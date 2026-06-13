Orbán Viktor bejelentette, kik lesznek a Fidesz új vezetői: óriási meglepetések vannak a nevek között – teljesen átalakul a párt
Kezdjük a végén, én soha, soha, soha és soha nem adom fel – így kezdte beszédét Orbán Viktor a Fidesz szombati kongresszusán. Szerinte ez most nem ünnepi alkalom, hanem munkaalapú.
Először is értékelni kell az országgyűlési választást, amelyen súlyos vereséget szenvedtek. Ezt követően meg kell mutatni az erejüket. Világossá kell tenni, hogy a következő években miért, milyen indíttatásból vesznek részt a magyar közéletben.
A harmadik feladat, hogy levonják a szervezeti tanulságokat, ezért módosítják az alapszabályt. Negyedik feladatként az új elnökségről kell gondoskodni, majd két politikai határozatot fognak elfogadni.
Ezért szenvedett vereséget a választáson a Fidesz – itt a 10 pont
Ami a választási eredményt illeti, elkészült egy értelmezési dokumentum. Két hónapja zajlanak az értékelő beszélgetések, most ideje lezárni őket. Az első szó a köszöneté az önkénteseknek és aktivistáknak, miattuk tartott ki 2,4 millió szavazó a párt mellett. Furcsa, de többet dolgoztak most a verségért, mint a korábbi győzelmekért.
A korábbi 12 évnyi kormányzati munkát a választók jóváhagyták. Ezért a mai értékelés csak az utolsó négy évet taglalja. Tíz megállapítás született a verségre.
- A választási üzenetük nem működött.
- Végig győzelemre hajtottak, az ellenfél előnyét nem észlelték, ezért nem hajtottak végre korrekciót.
- Tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korább csúcs fölé.
- Hibásan feltételezték, hogy a személyes mozgósító rendszerük jöbb, mint az ellebfélé.
- A velük szembeni gyűlöletkampányra, korrupciós vádakra nem adtak erőpteljes választ.
- A digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. A fiatalokért való küzdelmet elbukták, ezen úszott el a választás, ez személyes kudarc.
- Ráadásul a külföldi algoritmusok abszordutás határáig részesítették előnyben a kormányváltást.
- A Magyarországot fenyegető háborús üzenetet az ellenfél semlegesítette.
- A háború és a brüsszeli szankció blokkolta a gazdasági növekedést. A kormány feladata az lett volna, hogy megtalálja az ellenszert. Be kell vallania, ezt az útvonalat nem találta meg. Igaz, mások sem találják meg, csak a hitelből növekvő Lengyelország, de ez nem opció. Ezért célzott programokat indítottak: családi adókedvezmény, szja-mentesség, minimálbérelemlés, 14. havi nyugdíj, fegyverpénz, lakáshitelek. Komoly sikerek, de nem pótolták a gazdasági növekedést. A választást elégedetlen közhangulatban kellett volna nyerni.
- Nem vállalta, hogy olyan vállalásokat tegyen, ami teljesíthetetlen. Ellenfeleik viszont ezt alkalmazták, 1213 ígéretet tettek, ez 6000 ezer milliárd forint haderőfejlesztés nélkül. A Fidesz így vesztett 2006-ban is. Amikor a valóság bekopogtat, a remény hal meg először.
Ami a küldetést illeti, teljes az egyetértés. Ma egy liberális kormány áll szemben egy nemzeti ellenzékkel. De mindig Magyarországot kell szolgálni, csak másként. Meg kell változtatni a testtartást, nem hozhatnak kormánydöntéseket.
Orbán Viktor bejelentette, kik lesznek a Fidesz új vezetői
Ellenzékben az emberek hangjának kell lenni. Szervezni kell a kormány hibás nézeteivel szembeni ellenállást. Közösséget kell adni azoknak, akik nemzeti értékekben hiszenk. Meg kell védeni azokat, akiket igaztalanul bántanak. És készen kell állni arra az esetre, ha a kormány befuccsol és az embereknek elege lett belőle.
A jó ellenzék folyamatosan kormányképes állaptban van.
És nem szabad elhanyagolni a patrióta kapcsolatokat sem. Ma a Fidesz nem alkalmas, hogy sikeres ellenzéki párt legyen. Az a szervezeti rend, amiben ma dolgoznak, kényszerzubbony. Érdemes a szervezetet újraszabni.
Erősek voltatok, harcosak, fegyelemzettek. Egyetlen kormány mögött sem állt ilyen céltudatos erő Európában. Nélkületek a 2010-es csődből nem rángathattuk volna ki a gazdaságot. Nem lenne családpolitika, migránsmentes ország és semlegesség az ukrán háborúban. Volt 16 éve Magyarországnak, amikor nem csak szabad, hanem szuverén is volt. Köszönet, köszönet, köszönet – fogalmazott Orbán Viktor.
De ennek ára is volt. A kormány támogatása felemésztette a Fidesz közösségi erejét. Hatalompárttá váltak, mert minden szempontot megelőzőtt a hatékonyság és a fegyelem, félkatonai kormányhzópárttá vált. Bajtárisas kötelék volt, sem mint laza, támogató szövvetség. Növekvő ellenérzésekkel, de a Fidesz ezt jól tűrte. Eddig. De most nincs győzelem, vereség van. Most nincs kormányzati akarat, aminek alá kell vetni magunkat.
Ezért most vissza kell alakulni mozgalmi párttá. Több polgári érték és kevesebb katonai erő. Ezért az elnökség alapszabály-módosítást javasol.
Választókerületi rendszert vezessék ki, vissza kell térni a településekhez, vármegyékhez. Nincs szükség regionális igazgatókra és ügyvezető alelnöki irányításra. A szervezeti rend legyen egyszerű és átlátható.
Az a terv, hogy 28 tagú elnökség jön létre: vármegyei elnökök, választmány elnöke, európai delegáció vezetője, parlamenti frakció vezetője, pártelnök és négy alelnök.
- Legyen összekötő az elnökségben az európai patriótákhoz, erre Gál Kingát javasolja.
- A vidék hangja Gyopáros Alpár.
- Az egyik alelnöknek Bóka Jánost javasolja, akivel a polgári közepet kívánják megerősíteni, ahonnan a hiszékenyek igazi európai módon átzsilipeltek a Tiszához.
- Az önkormányzatokat Kreicsi Bálint fogja képviselni, ő Salgótarján polgármestere.
Utóbbi két nevet azért is elemlte ki, mert ők nem a disznótor alkalmával érkeztek a Fideszbe, hanem az éhkopp idején. "Kérem, támogassátok az új alapszabályt, jöjjön létre az új, széles elnökség és szeptemberig tegyük rendbe a Fideszt a pincétől a padlásig – húzta alá.
Mire ősszel a falevlek lehullanak, a Fidesznek készen kell állnia
Azzal folytatta, hogy eddig tartott a kötelesség, most szeretne néhány személyes dolgot mondani. Először is a felelősség kérdéséről. A sikernek sok anyja van, a kudarc mindig árva. A választási vereségért Orbán Viktort terheli a felelősség. Nem helyes elverni a port a kampányfőnökön, a mozgósítási parancsnokon, regionális igazgatókon, választó kerületi elnökökön, jelölteken, mert a startégia hibák gazdája ő.
Ezért vállalta a felelősséget és ezért mondott le és indítványozta a mai kongresszust is. A parlamenti frakcióban radikális vérátömlesztést hajtottak végre: 25 képviselőt cseréltek ki, egész Európában csak Fidesz képes ilyen alázatra. A vezetést átvették a 40-esek. "Vérzett a szívünk, az enyém is. De az üzenet a nemzedékváltás volt. A tiszások a parlamentet csatatérré változtatták. Tudásban, kultúrában oda-vissza verjük őket."
A vitában a súlyt nézik, de a szavazásokon számolnak, az most nem az ő terepük. Gratulálhatnak Gulyás Gergelyéknek, ma a Fidesz három különb kormányt is ki tud állítani, mint a jelenlegi.
Elképedve nézi a káoszt, ami napról-napra terjed a gazdaságban.
Tízezreket riogatnak vagyonadóval. A kamatstopot sunnyogva visszavonták, ez 200 ezer hitelt, a családokkal együtt 850 ezer embert jelent. Pedig nincs is pénzügyi kényszer, mert az EU odaadta nekik az uniós pénz, amit a Fidesz elől elzártak a kormányváltás érdekében. Ha ez így megy tovább, baj lesz.
Kármán András most pénzügyminiszter, pedig Orbán azért tette ki a szűrét még államtikárként, mert második embernek is alkalmatlan volt, nemhogy elsőnek. A kabinetüléseken két szóból állt a tudománya: megszorítás és IMF. Álmában sem gondolta, hogy egyszer ő elsőszámű felelőse lehet az ország pénzügyeinek.
Drukkol Kapitány Istvánnak is. Bár merőben szokatlan, hogy egy sikeres kereskedőt állítanak egy ország iparpolitikájának élére, aki ráadásul totális kezdő a gazdaságpolitikában. Valahol el kell kezdeni, de kockázatos, hogy a kormányban áll fel a mérlegre. Mindannyiunk érdekében reméli, hogy belejön és nem rombolja szét a védett árak, az árrésszabályozás és a rezsivédelem rendszerét, amikkel milliókat védtek meg a megélhetési nehézségekkel szemben.
Amit a Tisza-kormány művel, nem áll meg a minisztériumok falainál. Listáznak mindenkit, akik együttműködtek a Fidesz-KDNP-kormányokkal vagy önkormányzati vezetőikkel. Mindenkire rámutatnak, hogy bűnös, de bizonyítani nem tudják. Már láttunk ilyet 2002 után, van meghurcoltatás-rutinjuk, több miniszter megfordult a rendőrségi kihallgatásokon. Orbán Viktor az egyetlen Magyarországon, aki átesett parlamenti vagyonátvilágítási vizsgálaton.
Nincs semmi ok, hogy bárki felüljön a rágalmaknak. Nyugodjatok meg.
Minden fideszes kormány törvénytiszterő kormány volt, hűek maradtak az eskühöz, a jogszabályokat betartatták és betartották. Az üzleti érdekeltségekkel szemben világos szabályokat követtek. Hiába a digitális rohamok, ezek nem helyettesítik az igazságot. A most közzétett vagyonbevallásokból az egész ország megtudhatta, hogy a tiszás képviselők az elmúlt 16 évben gazdagodtak meg, gazdagabbak, mint a fideszesek. Luxizásban is előrébb járnak, repkednek az ajándék BMW-k, a miniszter Maseratin furikázik.
A mostani koncepcionális eljárások végül a Fidesz javára válnak majd. A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal, úgy is mondhatjuk, hogy "ma az ország a Varga Judit."
Nyár végére erős és barátságok közösségük lesz. Őszre kiderül, meddig tűri az ország, hogy a kormány abuzálja. Hogy a liberális gazdaságpolitkusok kísérletezzenek a családokon. Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás ideje, a patrióták nagy nemzeti mozgalmáé. Mire a falevelek lehullanak, a Fidesznek készen kell állnia – zárta beszédét Orbán Viktor.