszeresére, 38,2 milliárd forintra nőtt, ami 257 százalékos bővülést jelent. Ez nemcsak abszolút értelemben jelentős előrelépés, hanem a növekedési ütem is kiemelkedő, mert Debrecen fejlődési dinamikája jóval meghaladta a nagyvárosi mezőny átlagát.

Országos összevetésben a kettős tendencia még feltűnőbb.

A 2024-ben beszedett teljes HIPA 41 százaléka Budapesten keletkezett, miközben Debrecen részesedése 2,6 százalék volt, amellyel a város Budapest után a legnagyobb egyedi települési súlyt képviselte.

Győr 2,3, Székesfehérvár 2,1, Kecskemét pedig 1,8 százalékos aránnyal követte. Ráadásul Debrecen súlya 2019-hez képest 0,4 százalékponttal nőtt, miközben a fővárosé 3 százalékponttal emelkedett. Ez azt jelenti, hogy miközben országos szinten tovább erősödött a Budapest-központú koncentráció, Debrecen a vidéki városok között mégis tovább tudta erősíteni pozícióját.