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Európai Unió
Ukrajna
Magyarország

Most már mindenki tudja, bekövetkezhetett a fordulat: Magyarország hozzájárulhat Ukrajna uniós csatlakozásához – eddig tartott Orbán Viktor vétója

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Négy diplomata szerint Magyarország közel lehet ahhoz, hogy feladja Ukrajna uniós tagságával szembeni ellenállását, ám magyar részről egyelőre cáfolják, hogy bármilyen megállapodás született volna. Ha mégis zöld utat adnak, június 15-én megkezdődhetnének a formális csatlakozási tárgyalások.
VG
2026.06.03, 06:50

Magyarország minden jel szerint visszavonja hosszú ideje fenntartott vétóját Ukrajna európai uniós csatlakozásával szemben – ezt négy, névtelenséget kérő diplomata közölte a Politicóval. Amennyiben Budapest valóban elejti ellenállását, Ukrajna és Moldova formális tagságtárgyalásai már a közeljövőben elindulhatnak.

Charlemagne Prize 2026 Politico: Magyarország engedhet a vétóból – júniusban dönthet az EU Ukrajna csatlakozásáról
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az első tárgyalási fejezet – az ún. klaszter – megnyitóját június 15-re tervezik egy luxemburgi kormányközi konferencián. Ukrajna és Moldova egyszerre nyújtotta be csatlakozási kérelmét, ezért Moldova előrehaladása is attól függ, hogy Kijev ügye halad-e. A korábbi miniszterelnök, Orbán Viktor alatt Magyarország élesen ellenezte Ukrajna felvételét.

Az új magyar vezetés azonban egy hétfői szakértői egyeztetés után – amelyen az ukrajnai magyar kisebbség jogállása volt napirenden – már négy diplomata szerint is belső jelzéseket adott a vétó feloldásáról. A tárgyalás zárt körű volt, a résztvevők ezért névtelenséget kértek. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor azt nyilatkozta: 

egyelőre nem született döntés a tárgyalási fejezetek megnyitásáról, és a tárgyalások folyamatban vannak, megállapodás nem jött létre.

A hétfői egyeztetésen az ukrán fél garanciákat vállalt az Orbán-kormány által összeállított 11 pontos követelések többségének teljesítésére. Egyes kérések azonnali jogszabályi változtatás nélkül is rendezhetők, és Budapest jóváhagyása nem kötött törvényi intézkedések elfogadásához – derül ki a diplomáciai forrásokból.

A folyamat felgyorsulásában szerepe volt annak is, hogy Péter Magyar miniszterelnök Brüsszelbe utazott, ahol uniós vezetőkkel tárgyalt a Magyarországgal szemben befagyasztott 16,4 milliárd eurós uniós támogatások feloldásáról.

Az uniós tagjelöltség útján minden egyes lépéshez valamennyi tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, vagyis bármelyik ország bármikor megakaszthatja a folyamatot. Ha a tagállamok a héten megállapodnak, az első klaszter júniusi megnyitójával Ukrajna és Moldova ténylegesen elindulhat az EU-tagság felé vezető hosszú, de immár nem reménytelen úton.

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A magyar miniszterelnök és az ukrán elnök jövő héten tárgyalóasztalhoz ülhetnek. Magyar Péter feltétele az, hogy előtte meg tudjanak állapodni az alapvető kisebbségi jogok biztosításáról. A kormányfő kifejtette, hogy a kisebbségek számára az anyanyelv használata az óvodában, az oktatásban vagy a hivatalos ügyintézés során nem extra jog, hanem alapvető európai érték.

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