Még feljebb srófolták a kamatbónuszokat a lakástakarékok, többszörösen verik az inflációt

Megújították kínálatukat, és újabb akciós ajánlatokkal álltak elő a közelmúltban a hazai lakástakarékpénztárak. A legfontosabb változás az, hogy két kassza is emelt a megtakarítások után járó kamatbónuszokon. Így bizonyos konstrukcióknál megjelent a 40 százalékos kamatbónusz lehetősége is – tovább emelve ezzel a teljes megtakarítási időszak alatt elérhető hozamot.

A lakástakarékok többszörösen verik az inflációt / Fotó: Shutterstock

Lakástakarék – csökken az infláció, nő a vonzerő

Az akár évi 5-6 százalékos elérhető éves kamatok révén a lakástakarékpénztárak egyre versenyképesebbnek számítanak a megtakarítási piacon. Az idei évre várható, 3 százalék környéki átlagos infláció tükrében jelentős reálhozam érhető el, miközben a lakástakarékpénztári megtakarítás éves hozam bőven meghaladja az Otthon Start hitel 3 százalékos kamatát is.

A javuló kamatkörnyezet – és az ország várható euróövezeti csatlakozása – nyomán pedig a lakástakarékoknál elérhető hosszú távú kamatok a teljes futamidő alatt vonzóak maradhatnak. Az akár 5-6 százalékos éves kamat mind a lakossági állampapíroknál most elérhető hozamokhoz, mind az akciós lekötött forintbetétek kamataihoz mérten is versenyképesnek mondható. Utóbbi kapcsán érdemes azt is figyelembe venni, hogy a lakástakarékpénztári megtakarításon elért kamatot – az állampapírokhoz hasonlóan – kamatadó és szociális hozzájárulási adó sem terheli. Ellentétben például a lekötött betétekkel, amelyeknél összesen 28 százaléknyi adóteherrel kell kalkulálni az elért kamatra vetítve.

Versenyképesebb hozam, nagyobb rugalmasság

Az Erste Lakástakarék Rugalmas 10 év néven futó konstrukciójánál a megtakarítási időszak első nyolc évében 30 százalékos, az utolsó két évében pedig 40 százalékos kamatbónusz érhető el, ha teljesülnek az elvárt feltételek. Ennek nyomán az éves EBKM mértéke akár 6 százalék felett is lehet. A lakástakarékpénztár a tíz éves megtakarítási időszakot választó ügyfeleknek most díjmentes számlanyitást is kínál. A termék rugalmasságát növeli, hogy négy év után az ügyfél befizetéseinek 40 százaléka kivehető kamatbónusz veszteség nélkül. Fontos ugyanakkor, hogy itt egyszeri lehetőségről van szó. Szintén növeli az ügyfelek mozgásterét, hogy ha a vállalt megtakarítási időszak alatt – de legalább 4 év elteltével – felmondják a szerződésüket, 15 százalékos kamatbónusszal számolhatnak. Utóbbihoz viszont az is szükséges, hogy lakáscélra fordítsák a rendelkezésükre álló összeget. Az Erste Lakástakarék a közelmúltban enyhített a számlanyitási kedvezményekre vonatkozó feltételeken is.