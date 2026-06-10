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Országos Mentőszolgálat
Győrfi Pál
Hegedűs Zsolt

Megszólalt az egészségügyi miniszter, ezért váltották le valójában Győrfi Pált: kiderült, miért nem maradhat a mentőszolgálat szóvivője – „A szerepe és a felelőssége megkerülhetetlen”

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Az egészségügyi miniszter szerint Győrfi Pál kommunikációs igazgatói szerepkörből való távozása túlmutat egy egyszerű személycserén. Hegedűs Zsolt úgy véli, az új szóvivő kinevezése esélyt adhat arra, hogy az Országos Mentőszolgálat a jövőben nagyobb hangsúlyt helyezzen az átláthatóságra.
VG
2026.06.10, 07:40
Frissítve: 2026.06.10, 09:08

Győrfi Pál távozása a kommunikációs igazgatói szerepkörből nem pusztán személyi változás, hanem egy korszak lezárásának lehetősége is lehet az Országos Mentőszolgálatnál – erről írt Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Győrfi Pál Hegedűs Zsolt
Megszólalt Hegedűs Zsolt, ezért váltották le valójában Győrfi Pált / Fotó: Hegedűs Zsolt / Facebook

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Győrfi Pál nem csupán a mentőszolgálat legismertebb arca volt, hanem hosszú éveken keresztül az intézmény kommunikációs igazgatójaként is meghatározó szerepet játszott abban, miként jelent meg a szervezet a nyilvánosság előtt.

Kedden az Országos Mentőszolgálat új szóvivőt nevezett ki: Constantinovits Miklós megbízott főigazgató döntése alapján a feladatot mától Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el.

Hegedűs szerint a mentés olyan közszolgáltatás, ahol a hibák, a szervezési problémák vagy a késlekedések akár emberéletekben mérhető következményekkel járhatnak. Éppen ezért úgy véli, a mentőszolgálat kommunikációjának elsődleges feladata nem az intézmény mindenáron történő védelme, hanem a szakmaiság, az átláthatóság és a közbizalom erősítése.

A miniszter szerint a hibák elhallgatása vagy a túlzott intézményi önvédelem hosszú távon éppen azt a bizalmat rombolja, amelynek megőrzése minden egészségügyi intézmény alapvető érdeke. 

Megfogalmazása szerint a lakosság nem tökéletes rendszereket vár el, hanem olyan intézményeket, amelyek képesek szembenézni saját hibáikkal, tanulnak azokból, és nyíltan kommunikálják a szükséges változtatásokat.

Hegedűs Zsolt bejegyzésében külön kitért Szűcs Brigittára, aki szerinte egy új kommunikációs szemléletet honosíthat meg. Egy új szereplő önmagában még nem jelent garanciát a változásra – írta –, ugyanakkor esélyt adhat arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja a jövőben inkább magyarázzon és feltárjon, mintsem védekezzen vagy elhallgasson problémákat.

Hegedűs Zsolt szerint a valódi fordulathoz nem elegendő vezetőket cserélni vagy szervezeti átalakításokat végrehajtani.

Szükség van egy olyan egészségügyi kultúrára is, amely a transzparenciára, a betegbiztonságra, a szakmai alázatra és a hibák őszinte feldolgozására épül.

Ugyanakkor méltatta Győrfi Pál több évtizedes munkáját is. Emlékeztetett arra, hogy a kommunikációs szakember 18 éves kora óta dolgozik a mentőszolgálatnál, amit példamutató és elismerésre méltó életútnak nevezett.

„Van idő szolgálni, van idő képviselni egy intézményt, és van idő átadni a helyet egy új hangnak, egy új szemléletnek, egy új kultúrának” – zárta bejegyzését az egészségügyi miniszter. 

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