Valami különleges történt: tízezrek indultak meg Németországból, hogy Magyarországra költözzenek - már többen vándorolnak be ide, mint innen oda

Jelentősen csökkent a Magyarország és Németország közötti vándorlás 2025-ben, ráadásul hosszú idő után először Magyarország javára fordult a mérleg – olvasható a Németországi magyarok oldalán.

Megfordult a Magyarország és Németország közötti vándorlás / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Német Statisztikai Hivatal (Destatis) friss adatai szerint tavaly 25 879-en költöztek Magyarországról Németországba, miközben 26 535-en tették meg az utat az ellenkező irányba. Ez azt jelenti, hogy 656-tal többen érkeztek Németországból Magyarországra, mint ahányan Magyarországról Németországba költöztek.

A változás azért figyelemre méltó, mert a megelőző években jellemzően Németország volt a nyertese a két ország közötti migrációnak. Különösen 2023-ban volt jelentős a különbség, amikor több mint 34 ezer ember költözött Magyarországról Németországba, míg az ellenkező irányban alig 27 ezren. Akkor a német mérleg több mint 7500 fős többletet mutatott.

A 2025-ös fordulat hátterében elsősorban

nem a Németországból Magyarországra érkezők számának emelkedése áll, hanem az, hogy látványosan visszaesett a Magyarországról Németországba költözők száma.

Míg 2024-ben még közel 30 ezren választották Németországot új lakóhelyül, addig 2025-ben már csak valamivel több, mint 25 ezren. Ez több mint négyezer fős csökkenés egyetlen év alatt.

A Németországból Magyarországra irányuló vándorlás ezzel szemben jóval stabilabb képet mutat. Az elmúlt hat évben minden évben 26–30 ezer fő között alakult az érkezők száma, így a tavalyi 26 535 fős adat nem számít rendkívülinek. A statisztikák alapján tehát inkább a Németországba irányuló migráció mérséklődése rajzolódik ki.

A német állampolgárok mozgása szintén érdekes képet mutat. A hivatalos adatok szerint 2025-ben 1817 német állampolgár költözött Németországból Magyarországra, míg Magyarországról Németországba 772 német állampolgár távozott. A kategóriában ugyanakkor a kettős állampolgárok is szerepelhetnek.

A hosszabb távú adatok alapján jól látható, hogy a 2010-es évek első felében és közepén jóval erősebb volt a Magyarországról Németországba irányuló kivándorlás. 2013 és 2015 között évente több mint 55 ezer ember költözött Magyarországról Németországba, a nettó egyenleg pedig több tízezer fős német többletet mutatott.