Itt a Fidesz válasza a kormány jogi ámokfutására: még egy utolsó szalmaszálba kapaszkodik az ellenzéki párt – az Alkotmánybíróságtól kér utólagos normakontrollt

Utólagos normakontrollt kezdeményezett az Alkotmánybíróságnál a Fidesz-KDNP ötven országgyűlési képviselője az Alaptörvény 17. módosításának egy vitatott rendelkezése miatt. A beadvány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszűnését kimondó szabály megsemmisítését kéri, arra hivatkozva, hogy annak elfogadása sérthette az Alaptörvényben előírt eljárási követelményeket – írta a Telex.

A Fidesz-KDNP képviselői azt kérik, hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszűnéséről rendelkező átmeneti szabályt / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

A képviselők az Alaptörvény 24. cikkének, valamint az Alkotmánybíróságról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseire hivatkozva kérik a testülettől annak megállapítását, hogy az Alaptörvény 17. módosításának 6. cikk (2) bekezdésével a Záró és vegyes rendelkezések közé beiktatott 34. pont megalkotása és kihirdetése nem felelt meg az Alaptörvény S) cikkében rögzített eljárási követelményeknek.

Ennek alapján a kifogásolt rendelkezés megsemmisítését kérik.

A vitatott átmeneti szabály szerint az Alaptörvény 17. módosításának hatálybalépését követő napon megszűnik a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása. A rendelkezés azt is kimondja, hogy ezt követően az Országgyűlés új köztársasági elnököt választ, akinek mandátuma az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tartana.

A beadvány ugyanakkor nem a szabályozás tartalmát támadja, hanem annak elfogadási folyamatát. A képviselők szerint az Alaptörvény módosításának ezen része az alkotmányozási eljárásra vonatkozó előírások megsértésével születhetett meg, ezért kérik az Alkotmánybíróság eljárását.

Az indítvány részletes jogi érvelése és az egyes kifogások az Alkotmánybíróság honlapján közzétett dokumentumban olvashatók. A testületnek azt kell vizsgálnia, hogy az Alaptörvény módosításának elfogadása megfelelt-e az alkotmányos eljárási szabályoknak.

Az Alkotmánybíróságnak sincs sok mozgástere

Az Alaptörvény és annak módosításai esetében a testület nem végezhet tartalmi alkotmányossági felülvizsgálatot, vagyis nem azt vizsgálja, hogy a szabályozás szakmai vagy politikai szempontból helyes-e, hanem kizárólag azt, hogy a módosítás elfogadása során betartották-e az Alaptörvényben előírt eljárási követelményeket.