Deviza
EUR/HUF362,71 +0,58% USD/HUF316,86 +0,03% GBP/HUF423,19 +0,55% CHF/HUF388,65 +0,54% PLN/HUF83,86 +0,6% RON/HUF69,25 +0,42% CZK/HUF15 +0,56% EUR/HUF362,71 +0,58% USD/HUF316,86 +0,03% GBP/HUF423,19 +0,55% CHF/HUF388,65 +0,54% PLN/HUF83,86 +0,6% RON/HUF69,25 +0,42% CZK/HUF15 +0,56%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 080,86 +0,56% MTELEKOM2 728 -0,8% MOL4 488 +2,61% OTP46 240 +0,43% RICHTER11 700 +0,17% OPUS351 -4,62% ANY6 630 -2,5% AUTOWALLIS144,5 +1,4% WABERERS4 750 -0,42% BUMIX9 316,17 -0,31% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 112,94 +0,29% BUX145 080,86 +0,56% MTELEKOM2 728 -0,8% MOL4 488 +2,61% OTP46 240 +0,43% RICHTER11 700 +0,17% OPUS351 -4,62% ANY6 630 -2,5% AUTOWALLIS144,5 +1,4% WABERERS4 750 -0,42% BUMIX9 316,17 -0,31% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 112,94 +0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: eldőlt az első dominó, a Duna alacsony vízállása miatt Románia teljesen leállítja a cernavodai atomerőművet – sose történt még ilyen

közel-keleti válság
energiahelyzet
WTI
üzemanyagárak
olajpiac
Brent

Retteghetnek megint az autósok: Donald Trump további csapásokkal fenyegette meg Iránt, rakétaként lőttek ki az olajárak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb háborús feszültség rázta meg az energiapiacokat: hét százalékkal drágult a kőolaj néhány óra alatt. A piac attól tart, hogy a Hormuzi-szoros körüli helyzet tovább szűkítheti a világ olajellátását.
VG
2026.07.29, 20:17

Több mint hét százalékkal emelkedett szerdán a kőolaj világpiaci ára, miután ismét felerősödtek a harcok a Közel-Keleten. A befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus veszélybe sodorhatja a globális olajellátást, miközben az amerikai készletek is nyolcéves mélypontra estek.

Iran,,February,27,,2026:,Iran,Said,It,Would,Set,Fire olaj
Erőteljes árrobbanással reagált az olajpiac a közel-keleti eseményekre / Fotó: somkanae  sawatdinak / Shutterstock

Meredek emelkedést mutattak szerdán a kőolaj világpiaci árai, miután ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten:

  • a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 7,3 százalékkal, 90,25 dollárra emelkedett;
  • míg az amerikai WTI jegyzése 6,8 százalékos ugrással 84,65 dollárig kapaszkodott.

A piacot elsősorban az mozgatta meg, hogy az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia légicsapásokat hajtott végre Irakban működő, Irán által támogatott fegyveres csoportok ellen. 

A támadásokat azzal indokolták, hogy ezek a szervezetek dróntámadásokat intéztek szaúdi olajlétesítmények ellen.

A feszültséget tovább növelte, hogy Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjújában újabb katonai csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen. Eközben Teherán ismét jelezte, hogy ellenőrzése alatt kívánja tartani a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost.

Ez különösen érzékeny pont a piac számára, hiszen a tengeri olajkereskedelem jelentős része ezen a szűk átjárón halad keresztül. Az elmúlt napokban a hajóforgalom jelentősen visszaesett, ami tovább erősíti az ellátási zavaroktól való félelmeket. Bár a Vörös-tengeren fekvő Báb-el-Mandeb-szoros részben alternatív útvonalat jelenthet, az elemzők szerint egyelőre nem képes teljes mértékben kiváltani a Hormuzi-szorost.

Globális szinten is akadozik az olajellátás

Az árakat az amerikai készletadatok is támogatták. Az Egyesült Államok nyersolajkészletei egy hét alatt 7,2 millió hordóval csökkentek, 404,5 millió hordóra, ami 2018 óta a legalacsonyabb szint. A visszaesés jóval meghaladta az elemzők által várt 1,3 millió hordós csökkenést, ami arra utal, hogy továbbra is erős a kereslet és az export.

A piacot emellett az is felfelé hajtja, hogy piaci értesülések szerint az OPEC+ októbertől három hónapra felfüggesztheti a kitermelés tervezett növelését. Az elemzők úgy vélik, amíg a közel-keleti konfliktus nem enyhül, a Brent olaj ára könnyen a 80-100 dolláros sávban ingadozhat, ami világszerte újabb inflációs nyomást és magasabb üzemanyagárakat okozhat.

Újra kezdhetnek aggódni az autósok: megtámadta Amerika Irakot az éj leple alatt, azonnal kilőtt az olaj ára

Meredek emelkedéssel reagált az olajpiac arra, hogy az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közös légicsapásokat indított Irakban, amire válaszul Irán rakétatámadást intézett amerikai erők ellen. A kínálat szűkülésére utaló jelek tovább erősítették a drágulást, így szerda hajnalra a Brent olaj hordónkénti ára ismét 87 dollár fölé emelkedett.

 

Energiaválság

Energiaválság
1737 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu