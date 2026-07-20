Aszály: uniós mentőöv érkezett – szeptember végéig fizetik ki a kukoricatermelőknek a támogatást

Újabb rendkívüli támogatásra számíthatnak azok a kukoricatermelők, akiknek a 2025-ös aszály legalább 30 százalékos hozamveszteséget okozott. A 10,8 millió eurós, mintegy 4,2 milliárd forintos uniós keret a tavasszal kifizetett agrárkár-enyhítési juttatáson felül jár, a kérelmeket július 22. és augusztus 5. között lehet benyújtani. Magyarország számára 10,8 millió eurót biztosít az Európai Unió mezőgazdasági válságtartaléka a tavalyi aszályban súlyos veszteségeket elszenvedő kukoricatermelők megsegítésére – közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium.

Aszály: a legnagyobb veszteséget 2025-ben is a kukoricatermesztés szenvedte el Fotó: Havran Zoltán

A jelenlegi átváltási szinteken mintegy 4,2 milliárd forintos támogatás nem a korábbi kárenyhítő juttatás helyett, hanem azon felül érkezik az érintett gazdálkodókhoz. A támogatási kérelmeket 2026. július 22. és augusztus 5. között lehet benyújtani, a Magyar Államkincstárnak pedig legkésőbb szeptember 30-ig ki kell fizetnie a jóváhagyott összegeket.

Aszály: a kukorica szenvedte el a legsúlyosabb veszteséget

A rendkívüli támogatás hátterében a 2025 nyarán kialakult tartós hőség és csapadékhiány áll. Az aszály különösen Magyarország középső, délkeleti és alföldi térségeiben okozott komoly károkat. A termelők összesen több mint 550 ezer hektárra jelentettek be mezőgazdasági káreseményt.

A legnagyobb veszteséget a kukoricatermesztés szenvedte el. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben mindössze 3,9 millió tonna kukoricát takarítottak be Magyarországon, ami 27 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi mennyiségtől, az előző öt év átlagához képest pedig 34 százalékos volt a visszaesés.

A hektáronkénti országos termésátlag 5,3 tonnára csökkent, ami közel 13 százalékkal volt alacsonyabb a 2024-es eredménynél. Az ötéves átlaghoz viszonyítva már 19 százalékos volt az elmaradás. A vármegyék közötti különbségek ugyanakkor rendkívül nagyok voltak: Békésben mindössze 2,8 tonnás, Nógrádban 2,7 tonnás hektáronkénti hozamot mértek, miközben Vas vármegyében 8 tonna körüli eredményt értek el.

A termőterület is tovább zsugorodott. A kukorica vetésterülete 770 ezer hektárra, az utóbbi száz év legalacsonyabb szintjére esett, a betakarított terület pedig 740 ezer hektár volt. A KSH szerint az aszályos évek, a bizonytalan jövedelmezőség és a gyenge hozamok miatt egyre több gazdálkodó fordult a stabilabbnak tartott őszi vetésű gabonák felé.