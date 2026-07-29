Leállítja a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is a román áramszolgáltató – írja a Maszol.ro , miután kiadta az erről szóló közleményt a Nuclearelectrica. Ezzel Románia egyetlen atomerűműve is leáll, miután napközben már az első reaktor esetében hasonló lépésre kényszerült az áramszolgáltató.

Rendkívüli: kritikus helyzetben Románia áramellátása, a Duna alacsony vízálása miatt teljesen leállítják a cernavodai atomerőművet

Rendkívüli: eldőlt az első dominó, a Duna alacsony vízállása miatt Románia teljesen leállítja a cernavodai atomerőművet – sose történt még ilyen

Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy ha a folyam vízszintje eléri a kritikus minimumot, és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket.

Ezek közé tartozhat egy reaktor vagy akár mindkét reaktor leállítása is, ha a helyzet nem változik.

A Nuclearelectrica hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek, és a nukleáris biztonság, valamint a berendezések megbízható működésének védelmét szolgálják.

Romániában is annyira kevés víz van a Dunában, hogy kedden már le kellett állítani a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát. A közlemény szerint a Nuclearelectrica folyamatosan nyomon követi a Duna vízállását, és az illetékes intézményekkel közösen dönt majd arról, mikor kapcsolhatják vissza biztonságosan a cernavodai atomerőművet az országos hálózatra.

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) előrejelzése szerint július 29. és augusztus 5. között a Duna vízhozama a folyam országba való belépési pontjánál, Báziásnál enyhén csökken, és másodpercenként 1500 köbméterre. Ez az érték jóval elmarad a 4700 köbméter/másodperces júliusi és az 3900 köbméter/másodperces augusztusi sokéves átlagtól.

Az atomerőmű két reaktora közül:

az 1-es blokk – 1996 óta,

a 2-es blokk – 2007 óta működik.

Mindkettő kanadai fejlesztésű CANDU-6 típusú nehézvizes reaktor, egyenként körülbelül 650 MW villamos teljesítménnyel. A két blokk együtt Románia villamosenergia-termelésének nagyjából 20 százalékát biztosítja.

A 2003-as aszály idején kellett utoljára leállítani az atomerőművet

A román Economedia lap azt írja, hogy legutóbb 2003-ban állították le önkéntesen és megelőző jelleggel aszály miatt a teljes erőművet, akkor csak egyetlen reaktor (1. blokk) üzemelt.