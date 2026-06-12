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vizsgálat
Vitézy Dávid

Tragédia az M1-esen: az MKIF reagált a baleset körüli kérdésekre – komoly vizsgálat jön a koncessziós társasággal szemben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nyolc ember életét követelte a péntek hajnali balesetsorozat az M1-es autópályán. A tragédia után az MKIF hangsúlyozta, hogy a munkaterületet szabályosan zárták el.
VG
2026.06.12, 12:49
Frissítve: 2026.06.12, 13:11

Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid miniszter az M1-es autópályán péntek hajnalban történt tragikus baleset ügyében. 

tragédia
Tragédia az M1-esen: az MKIF reagált a baleset körüli kérdésekre / Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Facebook

A vizsgálat kiemelten érinti az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, jelenleg is érvényben lévő forgalomtereléseket.

A Világgazdaság is megírta, hogy két súlyos baleset miatt teljesen le kellett zárni az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát Töltéstava térségében.

A brutális tömegbaleset péntek kora reggel következett be. A két balesetben nyolcan meghaltak.

A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy miniszterelnöki elrendelés alapján indította el az azonnali vizsgálatot.

Vitézy Dávid szerint a hatóságok külön figyelmet fordítanak arra, hogy a baleset és az autópályán zajló munkálatokhoz kapcsolódó forgalomkorlátozások között fennállhatott-e összefüggés.

Az M1-es autópályán az elmúlt időszakban több szakaszon is felújítási munkák zajlanak, amelyek miatt ideiglenes forgalomterelések vannak érvényben. A most elrendelt vizsgálat célja annak feltárása, hogy ezek a megoldások megfeleltek-e minden biztonsági előírásnak, illetve hozzájárulhattak-e a tragédiához.

A tragikus baleset körülményeit a rendőrség és az illetékes hatóságok továbbra is vizsgálják. Az elrendelt minisztériumi átvilágítás eredményéről később adhatnak tájékoztatást. 

Megszólalt az MKIF a tragikus balesetről

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MKF) készíti el azt a jelentést, amelyet Magyar Péter miniszterelnök kért az M1-es autópályán kialakított forgalomterelések közlekedésbiztonsági hatásairól.

A koncessziós társaság hangsúlyozta, hogy a szerződésben vállalt feladatok műszaki megfelelőségének ellenőrzése a Magyar Közút feladata, a jelentés elkészítéséhez pedig minden szükséges adatot és információt rendelkezésre bocsátanak.

Az MKIF kiemelte, hogy a tragédia nem az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszán történt. 

A baleset helyszínén jelenleg felújítási munkák zajlanak, amelyek június 9-én kezdődtek és várhatóan június 23-ig tartanak.

A társaság szerint a munkaterületet a forgalomtól szabályosan elzárták, a 113-as és a 117-es kilométerszelvény között érvényben lévő ideiglenes, úgynevezett „2+1+1” forgalmi rendet pedig több ponton előre jelezték. 

Tájékoztatásuk szerint a terelésre 1500, 1000, 500 és 100 méterrel korábban is figyelmeztették a közlekedőket.

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