Most már mindenki tudja, bekövetkezhetett a fordulat: Magyarország hozzájárulhat Ukrajna uniós csatlakozásához – eddig tartott Orbán Viktor vétója

Magyarország minden jel szerint visszavonja hosszú ideje fenntartott vétóját Ukrajna európai uniós csatlakozásával szemben – ezt négy, névtelenséget kérő diplomata közölte a Politicóval. Amennyiben Budapest valóban elejti ellenállását, Ukrajna és Moldova formális tagságtárgyalásai már a közeljövőben elindulhatnak.

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Az első tárgyalási fejezet – az ún. klaszter – megnyitóját június 15-re tervezik egy luxemburgi kormányközi konferencián. Ukrajna és Moldova egyszerre nyújtotta be csatlakozási kérelmét, ezért Moldova előrehaladása is attól függ, hogy Kijev ügye halad-e. A korábbi miniszterelnök, Orbán Viktor alatt Magyarország élesen ellenezte Ukrajna felvételét.

Az új magyar vezetés azonban egy hétfői szakértői egyeztetés után – amelyen az ukrajnai magyar kisebbség jogállása volt napirenden – már négy diplomata szerint is belső jelzéseket adott a vétó feloldásáról. A tárgyalás zárt körű volt, a résztvevők ezért névtelenséget kértek. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor azt nyilatkozta:

egyelőre nem született döntés a tárgyalási fejezetek megnyitásáról, és a tárgyalások folyamatban vannak, megállapodás nem jött létre.

A hétfői egyeztetésen az ukrán fél garanciákat vállalt az Orbán-kormány által összeállított 11 pontos követelések többségének teljesítésére. Egyes kérések azonnali jogszabályi változtatás nélkül is rendezhetők, és Budapest jóváhagyása nem kötött törvényi intézkedések elfogadásához – derül ki a diplomáciai forrásokból.

A folyamat felgyorsulásában szerepe volt annak is, hogy Péter Magyar miniszterelnök Brüsszelbe utazott, ahol uniós vezetőkkel tárgyalt a Magyarországgal szemben befagyasztott 16,4 milliárd eurós uniós támogatások feloldásáról.

Az uniós tagjelöltség útján minden egyes lépéshez valamennyi tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, vagyis bármelyik ország bármikor megakaszthatja a folyamatot. Ha a tagállamok a héten megállapodnak, az első klaszter júniusi megnyitójával Ukrajna és Moldova ténylegesen elindulhat az EU-tagság felé vezető hosszú, de immár nem reménytelen úton.