Vámtarifáktól az értékláncok kontrolljáig: új korszak a nagyhatalmi versengésben

Az Egyesült Államok és Kína viszonyában a 2025-ös év a látványos vámháború, majd az azt követő enyhülés miatt maradt emlékezetes. A tavasz során mindkét fél lépcsőzetesen egyre magasabb importvámmal sújtotta a másik országból származó termékeket, majd a kilátástalannak tűnő adok-kapok érdekes fordulatot vett azzal, hogy Kína áprilisban és októberben két hullámban exportkorlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémekre, illetve az ezekből készülő mágnesekre, amelyek nélkülözhetetlenek többek között az elektromos járművek és számos hadiipari termék gyártásához. Már az áprilisi lépés sem maradt hatástalan, valamivel több mint egy hónappal később a két fél ugyanis megállapodott Genfben arról, hogy 90 napos határidővel 10 százalékra mérséklik az újonnan bevezetett vámtarifákat. A „türelmi idő” újbóli meghosszabbítását követően pedig a két ország vezetője október végi dél-koreai találkozójukon már konkrét megállapodásra jutott a konfliktus konszolidálásáról. Ebben Peking vállalta, hogy egyelőre nem fog újabb korlátozásokat bevezetni a ritka földfémek exportját illetően, Washington pedig ígéretet tett, hogy nem bővíti ki széles körűen azon kínai vállalatok körét, amelyek esetében meg akarja akadályozni a hozzáférését a kritikus amerikai technológiákhoz. A két elnök 2026 áprilisi pekingi tárgyalásai pedig megerősítették a kétoldalú kapcsolat stabilizálásra tett kísérletet.

Vámtarifáktól az értékláncok kontrolljáig / Fotó: Denis Junker / Shutterstock

A világgazdaságra gyakorolt hatásain túlmenően a történet legérdekesebb vonatkozása, hogy az USA és Kína nem a vámtarifák egekbe emelésével tudta a másik felet rábírni valamiféle megállapodásra, hanem az angolul „chokepoint”-nak nevezett stratégiai szűk keresztmetszetek fegyverként való használatával. Kína a ritkaföldfémek és az ezekből készülő mágnesek exportját korlátozta, az előbbiek esetében a globális feldolgozási kapacitás mintegy 90 százalékát ellenőrzi az ázsiai ország, míg az állandó mágnesek termelésében még ennél is nagyobb mértékű Kína erőfölénye. Az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan a fejlett félvezetők gyártásához szükséges szoftverek, berendezések és technológiák exportját korlátozta. Ennek az értékláncnak a különböző szakaszaiban más és más mértékű az USA dominanciája, ám összességében a modern félvezetőgyártás minden lépcsőjéhez szükséges legalább egy olyan technológia, amelyet amerikai vállalat fejlesztett ki vagy amerikai exportellenőrzés alá esik.