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ÁKK

A Magyar Péter-féle euró lufija máris meglottyadt, csak hetekbe telt – a magyar állampapír nem hazudik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem csak a forintot, a magyar állampapírokat is zsákolták a külföldiek az új kormány euróbevezetési ígéretén felbuzdulva. Az állampapír aukcióin azonban most még a forint visszavonulásánál is erőteljesebb jelét adták, hogy a mese véget ért, beköszön a valóság: a befektető nem Facebook-posztokból él, hanem hozamból, különösen világfelfordulásban.
Pető Sándor
2026.07.29, 20:00

Lufinak nevezni a Tisza-kormány euróbevezetési tervét természetesen leghamarabb a költségvetés beterjesztésekor lehet megalapozottan. A befektetők számára azonban addig is a magyar euró egy "sztori", amire kereskedni lehet, és már látható: az állampapírok piacán a történet – megmutatta egy friss fejlemény – máris, hetek alatt meglottyadt: mihelyt sötétebbre fordult a nemzetközi hangulat. A forinton is látszik, de alig, aminek az az oka, hogy Varga Mihály Magyar Nemzeti Bankja már kivívta a hitelességet, Magyar Péter kormánya azonban még a fogadkozásnál tart. 

Állampapír: Lars Klingbeil és Friedrich Merz épp nyerésre áll Kármán Andrással és Magyar Péterrel szemben, ők már az eurózónán belül vannak
Állampapír: Lars Klingbeil és Friedrich Merz épp nyerésre áll Kármán Andrással és Magyar Péterrel szemben, ők már az eurózónán belül vannak Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A figyelmeztető fordulat egy aukción történt. Az Államadósság Kezelő Központ kéthetente tart ilyen eladást intézményi befektetőknek, és

 a legutóbbi aukción megütközve tapasztalhatták: megcsappant a kereslet, a külföldieket valamiért már nem lelkesítik a Tisza euróígéretei.

Korábban pedig lelkesítették, és sok pénzt kerestek rajta. 

Az ugyancsak felvásárolt forint példája ismertebb, magyarok ezrei aratják le most is erősödésének gyümölcseit az Adrián (miközben a magyar turisztika és exportálók veszteségeiket számolgatják). De az állampapírról is tudják a megtakarítók, hogy a lakossági piacon szintén hatalmas változás történt. Néhány hónapja még 7 százalékos kamattal is lehetett FixMÁP-ot venni, most már csak 5,5 százalékon.

A kamatcsökkenés az állam számára kiváló, mert csökkenti költségeit az adósságán, a befektetők viszont értelemszerűen minél magasabb kamatot szeretnének kapni. És ha már túl alacsonynak érzik a kamatot a kockázatokhoz mérten, azt mondják: ácsi, és továbbállnak más befektetések irányába.

Az intézményi aukciós papírok külföldiek uralta piacán sokkal könnyebben teszik át a sátorfájukat más országokba az állampapír-befektetők, mint egy magyar háztartás.

 A történtek figyelemre méltóak, ez ugyanis megtörtént, miközben a magyar háztartások még mindig vásárolnak itthon. 

Lássuk, mi történt, és miért.

Amikor még minden nagyon szépen ment, mégpedig ezért

A legtisztábban az intézményeknek értékesített 10-éves magyar állampapír mozgása mutatja a történteket. Az értelmezéshez: ahogy a forint esetében a 362,4-es mai euróval szembeni árfolyam gyengébb az egy hónappal ezelőtti 354,2-nál, állampapírban is a magasabb hozam gyengébb árfolyamot jelent.

A magyar 10-éves hozam az iráni háború kitörése előtt, ami egybeesett a magyar választási kampánnyal, 7,53 százalék környékére szökött fel 6,45-ről. A tavasz és a friss energiaválság máshol is erről szólt, a magyar hozam azonban

  •  az új kormány euróbevezetési ígéretének 
  • a kiváló magyar inflációs mutatóknak,
  • a forint erősödésének és az MNB hiteles kamatvezetésének,
  • majd az iráni fegyverszünetnek

köszönhetően július 1-ére 4,94 százalékra, több mint négyéves mélypontra süllyedt, oda, ahol az ukrajnai háború kitörése előtt volt.

Állampapír aukción keresztül érkezett a józanító pofon

Akkor azonban már készült a feketeleves, és fakult a magyar politikai váltás újdonsága. A fegyverszünet összeomlott, a nemzetközi energiaárak megint emelkedésnek indultak, a hazai pályán pedig kellemetlen meglepetés a kéthetente tartott állampapíraukción, csütörtökön érkezett meg.

Németh Dávid, a K&H vezetője elemzője a következőképpen számolt be róla friss jegyzetében:

  • "Míg a július 2-i aukción még kiugró, 63 darab benyújtott igénylés mellett 267 milliárd forintos kereslet érkezett a 10 éves magyar állampapírra, amelyből 128 milliárdot el is fogadott az ÁKK.
  •  Egy héttel később az 52 darab igényléshez már csak 59 milliárd forintos kereslet társult, utóbbiból 25 milliárdot fogadott be az ÁKK. 
  • A múlt héten, július 23-án pedig mindössze 32 igénylés és 20 milliárdos kereslet volt az aukción és már csak 9 milliárdra bólintott rá az ÁKK. 

Ráadásul az 5 éves állampapírra olyan csekély volt a kereslet, hogy végül nem történt kibocsátás.”

Ilyenkor meg kell nézni, máshol is történt-e hasonló: hát nem

A riasztócsengőt legfőképp az utóbbi: a sikertelen aukció szólaltathatja meg, kifogva Magyar Péter és Kármán András eurós zászlajából a szelet.

Nem csak azért, mert az ilyesmi nálunk is, másutt is ritka, és valamilyen baj jelez. A hurráoptimizmust egy idő után szükségszerűen váltotta fel a valóságrealizálás. De a magyar esetben egyrészt idejekorán – hol vagyunk még a költségvetés beterjesztésétől, ami igazolhatja az euróbevezetési ambíciót? –, másrészt Európában sehol nem történt ilyen. 

A német 10-éves aukciókon szintén lanyhult ugyan a kereslet az iráni háború kiújultával, alig meghaladva a felkínált mennyiséget, de sikertelen Bund eladás nem volt. Másutt sem Európában, a csehek például július 15-én kifejezetten erős kereslet, háromszoros túljegyzés mellett tartottak aukciókat, a 10-éves papíron 4,84 százalékos átlaghozammal.

A magyar 10-éves hozam mindig az euróövezeti tag és sokkal jobb hitelminősítésű Németországé fölött szokott lenn. Ez a felár már a választások előtt, tavaly elkezdett szűkülni, a "Tisza-optimizmus" nyomán folytatódott,  és pár hónap alatt több mint megfeleződve július 1-jéig már majdnem 2 százalékpontra csökkent. Júliusban azonban ez is megfordult, és szerdán 2,35 százalékpont környékén jártunk.

Ez bizony Magyarországnak szól: pont mire letiporták az ellenzéket, a piac üzenete is megérkezett

A fegyverek dörgése Németországban éppúgy hallatszik, mint nálunk, az aukciós eredmények és a magyar-német felár emelkedése azonban világos jelzést adnak: a hátat fordítás speciálisan Magyarországnak szól.

ákk
Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

 Nem összeomlásról van szó, hanem félreérthetetlen jelzésről. Az ÁKK a következő aukciókon változtathat taktikát, amivel elkerülheti, hogy újabb sikertelen eladásról kelljen beszámolnia, ehhez azonban most úgy tűnik, magasabb kamatot kell elfogadnia a külföldieknek is értékesített magyar papírokon, miközben a belföldi, lakossági papírokon az MNB hitelességének köszönhetően még csökkenőben vannak a hozamok, és így is erős maradt a hazaiak kereslete. 

Az aukciókon azonban már látszik – és rossz esetben ez a forintra és a lakossági állampapírokra is átterjedhet –, hogy a külföldi befektetők immár a kormánytól várnak el hiteles lépéseket az euró bevezetése felé. A Facebook-posztok, az ellenzék kiiktatása ezen a porondon immár nem segít, a tűzijáték pukkant, de már nem látható. 

Kármán András többfrontos harcot folytat, és most jelzést kapott

Miközben az ÁKK biztosan elmanőverezik – legfeljebb elfogadja a nagyobb költséget – Kármán András pénzügyminiszternek kemény feladata lesz, főleg ha szabadulni akarna attól a nézettől, hogy az euró felé hitelesen csak egy módon haladhat Magyarország: megszorításokkal. 

Eközben azért is imádkoznia kell, hogy durva politikával, népszerűséget hajhászva saját miniszterelnöke ne koptassa el előre az euró felé vezető pálya hitelességét. 

Senki se veszi komolyan Magyar Péter államcsőd kijelentését – ez jó, de még lehet belőle komoly baj
Nem veszik komolyan a kormányfő hangzatos parlamenti kijelentését. Államcsőd közelében állt Magyarország, amikor májusban a Tisza Párt átvette a kormányzást – fedte fel Magyar Péter. A súlyos kijelentésnek nem látszott hatása a piacokon, hosszabb távra azonban származhat ebből nagy baj – szerencsére jelenleg a piacok Varga Mihályra figyelnek.

A következő időszakban a kötvénykeresletet és hozamokat tekintve meghatározó lesz a nemzetközi folyamatok mellett, hogy milyen lesz a magyar költségvetés szerkezete és pályája mind a 2026-os, mind a 2027-es évet illetően. Erről pedig a kormányzat várhatóan augusztusban és októberben közöl majd részleteket

– tekintett előre Németh Dávid.

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