Fordulópont jöhet szeptemberben? Megosztotta a Fedet az infláció, egyre többen szorgalmazzák a kamatemelést
Változatlanul hagyta az irányadó kamatot az amerikai jegybank, ugyanakkor a döntés szokatlanul éles belső vitát tükrözött. A Federal Reserve három regionális vezetője ugyanis kamatemelésre szavazott, mert szerintük az infláció továbbra is túl magas.
Változatlanul, 3,5 és 3,75 százalék közötti sávban hagyta irányadó kamatot szerdán a Fed. A döntés ugyan megfelelt a piaci várakozásoknak, a kamatdöntő ülés mégis a belső megosztottság miatt vált figyelemre méltóvá.
Önmaga ellen harcol a Fed
A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) 9-3 arányban szavazott a kamattartás mellett. Beth Hammack (Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis) és Lorie Logan (Dallas) regionális jegybankelnökök azonban negyed százalékpontos kamatemelést támogattak, mert szerintük az infláció továbbra is tartósan meghaladja a Fed két százalékos célját. A döntést követő közlemény gyakorlatilag megegyezett a júniusi ülés után kiadott szöveggel. A Fed szerint az amerikai gazdaság továbbra is szilárd ütemben növekszik, annak ellenére, hogy a közel-keleti konfliktus fokozza a bizonytalanságot. A munkaerőpiac továbbra is stabil, a munkanélküliségi ráta alig változott.
Kevin Warsh Fed-elnök első teljes kamatdöntő ülésén továbbra sem adott egyértelmű iránymutatást a következő lépésekről. Korábban többször hangsúlyozta, hogy a jegybanknak nem előre kell megmondania a piacoknak a várható kamatpályát, hanem azt kell világossá tennie, milyen gazdasági feltételek mellett változtat a monetáris politikán.
A Fed-elnök a mostani döntést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a kamatdöntő ülésen „jó családi vita” zajlott. Elmondása szerint kifejezetten szerette volna, ha a döntéshozók nyíltan ütköztetik az álláspontjaikat a monetáris politika legfontosabb kérdéseiről.
Jó családi vitát kértem, és meg is kaptam. Nem kerültük meg a nehéz kérdéseket, nem féltünk tőlük, a kollégáim között sokkal több volt az érdemi vita és az interakció
– mondta a Fed elnöke, hozzátéve, hogy a testület végül ugyan többségi döntéssel a kamattartás mellett voksolt, de három tag továbbra is kamatemelést tartott volna szükségesnek az infláció letörése érdekében.
A Fed elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jegybank kész beavatkozni, ha az infláció alakulása ezt indokolja. „A bizottság döntései rendkívül fontosak, és ahol szükséges és indokolt, nem fogunk habozni cselekedni” – fogalmazott.
Warsh ugyanakkor egyértelművé tette, hogy szakít azzal a gyakorlattal, amelyben a Fed előre részletes iránymutatást adott a kamatpályáról. Mint mondta, a jegybank nem kíván folyamatos előrejelzésekkel szolgálni, hanem a beérkező gazdasági adatokra és a piacok tényleges reakcióira támaszkodva hozza meg döntéseit. Szerinte a Fednek közvetlenül, „szűretlenül” kell megfigyelnie a gazdasági folyamatokat, mielőtt a monetáris politika módosításáról határoz.
A Fed-elnök azt is hangsúlyozta, hogy nem tartja helyesnek a mostani döntést „szünetként” értelmezni. Mint mondta, a Fed nem egyszerűen kivár, hanem alaposan felülvizsgálta a gazdasági helyzetet és a monetáris politika előtt álló legfontosabb kérdéseket.
Nem úgy jellemezném a mostani döntést, mint egy szünetet. Inkább úgy, mint a gazdasági helyzet alapos értékelését és a legnehezebb szakpolitikai kérdések áttekintését. Azt is felmértük, milyen további elemzésekre van szükség ahhoz, hogy a következő időszakban megalapozott döntéseket hozhassunk
– fogalmazott a Fed elnöke.
Warsh hozzátette, hogy a kamatszint változatlanul hagyása nem jelenti azt, hogy lezárult volna a monetáris politika következő szakasza. Szerinte a mostani döntés „egy történet kezdete, nem pedig a vége”, vagyis a Federal Reserve a következő hónapokban is kész felülvizsgálni álláspontját a beérkező gazdasági adatok függvényében.
A szigorúbb monetáris politika hívei szerint az infláció továbbra is jelentős terhet ró a háztartásokra. Az árnyomást Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései, valamint az iráni konfliktus miatt megemelkedett energiaárak is erősítik.
Bár a Fed most nem emelt kamatot, a júniusi előrejelzés szerint a döntéshozók többsége 2026 végéig egy negyed százalékpontos szigorítással továbbra is számol. Emiatt a szeptemberi kamatdöntő ülés kiemelt figyelmet kaphat, különösen akkor, ha az infláció a következő hónapokban sem mutat érdemi lassulást.
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