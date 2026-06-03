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Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Ukrajnáról, teljeskörű megállapodás született – „Óriási hírrel jelentkezem”

miniszterelnök
Ukrajna
megállapodás
Magyar Péter

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Ukrajnáról, teljeskörű megállapodás született – „Óriási hírrel jelentkezem”

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Hatalmas előrelépést történt Magyarország és Ukrajna kapcsolatában. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, miről sikerült megállapodni szomszédunkkal.
VG
2026.06.03, 19:54
Frissítve: 2026.06.03, 20:29

„Óriási hírrel jelentkezem. 3 hét alatt sikerült elérnünk azt, amit Orbán Viktoréknek 10 év alatt nem. Szimbolikus, hogy éppen itt a francia fővárosban, néhány kilométerre a Trianon palotától jelenthetem be, hogy áttörést értünk el az ukrán tárgyaló partnerekkel a kárpátaljai magyar honfitársaink nyelvhasználati, oktatási és kulturális jogai terén” – jelentette ki szerda este a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Magyar Péter miniszterelnök.

Hungary Prime Minister Peter Magyar In Poland Magyar Péter
Magyar Péter bejelentette, hogy sikerült megállapodni Ukrajnával / Fotó: NurPhoto / AFP

A kormányfő elmondta, hogy a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.

„Ahogy ezt a magyar kormány és személyesen én is többször egyértelművé tettük, abban az esetben tudunk új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, ha Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére. A magyar kisebbséget megillető jogok biztosításának tükröződnie kell az Ukrajnával szemben támasztott Európai Uniós elvárásokban is” – tette hozzá a miniszterelnök.

„Óriási öröm, hogy egy nappal a nemzeti összetartozás napja előtt jelenthetem be, hogy az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni” – mondta el kormányfő.

Magyar Péter felsorolta, miről sikerült megállapodni

A miniszterelnök kifejtette, hogy a tárgyalások lezárásaként Ukrajna széleskörű és átfogó kötelezettségvállalást tett a magyar kisebbségek helyzetének javítása érdekében:

  • Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Nemcsak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén szabadon használható lesz a magyar nyelv.
  • A nemzetiségi iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat is a jövőben. Ünnepségeiken elénekelhetik a magyar himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és magyar nyelvű feliratokat helyezhetnek el az iskolákban.
  • Az iskolai adminisztrációt magyar nyelven is biztosíthatják. A bizonyítványokat magyar nyelven is kiállíthatják.
  • A magyar fiatalok az érettségi és felvételi vizsgájukat magyar nyelven is letehetik a jövőben. Magyar nyelv és irodalomból is érettségi vizsgát tehetnek.
  • A nemzetiségi iskolákban az ukránul oktatott kötelező tantárgyak köre csak a szülők előzetes beleegyezése alapján bővíthető.
  • Az ukrán fél garanciát vállalt arra, hogy alacsonyabb létszám esetén is fenntartja a nemzetiségi iskolákat.

Magyar Péter kiemelte, hogy a megállapodás és az ukrán fél vállalásai a nyelvi jogok területére is kiterjednek:

  • Azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya 10 százalék felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára.
  • A magyar nyelv szabadon használható lesz az egészségügyi ellátás során, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is.
  • A politikai tevékenység nyelve is lehet magyar ezeken a településeken. Lehet majd magyarul politikai kampányt folytatni. A szavazólapok magyar nyelven is elérhetőek lesznek, és a hirdetmények, valamint az információs anyagok magyar nyelven is megjeleníthetőek lesznek.
  • A jövőben a magyar kisebbséghez tartozó személyeknek joguk lesz szabadon ápolni nemzeti hagyományaikat, szokásaikat. Joguk lesz nemzeti ünnepeikhez, a történelem, a nemzeti kultúra és a vallás köréhez kapcsolódó események magyar nyelvű megünnepléséhez.

A kormányfő hozzátette, hogy az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyitásra kerüljön az első csatlakozási klaszter Ukrajna vonatkozásában.

„Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat. Amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárni mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötőerővel bíró ügydöntő csatlakozást tart a kérdésben” – zárta mondandóját a magyar miniszterelnök.

A mostani megállapodás megnyithatja a kaput Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij személyes találkozója előtt. A magyar kormányfő ugyanis korábban többször is elmondta, hogy kész találkozni az ukrán elnökkel, amennyiben sikerül megállapodni ezekben az alapvető emberi jogokban

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