Megszólalt az egészségügyi miniszter, ezért váltották le valójában Győrfi Pált: kiderült, miért nem maradhat a mentőszolgálat szóvivője – „A szerepe és a felelőssége megkerülhetetlen”
Győrfi Pál távozása a kommunikációs igazgatói szerepkörből nem pusztán személyi változás, hanem egy korszak lezárásának lehetősége is lehet az Országos Mentőszolgálatnál – erről írt Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Győrfi Pál nem csupán a mentőszolgálat legismertebb arca volt, hanem hosszú éveken keresztül az intézmény kommunikációs igazgatójaként is meghatározó szerepet játszott abban, miként jelent meg a szervezet a nyilvánosság előtt.
Kedden az Országos Mentőszolgálat új szóvivőt nevezett ki: Constantinovits Miklós megbízott főigazgató döntése alapján a feladatot mától Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el.
Hegedűs szerint a mentés olyan közszolgáltatás, ahol a hibák, a szervezési problémák vagy a késlekedések akár emberéletekben mérhető következményekkel járhatnak. Éppen ezért úgy véli, a mentőszolgálat kommunikációjának elsődleges feladata nem az intézmény mindenáron történő védelme, hanem a szakmaiság, az átláthatóság és a közbizalom erősítése.
A miniszter szerint a hibák elhallgatása vagy a túlzott intézményi önvédelem hosszú távon éppen azt a bizalmat rombolja, amelynek megőrzése minden egészségügyi intézmény alapvető érdeke.
Megfogalmazása szerint a lakosság nem tökéletes rendszereket vár el, hanem olyan intézményeket, amelyek képesek szembenézni saját hibáikkal, tanulnak azokból, és nyíltan kommunikálják a szükséges változtatásokat.
Hegedűs Zsolt bejegyzésében külön kitért Szűcs Brigittára, aki szerinte egy új kommunikációs szemléletet honosíthat meg. Egy új szereplő önmagában még nem jelent garanciát a változásra – írta –, ugyanakkor esélyt adhat arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja a jövőben inkább magyarázzon és feltárjon, mintsem védekezzen vagy elhallgasson problémákat.
Hegedűs Zsolt szerint a valódi fordulathoz nem elegendő vezetőket cserélni vagy szervezeti átalakításokat végrehajtani.
Szükség van egy olyan egészségügyi kultúrára is, amely a transzparenciára, a betegbiztonságra, a szakmai alázatra és a hibák őszinte feldolgozására épül.
Ugyanakkor méltatta Győrfi Pál több évtizedes munkáját is. Emlékeztetett arra, hogy a kommunikációs szakember 18 éves kora óta dolgozik a mentőszolgálatnál, amit példamutató és elismerésre méltó életútnak nevezett.
„Van idő szolgálni, van idő képviselni egy intézményt, és van idő átadni a helyet egy új hangnak, egy új szemléletnek, egy új kultúrának” – zárta bejegyzését az egészségügyi miniszter.