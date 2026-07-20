Most közölték: újabb jelentős üzemanyagár-emelés jön Magyarországon – ennyivel drágul a benzin és a gázolaj holnaptól
Újabb üzemanyagár-emelés lép életbe július 21-én, kedden Magyarországon: a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal nő – derült ki a Holtankoljak.hu friss közléséből.
A drágulás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban. Az egyes kutak azonban eltérő árazási gyakorlatot folytathatnak, ezért nem biztos, hogy mindenhol azonnal és teljes egészében érvényesítik a nagykereskedelmi árváltozást.
Nagyot nő a benzin és a gázolaj
A július 20-án érvényes országos átlagárak szerint
- a 95-ös benzin literenként 595 forintba,
- a gázolaj pedig literenként 615 forintba kerül.
Amennyiben a kutak teljes egészében továbbhárítják a most bejelentett emelést, a benzin ára literenként 603 forint, a gázolajé pedig 624 forint körüli szintre kerülhet. Egy ötvenliteres tank feltöltése így benzinnel négyszáz, gázolajjal pedig négyszázötven forinttal kerülhet többe.
Újra búcsút mondhatunk a védett üzemanyagáraknak, csak ez most fájni fog – azon a szinten jár a Brent olaj ára, amikor törvényszerű az árrobbanás a magyar kutakon
Újabb kritikus határt lépett át a világpiaci olajár: a Brent hétfőn 90 dollár fölé emelkedett, miután tovább eszkalálódott az amerikai–iráni konfliktus. A tapasztalatok szerint ez az a szint, amelyről már rövid időn belül a magyar benzinkutak árai is felfelé indulnak. Bár az eszkaláció hatásai némi időbeni átfutassal jelentkeznek a kereskedelemben, a tartósan magas olajár és az újabb nagykereskedelmi drágulások miatt egyre nehezebb lesz elkerülni az üzemanyagár-robbanást. A piac attól tart, hogy a közel-keleti olajszállítások ismét komoly fennakadásokba ütközhetnek, ami az elmúlt hetekben már közel 30 százalékos drágulást eredményezett a júliusi mélyponthoz képest.