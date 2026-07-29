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Rendkívüli

Rendkívüli: eldőlt az első dominó, a Duna alacsony vízállása miatt Románia teljesen leállítja a cernavodai atomerőművet – sose történt még ilyen

Románia
áramellátás
atomerőmű

Rendkívüli: eldőlt az első dominó, a Duna alacsony vízállása miatt Románia teljesen leállítja a cernavodai atomerőművet – sose történt még ilyen

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Nem csak Magyarországon okoz gondot a rendkívüli időjárás. Romániában a Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is – jelentette be a román áramszolgáltató. Ezzel leáll teljesen Románia egyetlen atomerőműve.
Járdi Roland
2026.07.29, 21:05
Frissítve: 2026.07.29, 21:32

Leállítja a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is a román áramszolgáltató – írja a Maszol.ro , miután kiadta az erről szóló közleményt a Nuclearelectrica. Ezzel Románia egyetlen atomerűműve is leáll, miután napközben már az első reaktor esetében hasonló lépésre kényszerült az áramszolgáltató.

atomerőmű
Rendkívüli: kritikus helyzetben Románia áramellátása, a Duna alacsony vízálása miatt teljesen leállítják a cernavodai atomerőművet

Rendkívüli: eldőlt az első dominó, a Duna alacsony vízállása miatt Románia teljesen leállítja a cernavodai atomerőművet – sose történt még ilyen

Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy ha a folyam vízszintje eléri a kritikus minimumot, és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. 

Ezek közé tartozhat egy reaktor vagy akár mindkét reaktor leállítása is, ha a helyzet nem változik.

A Nuclearelectrica hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek, és a nukleáris biztonság, valamint a berendezések megbízható működésének védelmét szolgálják.

Romániában is annyira kevés víz van a Dunában, hogy kedden már le kellett állítani a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát. A közlemény szerint a Nuclearelectrica folyamatosan nyomon követi a Duna vízállását, és az illetékes intézményekkel közösen dönt majd arról, mikor kapcsolhatják vissza biztonságosan a cernavodai atomerőművet az országos hálózatra.

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) előrejelzése szerint július 29. és augusztus 5. között a Duna vízhozama a folyam országba való belépési pontjánál, Báziásnál enyhén csökken, és másodpercenként 1500 köbméterre. Ez az érték jóval elmarad a 4700 köbméter/másodperces júliusi és az 3900 köbméter/másodperces augusztusi sokéves átlagtól.

Az atomerőmű két reaktora közül:

  • az 1-es blokk – 1996 óta,
  • a 2-es blokk – 2007 óta működik.

Mindkettő kanadai fejlesztésű CANDU-6 típusú nehézvizes reaktor, egyenként körülbelül 650 MW villamos teljesítménnyel. A két blokk együtt Románia villamosenergia-termelésének nagyjából 20 százalékát biztosítja.

A 2003-as aszály idején kellett utoljára leállítani az atomerőművet

A román Economedia lap azt írja, hogy legutóbb 2003-ban állították le önkéntesen és megelőző jelleggel aszály miatt a teljes erőművet, akkor csak egyetlen reaktor (1. blokk) üzemelt.

Ugyanakkor megjegyzi, hogy ha egy negatív hidrológiai fejlemény arra kényszeríti a Nuclearelectricát, hogy a 2. blokk ellenőrzött leállítását is végrehajtsa, az esemény történelmi precedenst jelent majd a román energiarendszer számára – 

Ez lesz az első alkalom, hogy a teljes cernavodai blokkot önkéntesen és megelőző jelleggel leállítják, mióta mindkét reaktort, az 1. és a 2. blokkot üzembe helyezték

– állapítja meg a román gazdasági lap. Hozzáteszik, hogy az atomerőmű 2. blokkját is ellenőrzött módon leállítják, és leválasztják a Nemzeti Energiarendszerről vagy 2026. július 29-én este, vagy 2026. július 30-án reggel, a Duna vízszintjének csökkenésétől függően. Az 1. blokk leállításához hasonlóan a 2. blokkot is ellenőrzött módon állítják le a súlyos aszály okozta rendkívül alacsony, példátlan Duna vízszint miatt, az erőmű súlyos aszályos helyzetekre vonatkozó eljárásai alapján.

Ráadásul Bulgária áramellátása is akadályokba ütközhet a Duna alacsacsony vízszintje miatt a következő napokban, Szófia pedig akár még követheti is Bukarestet.

"A Duna alacsony vízállása miatt Bulgária ideiglenesen leállíthatja a kozloduji atomerőmű − az ország egyetlen atomerőműve − mindkét jelenleg működő, egyenként 1000 megawatt teljesítményű blokkját" − mondta Iva Petrova bolgár energiaügyi miniszter szerdán. Bulgáriának azonban nem csak kozloduji atomerőmű leállása okoz problémát. A Duna alacsony vízállása kedvezőtlenül érinti a Vaskapu I. és a Vaskapu II. működését is, valamint rontja a kostolaci hőerőmű hűtőrendszerének hatékonyságát.

Megszólalt a román kormányfő, kéréssel fordult a lakossághoz

Ilie Bolajan román miniszterelnök is megszólalt szerda este. "Az atomerőmű második reaktorának leállítása hatással lesz az országra, hiszen az energiatermelés kiesését kompenzálni kell a gázüzemű erőművek termelésének növelésével, valamint importta" – közölte a miniszterelnök, aki azzal a kéréssel fordult az ország polgáraihoz és a nagy fogyasztókhoz, hogy igyekezzenek csökkenteni a fogyasztást csúcsidőben, azaz 20-23 óra között. Napközben nincs gond – nyomatékosította. 

Magyarországon is csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét

A Duna alacsony vízállása Magyarországon is problémákat okoz, elöször hétfő este közölte az MVM, hogy az 1-es blokk teljesítményét csökkenteni kell, majd kedden a 2-es, szerdán pedig 3-as blokk esetében lépett hasonlóan. Egészen pontosan így történtek a leálások

  • az első blokkjának 500 megawattjából július 27-én 254 megawattot,
  • a második blokkjának 500 megawattjából július 28-án 237 megawattot kellett visszavenni.
  • harmadik blokkját teljesen le kellett állítani.

Magyar Péter miniszterelnök is reagált a fejlményekre, a Facebook-ra feltöltött videójában arra kérte a lakosságot, hogy struktúrálja át a fogyasztását, lehetőleg ne este, hanem napközben fogyasszon energiát, amikor a napelemek is termelnek. Azt is hangúlyozta, hogy az ország áramellátása nincs veszélyben akkor sem, ha le kell állítani a paksi atomerőművet. 

Már pedig ez is számításba jöhet. "Elképzelhető, hogy egy olyan trendben vagyunk, amelyben több héten keresztül alacsony lesz a vízhozam. Ezért lehet, hogy tovább kell csökkenteni az atomerőmű teljesítményét azért, hogy a munkában maradó szivattyúk hozzáférjenek a vízhez" – mondta Aszódi Attila, a Paks II. beruházás korábbi kormánybiztosa az ATV adásában. 

Hangsúlyozta, hogy jelenleg nem biztonsági, hanem üzemeltetési oka van a teljesítménycsökkentésnek. Ahhoz, hogy mind a négy blokk termeljen, másodpercenként körülbelül 1000 köbméteres vízhozamra van szükség, most 800 liter alatt vagyunk. A Duna 2018-ban mért, sok éves negatív rekordja 6 centiméterrel volt az előző negatív rekord alatt. A szint jelenleg még ennek a 2018-as értéknek is aláment 9 centiméterrel. A helyzet ezzel a mínusz 15 centiméterrel kritikus. Lehet, hogy az is marad az előttünk álló napokban, hetekben, talán egész augusztusban.

Aszódi Attila szerint teljesen nem zárható ki, hogy teljesen le kelljem állítani mind a négy blokkot, ez technikailag elképzelhető. A cél azonban, hogy erre ne legyen szükség.

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