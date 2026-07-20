Gyümölcsháború robbant ki: az orosz korlátozás Közép-Európára terelheti a török árut – ezt a magyarok is megérezhetik
Oroszország korlátozta több török vállalat gyümölcs-szállításait, közvetlenül azután, hogy Ankara megerősítette: kész szerepet vállalni Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiban. Bár Moszkva növényegészségügyi problémákkal indokolja a döntést, annak időzítése politikai figyelmeztetésként is értelmezhető. A török áru, főként barack, meggy és szilva, részben az Európai Unió, mindenekelőtt Románia, Bulgária és a közép-európai piacok felé fordulhat, ami nyomás alá helyezheti a magyar, szerb, lengyel és román gyümölcstermelők árait.
Oroszország július 18-tól tiltotta meg a csonthéjas gyümölcsök bevitelét öt török exportőrtől. Az intézkedés az őszibarackra, a nektarinra, a kajszibarackra, a szilvára, a cseresznyére és a meggyre is kiterjed. Az orosz növény- és állategészségügyi hatóság, a Rosszelhoznadzor szerint az érintett szállítmányokban ismételten karanténkárosítókat és más szabályozott szervezeteket mutattak ki.
Barack a törökök fejére?
Közvetlen bizonyíték egyelőre nincs arra, hogy az orosz gyümölcskorlátozás politikai megtorlás lenne. Moszkva hivatalosan növényegészségügyi okokra hivatkozik. Az intézkedés időzítése, valamint az, hogy Oroszország korábban is alkalmazott agrárimport-korlátozásokat diplomáciai konfliktusok idején, mégis erősíti ezt az értelmezést. Törökország az elmúlt időszakban egyre határozottabban jelezte, hogy részt vállalhat Ukrajna háború utáni biztonsági rendszerében, különösen a Fekete-tenger térségében. Ankara tagja az Ukrajna támogatására szerveződött országcsoportnak, miközben a török vezetés a tűzszünetet és egy pontosan meghatározott nemzetközi mandátumot tekinti bármilyen békefenntartó vagy biztonsági szerepvállalás feltételének.
Törökország mindeddig egyensúlyozni próbált Moszkva és Kijev között. Miközben támogatta Ukrajna területi integritását, drónokat és más katonai eszközöket szállított Kijevnek, nem csatlakozott az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz, és fenntartotta gazdasági kapcsolatait Moszkvával. Ukrajna már korábban stratégiai partnerként és a lehetséges biztonsági garanciák egyik résztvevőjeként tekintett Törökországra.
A közelmúltban Örményország esetében is egymást követték az orosz korlátozások a virágokra, zöldségekre, gyümölcsökre, borokra és más élelmiszerekre. Az Európai Bizottság akkor nyíltan azzal vádolta Moszkvát, hogy politikai nyomásgyakorlásra használja a gazdasági kapcsolatokat.
Oroszország Törökország egyik legfontosabb gyümölcspiaca
Törökország 2025-ben mintegy 336,6 millió dollár értékben exportált csonthéjas gyümölcsöt, amelyből több mint 140 millió dollár, vagyis az összes kivitel több mint 40 százaléka az orosz piacra került. Az ENSZ kereskedelmi adatai alapján csak a friss kajszi, cseresznye, őszibarack és szilva török exportja 140,7 millió dollárt ért el Oroszország felé.
A kitettség azért különösen érzékeny, mert a török gyümölcstermelés a 2025-ös, súlyos fagykárok után után, idén helyreállt. A friss piaci becslések szerint a termelés a tavalyi mintegy 1,5 millió tonnáról ismét négymillió tonna fölé emelkedhet. Egy ilyen kínálati évben már néhány nagyobb exportőr kiesése is gyorsan túlkínálatot okozhat a belföldi és a közeli exportpiacokon.
A török cégek számára az Európai Unió jelenti az egyik legkézenfekvőbb alternatívát. A szállítási távolság rövid, a közúti logisztika kiépült, Románia és Bulgária pedig hagyományosan jelentős mennyiségű török zöldséget és gyümölcsöt fogad. Törökország 2025-ben csak Romániába mintegy 28,4 millió dollár értékben exportált friss kajszit, cseresznyét, őszibarackot és szilvát.
Közép-Európában jelentkezhet az árnyomás
A korlátozás elsődleges közép-európai következménye nem feltétlenül a fogyasztói árak látványos csökkenése lesz, hanem a termelői és nagybani árak gyengülése. Az orosz piacról kiszoruló török tételek várhatóan Románia és Bulgária felől érhetik el Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot és Lengyelországot. A nagy kereskedelmi láncok beszerzői számára az olcsóbb török őszibarack, nektarin, kajszi vagy szilva erős alkuhelyzetet teremthet a helyi termelőkkel szemben.
A helyzetet súlyosbítja, hogy Európában eleve nagyobb őszibarack- és nektarintermésre számít. Az Europêch becslése szerint a frisspiaci európai termés 2026-ban megközelítheti a 2,74 millió tonnát, ami 8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A feldolgozóipari őszibarack termése további mintegy 665 ezer tonna lehet, 10 százalékkal több a tavalyinál.
Különösen Görögország kínálata emelkedhet jelentősen: az ország őszibarack- és nektarintermése a tavalyi fagykárok után 35 százalékkal, mintegy 455 ezer tonnára nőhet. Spanyolország több régiójában szintén nagyobb termés körvonalazódik. A török áru tehát egy olyan európai piacra érkezhet, amelyen már eleve erős a kínálati verseny.
A magyar gyümölcstermelők is rosszul érintheti
Magyarországon elsősorban az őszibarack-, kajszi-, szilva- és meggytermelők kerülhetnek nehezebb helyzetbe. A frisspiaci szegmensben a török áru azonnal megjelenhet a hazai üzletláncokban, különösen akkor, ha az exportőrök gyorsan szeretnék értékesíteni a rövid ideig tárolható gyümölcsöt. Amennyiben a frisspiacon nem értékesíthető török meggy, kajszi vagy őszibarack egy része fagyasztott, sűrített vagy konzervipari termékként jelenik meg, az a közép-európai feldolgozók alapanyag-beszerzési árait is lefelé húzhatja. Ez rövid távon kedvező lehet a feldolgozó vállalatoknak, de rontja a magyar és szerb termelők alkupozícióját.
A magyar meggypiac ugyanakkor 2026-ban eleve szűkebb kínálattal indult. A hazai termést körülbelül 30 ezer tonnára becsülték, ami 20–30 százalékkal maradhat el az előző évitől. Lengyelországban is a jó évjáratoknál mintegy 20 százalékkal kisebb, 144 ezer tonna körüli termést vártak. A korlátozott magyar kínálat önmagában áremelő tényező lenne, de a török áru átirányítása mérsékelheti vagy akár meg is fordíthatja ezt a hatást.
A kajszi esetében a hazai árak már az orosz-török konfliktus előtt is jelentősen alacsonyabbak voltak a 2025-ös szinteknél. A kajszi közvetlen értékesítési árai több nyugat-magyarországi termelőnél és piacon alacsonyabbak voltak a tavalyinál. Július elején a „szedd magad” akciókban kilogrammonként 550–600 forintos, egyes helyi piacokon és termelőknél pedig 800–900 forintos ajánlatok jelentek meg, miközben 2025-ben még a szezon végén is előfordultak 1200–1300 forintos árak. Ezek helyi értékesítési példák, nem országos átlagárak.Július elején a szedd magad akciókban kilogrammonként 550–600 forintos, a piacokon pedig 800–900 forintos árak is megjelentek, szemben az előző évi, gyakran 1200–1300 forintos árszinttel. További importnyomás mellett a termelői árak még inkább nyomás alá kerülhetnek.
Amennyiben a korlátozás tartós marad vagy további török cégekre terjed ki, Törökország növelheti kivitelét az EU, a Balkán, a Közel-Kelet és Közép-Ázsia felé. Közép-Európában Románia válhat az egyik legfontosabb belépési és elosztási ponttá. Innen az áru könnyen továbbjuthat Magyarországra, Szlovákiába, Csehországba és Lengyelországba. A már eleve nagyobb európai terméssel és emelkedő költségekkel jellemzett szezonban a török áru átirányítása tovább szűkítheti a közép-európai termelők jövedelmét.