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Kevin Warsh
Federal Reserve
kamatdöntés

Fordulópont jöhet szeptemberben? Megosztotta a Fedet az infláció, egyre többen szorgalmazzák a kamatemelést

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
3,5 és 3,75 százalék közötti sávban hagyta irányadó kamatát az amerikai jegybank. A döntés azonban szokatlanul éles megosztottságot hozott: három regionális Fed-kormányzó is kamatemelésre szavazott az infláció miatt.
VG
2026.07.29, 20:27
Frissítve: 2026.07.29, 21:26

Változatlanul hagyta az irányadó kamatot az amerikai jegybank, ugyanakkor a döntés szokatlanul éles belső vitát tükrözött. A Federal Reserve három regionális vezetője ugyanis kamatemelésre szavazott, mert szerintük az infláció továbbra is túl magas.

fed
A piacok ugyan kamattartásra készültek, de a Federal Reserve ülésén komoly nézetkülönbségek kerültek felszínre / Fotó: AFP

Változatlanul, 3,5 és 3,75 százalék közötti sávban hagyta irányadó kamatot szerdán a Fed. A döntés ugyan megfelelt a piaci várakozásoknak, a kamatdöntő ülés mégis a belső megosztottság miatt vált figyelemre méltóvá.

Önmaga ellen harcol a Fed

A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) 9-3 arányban szavazott a kamattartás mellett. Beth Hammack (Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis) és Lorie Logan (Dallas) regionális jegybankelnökök azonban negyed százalékpontos kamatemelést támogattak, mert szerintük az infláció továbbra is tartósan meghaladja a Fed két százalékos célját. A döntést követő közlemény gyakorlatilag megegyezett a júniusi ülés után kiadott szöveggel. A Fed szerint az amerikai gazdaság továbbra is szilárd ütemben növekszik, annak ellenére, hogy a közel-keleti konfliktus fokozza a bizonytalanságot. A munkaerőpiac továbbra is stabil, a munkanélküliségi ráta alig változott.

Kevin Warsh Fed-elnök első teljes kamatdöntő ülésén továbbra sem adott egyértelmű iránymutatást a következő lépésekről. Korábban többször hangsúlyozta, hogy a jegybanknak nem előre kell megmondania a piacoknak a várható kamatpályát, hanem azt kell világossá tennie, milyen gazdasági feltételek mellett változtat a monetáris politikán.

A Fed-elnök a mostani döntést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a kamatdöntő ülésen „jó családi vita” zajlott. Elmondása szerint kifejezetten szerette volna, ha a döntéshozók nyíltan ütköztetik az álláspontjaikat a monetáris politika legfontosabb kérdéseiről.

Jó családi vitát kértem, és meg is kaptam. Nem kerültük meg a nehéz kérdéseket, nem féltünk tőlük, a kollégáim között sokkal több volt az érdemi vita és az interakció

– mondta a Fed elnöke, hozzátéve, hogy a testület végül ugyan többségi döntéssel a kamattartás mellett voksolt, de három tag továbbra is kamatemelést tartott volna szükségesnek az infláció letörése érdekében.

A Fed elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jegybank kész beavatkozni, ha az infláció alakulása ezt indokolja. „A bizottság döntései rendkívül fontosak, és ahol szükséges és indokolt, nem fogunk habozni cselekedni” – fogalmazott.

Warsh ugyanakkor egyértelművé tette, hogy szakít azzal a gyakorlattal, amelyben a Fed előre részletes iránymutatást adott a kamatpályáról. Mint mondta, a jegybank nem kíván folyamatos előrejelzésekkel szolgálni, hanem a beérkező gazdasági adatokra és a piacok tényleges reakcióira támaszkodva hozza meg döntéseit. Szerinte a Fednek közvetlenül, „szűretlenül” kell megfigyelnie a gazdasági folyamatokat, mielőtt a monetáris politika módosításáról határoz.

A Fed-elnök azt is hangsúlyozta, hogy nem tartja helyesnek a mostani döntést „szünetként” értelmezni. Mint mondta, a Fed nem egyszerűen kivár, hanem alaposan felülvizsgálta a gazdasági helyzetet és a monetáris politika előtt álló legfontosabb kérdéseket.

Nem úgy jellemezném a mostani döntést, mint egy szünetet. Inkább úgy, mint a gazdasági helyzet alapos értékelését és a legnehezebb szakpolitikai kérdések áttekintését. Azt is felmértük, milyen további elemzésekre van szükség ahhoz, hogy a következő időszakban megalapozott döntéseket hozhassunk

– fogalmazott a Fed elnöke.

Warsh hozzátette, hogy a kamatszint változatlanul hagyása nem jelenti azt, hogy lezárult volna a monetáris politika következő szakasza. Szerinte a mostani döntés „egy történet kezdete, nem pedig a vége”, vagyis a Federal Reserve a következő hónapokban is kész felülvizsgálni álláspontját a beérkező gazdasági adatok függvényében.

A szigorúbb monetáris politika hívei szerint az infláció továbbra is jelentős terhet ró a háztartásokra.  Az árnyomást Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései, valamint az iráni konfliktus miatt megemelkedett energiaárak is erősítik.

Bár a Fed most nem emelt kamatot, a júniusi előrejelzés szerint a döntéshozók többsége 2026 végéig egy negyed százalékpontos szigorítással továbbra is számol. Emiatt a szeptemberi kamatdöntő ülés kiemelt figyelmet kaphat, különösen akkor, ha az infláció a következő hónapokban sem mutat érdemi lassulást.

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Turbófokozatba kapcsol a Meta és a Microsoft mai gyorsjelentéseivel az amerikai tőzsde; a befektetők az MI-beruházásokba ölt százmilliárdok megtérülését várják. A részvénypiac fél szemmel az amerikai jegybankot is figyeli, meglepetés lenne a kamatemelés, de nem zárható ki.

 

Kamatdöntés

Kamatdöntés
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