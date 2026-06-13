Kezdjük a végén, én soha, soha, soha és soha nem adom fel – így kezdte beszédét Orbán Viktor a Fidesz szombati kongresszusán. Szerinte ez most nem ünnepi alkalom, hanem munkaalapú.

Orbán Viktor bejelentette, kik lesznek a Fidesz új vezetői: óriási meglepetések vannak a nevek között – teljesen átalakul a párt / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Először is értékelni kell az országgyűlési választást, amelyen súlyos vereséget szenvedtek. Ezt követően meg kell mutatni az erejüket. Világossá kell tenni, hogy a következő években miért, milyen indíttatásból vesznek részt a magyar közéletben.

A harmadik feladat, hogy levonják a szervezeti tanulságokat, ezért módosítják az alapszabályt. Negyedik feladatként az új elnökségről kell gondoskodni, majd két politikai határozatot fognak elfogadni.

Ezért szenvedett vereséget a választáson a Fidesz – itt a 10 pont

Ami a választási eredményt illeti, elkészült egy értelmezési dokumentum. Két hónapja zajlanak az értékelő beszélgetések, most ideje lezárni őket. Az első szó a köszöneté az önkénteseknek és aktivistáknak, miattuk tartott ki 2,4 millió szavazó a párt mellett. Furcsa, de többet dolgoztak most a verségért, mint a korábbi győzelmekért.

A korábbi 12 évnyi kormányzati munkát a választók jóváhagyták. Ezért a mai értékelés csak az utolsó négy évet taglalja. Tíz megállapítás született a verségre.

A választási üzenetük nem működött. Végig győzelemre hajtottak, az ellenfél előnyét nem észlelték, ezért nem hajtottak végre korrekciót. Tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korább csúcs fölé. Hibásan feltételezték, hogy a személyes mozgósító rendszerük jöbb, mint az ellebfélé. A velük szembeni gyűlöletkampányra, korrupciós vádakra nem adtak erőpteljes választ. A digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. A fiatalokért való küzdelmet elbukták, ezen úszott el a választás, ez személyes kudarc. Ráadásul a külföldi algoritmusok abszordutás határáig részesítették előnyben a kormányváltást. A Magyarországot fenyegető háborús üzenetet az ellenfél semlegesítette. A háború és a brüsszeli szankció blokkolta a gazdasági növekedést. A kormány feladata az lett volna, hogy megtalálja az ellenszert. Be kell vallania, ezt az útvonalat nem találta meg. Igaz, mások sem találják meg, csak a hitelből növekvő Lengyelország, de ez nem opció. Ezért célzott programokat indítottak: családi adókedvezmény, szja-mentesség, minimálbérelemlés, 14. havi nyugdíj, fegyverpénz, lakáshitelek. Komoly sikerek, de nem pótolták a gazdasági növekedést. A választást elégedetlen közhangulatban kellett volna nyerni. Nem vállalta, hogy olyan vállalásokat tegyen, ami teljesíthetetlen. Ellenfeleik viszont ezt alkalmazták, 1213 ígéretet tettek, ez 6000 ezer milliárd forint haderőfejlesztés nélkül. A Fidesz így vesztett 2006-ban is. Amikor a valóság bekopogtat, a remény hal meg először.

Ami a küldetést illeti, teljes az egyetértés. Ma egy liberális kormány áll szemben egy nemzeti ellenzékkel. De mindig Magyarországot kell szolgálni, csak másként. Meg kell változtatni a testtartást, nem hozhatnak kormánydöntéseket.