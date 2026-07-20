Polgár Judit szakadékba pillanthat, a fenekén politikai holttestekkel, amikor Magyar Péterrel találkozik
Nem egyedi, inkább rutin politikai lépés Magyar Péter döntése, hogy támogatottsága növelésére és támadhatósága csökkentésére népszerű személyt nevezzen ki fontos posztra. Ami a miniszterelnöknek és a kinevezettnek kezdetben jó, az később komoly és akár sorsfordító problémákba torkollhat, erre tanít a politikai pályára lépett számos sportoló példája. Siker, vagy bukás: a sakkozó világsztár Polgár Judit az ezt eldöntő úton két komoly hendikeppel indul, miközben az elődeivel előnyeikkel és rizikóikkal egyaránt osztozik.
Miért célszerű népszerű személyt szövetségesként kinevezni fontos posztra, ezt nem kell különösebben magyarázgatni. Mielőtt megnézzük a korábbi példákat, amelyek Polgár Juditot óvhatják, vagy ösztönözhetik, érdemes két komoly induló hendikepjét megvizsgálni.
Polgár Judit első hendikepje, ha köztársasági elnök akar lenni: a helyzet
Sulyok Tamás eltávolított köztársasági elnök is figyelmeztetett, és az idő előrehaladtával egyre komolyabb veszélyt idézhet elő, hogy hiába népszerű az utód, ha úgy választják meg, hogy elődje mandátumát demokráciákban precedens nélküli módon egyszerűen megszüntették.
EU-tagországban még az a kevésbé súlyos, mert jogilag körbebástyázott eset sem fordult elő még soha, hogy államelnököt megfosztási eljárással eltávolítottak. Egyszerűen kihajítani egy törvénnyel nem csak meggyengíti a posztot, hanem politikailag és jogilag is támadható.
Ez pedig egyszer csak visszaüthet a poszt új birtokosára, akit nem vigasztal, hogy Sulyok Tamás a posztját visszaszerezni akkor sem tudja, ha az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul. Ha azonban igazat adnak neki, netán kártérítést is megítélnek, az azonnali tüzet irányíthat a poszt átvevőjére. Hasonlóképp, ha a Velencei Bizottság októberben elítéli a jogállamot nem helyreállító, hanem megkurtító hatalomépítésként az elmozdítást.
Mikor sokáig úgy tűnik, minden rendben van, aztán hirtelen átszakad a gát, ezt a vérfagyasztó érzést sok politikus megtapasztalta már. Ha csak a politikussá lett élsportolók sorsának tanulságait vizsgáljuk, tipikus a következő láncolatból eredő rizikó:
- A sportoló korábbi népszerűségét politikai alkalmasságnak tekinti.
- A választók erkölcsi hitelességet és pártok feletti magatartást várnak tőle.
- Egyszer csak történik valami, a politikai harcban feltárják valamely hibáját, ami hatalomra kerülésének módja is lehet, állásfoglalásra kényszerítik olyan megosztó ügyekben, amit inkább elkerülni, netán sarokba szorítják.
- Ha nem lassan építkezve kerül a politikába, akkor nincs mögötte párt, hálózat, amely megvédené, és ha volna, akkor sem biztos, hogy meg is tudják védeni.
Polgár Judit második hendikepje: amire nem gondolt, de muszáj lesz gondolnia
Ami miatt kinevezése jó ötletnek tűnhet, pont az fordulhat ellene: Polgár Judit nemzetközi ismertsége.
Aki a politikában nemzetközileg ismert, akár népszerű, az arra is számíthat, hogy megtámadják, ha részt vállal megosztó ügyekben. Ezzel a problémával a modern magyar politikában szinte csak Orbán Viktor szembesült.
Polgár Judit aligha gondolt rá, hogy hasonló dilemmával szembesülhet később, amikor 2024 márciusában nővérével a berlini parlamentben különleges szimultánt játszottak 40 német résztvevő ellen az akkor még Gázában fogva tartott izraeli túszokért.
Márpedig a Gáza, az izraeliek, a zsidók körüli feszültség a politikai élet legizzóbb vitái közé tartozik egy sor nyugati és nem nyugati országban. E vitában pedig Polgár Judit már pozicionálta magát, ahogy Magyar Péter mellett is: ha politikai pályára lép, van ellene felület, és nem kétséges, hogy meg is fogják támadni, amikor számára a legrosszabb.
Korábbi példák: így ment félre másoknak
Nyithatnánk szélesebbre a kört, de ha csak élsportolók sorsát vizsgáljuk, akik politikai pályára léptek, gyorst áttekintéssel is nem kevés tanulságra lelünk. Az első példáért nem is kell messzire mennünk. A kiindulópont, az ösztönző és ötletadó mindig azonos, vagy hasonló: a népszerűség.
Schmitt Pál: Magyarország
Ez egy igazán közeli példa, és pont a köztársasági elnöki posztot illeti. Kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző, sportdiplomata, a Magyar Olimpiai Bizottság vezetője és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja volt, akire sokáig pártok fölött álló, reprezentatív sportemberként tekintettek, aztán meg már pártemberként. A döntő csapást a doktori dolgozatának plágiumügye mérte rá: 2012. április 2-án lemondott. (De később a profi politikus Novák Katalin lemondásához is egyetlen ügy vezetett.)
George Weah: Libéria
Nemzeti hősből lett bukott politikus. Afrika egyik legnagyobb futballistája, 1995 aranylabdása volt. Elnökké választásakor, 2017-ben a szavazatok több mint 60 százalékát kapta. "George király" kormányzását azonban gazdasági nehézségek, korrupciós és nepotizmusvádak és szegénység kísérte, úgyhogy a következő választáson menesztették.
Manny Pacquiao – Fülöp-szigetek
Története regényes, a szegénységből emelkedett ökölvívó világbajnokká rekord nyolc súlycsoportban, emiatt és jótékonyságáért nemzeti hősként tekintettek rá. Politikusként a parlamenti képviselőségig jutott, és innentől filantrópia és népszerűség ide, vagy oda, jött a feketeleves. Amikor 2016-ban az azonos nemű kapcsolatokról sértő kijelentést tett, a Nike azonnal felmondta vele a szponzori szerződést, és korábbi rajongói közül is sokan elfordultak tőle. Szenátorrá ugyan megválasztották, de a 2022-es elnökválasztáson alig több mint 6 százalékot szerzett.
Herschel Walker – Egyesült Államok
Walker az amerikai egyetemi futball legendája volt, különösen Georgia államban számított hősnek. Donald Trump támogatásával 2022-ben republikánus szenátorjelölt lett, csakhogy a kampányban előkerültek magánéletével, családi kapcsolataival, üzleti és szakmai állításaival kapcsolatos ellentmondások. Azzal vádolták meg, hogy miközben politikusként ellenezte az abortuszt, korábban ő maga fizetett egy nő abortuszáért. Csúnyán vesztett és nem úszta meg sérülések nélkül.
Arjuna Ranatunga – Srí Lanka
Ranatunga kapitányként 1996-ban világbajnoki címre vezette Srí Lanka krikettválogatottját. Sporthősből lett parlamenti képviselő és több kormány minisztere. A „világbajnok kapitány” képét aztán villámgyorsan váltotta fel „a vizsgálat alatt álló volt miniszter” képe. A hatóságok 2025–2026-ban eljárást kezdeményeztek ellene és testvére ellen egy állami olajipari tenderrel kapcsolatos állítólagos visszaélések miatt. Már kevesebben tekintik hősnek.
Siker esetén mi volt a kulcs?
Érdemes azt is megnézni, más esetekben mi vezetett sportolók sikeréhez, miután politikai pályára léptek. Polgár Judit számára ez sem különösen biztató, mert tipikusan a politikai pályájukat fokozatosan felépítő volt sportolók értek el sikert.
Egy különleges eset – Gerald Ford: Egyesült Államok
Gerald Ford egyetemi szinten kiváló amerikaifutball-játékos volt a Michigani Egyetemen, és profi ajánlatokat is kapott, de végül jogi és politikai pályát választott. Hosszú kongresszusi karrier után alelnök, majd 1974-ben Richard Nixon lemondásakor elnök lett. Ő azonban a sportban nem volt világsztár, nem ez röpítette a politikai csúcsra sem.
Imran Khan – Pakisztán miniszterelnöke
Imran Khan a pakisztáni krikettválogatott kapitányaként 1992-ben világbajnokságot nyert. Pártot alapított, több mint húsz éven át építette politikai mozgalmát, majd 2018-ban miniszterelnök lett. Ez sem Polgár Judit útja. Khant a kudarcok közé is írhattuk volna: 2022-ben parlamenti bizalmatlansági szavazással eltávolították, majd büntetőeljárások és bebörtönzés következett. Pártja és személyes támogatottsága azonban tartós maradt, személyes integritása nem omlott össze. Egészségi problémákat viszont összeszedett a börtönben.
Taro Aszó – Japán miniszterelnöke
Taro Aszó sportlövőként részt vett az 1976-os montreali olimpián, majd hosszú parlamenti és miniszteri pályát épített. Külügyminiszter, 2008–2009-ben miniszterelnök, később csaknem egy évtizeden át pénzügyminiszter és miniszterelnök-helyettes volt. Ő azért nem volt a sportban akkora sztár, mint Weah, Khan, vagy Polgár Judit.
Haltmágin Battulga – Mongólia
Battulga a mongol szambóválogatott tagja és sikeres küzdősportoló volt, később üzletember, parlamenti képviselő és miniszter lett. 2017 és 2021 között Mongólia köztársasági elnöke volt. 2024-ben ismét parlamenti mandátumot szerzett. Hosszú, építkező politikai pálya az övé.
Mikheil Kavelasvili – Georgia
Kavelasvili korábbi válogatott labdarúgó, aki a Manchester Cityben és több svájci klubban is játszott. 2024 végén a georgiai választási kollégium elnökké választotta. Ő azonban nem tökéletes példa a széles körben sikeres sportoló-államfőre: megválasztását az ellenzék bojkottja, a választások legitimitásával kapcsolatos vita és tömegtüntetések kísérték. Egyébként meg oroszbarátként tekintenek rá, ahogy Polgár Juditra meg Izrael-barátként.
Zárásul: a napokban Polgár Judit Facebook-bejegyzése szerint pont egy olyan korábbi sportolóval találkozott, aki igazi sikereket ért el a nagypolitikában, és nem tört bele.