Áfacsökkentést jelentett be Kármán András: másfél millió magyar rezsije lehet alacsonyabb
A mai kormányülésen többek között döntés született arról, hogy a tűzifa áfája 27 százalékról 5 százalékra csökken − jelentette be Kármán András pénzügyminiszter.
Az intézkedéssel a kormány azt a másfélmillió embert támogatná, amelyek részben vagy teljes egészében tűzifával fűtenek.
Kármán András szerint többen juthatnak hozzá a támogatáshoz
A pénzügyminiszter szerint az érintett háztartások mindeddig kimaradtak a rezsicsökkentésből, mivel ezek a támogatások az áram- és gázfogyasztáson alapulnak. Kármán azt ugyan elismeri, hogy az önkormányzatok hirdettek programokat a tűzifát használók támogatására, de úgy véli a rendszer nem volt hatékony.
Az önkormányzatok pályázhattak a Belügyminisztériumnál a rászoruló családok támogatására, de az eljárás bonyolult és hosszadalmas volt
− fogalmazott a pénzügyminiszter.
A Tisza Párt a kampány során többször is ígéretet tett arra, hogy megtartja és szociális szempontok alapján kiterjeszti a rezsicsökkentést, a tűzifa áfáját pedig 5 százalékra mérsékli.
A korábbi rendszert azzal bírálták, hogy a fogyasztás alapján nyújtott támogatásokon keresztül aránytalanul nagy kedvezményt biztosított a tehetősebb, nagyobb energiafogyasztású háztartásoknak, miközben a tűzifával fűtő, jellemzően alacsonyabb jövedelmű rétegek kimaradtak belőle.
Magyar Péter már a hétfői parlamenti felszólalásában bejelentette, hogy a kormány 5 százalékra csökkenti a tűzifa áfáját, de a részletekről csak a szerdai ülésnapon egyeztek meg.
Kármán András bejelentése alapján az intézkedés ősszel léphet életbe, ehhez azonban az Országgyűlésnek az általános forgalmi adóról (áfa) szóló törvényt is módosítania kell.