Eltolta magától Magyar Pétert az EKB elnöke, szerencsétlen kontextusban jött elő Magyarország

Az euróövezeti jegybank kamatdöntése volt a témája az EKB csütörtöki sajtótájékoztatójának, de egyszer csak Christine Lagarde elnök ölébe pottyant Magyarország eurócsatlakozásának témája. A reakció érdekes, üzenetet hordoz, ha Magyar Péter és külügyminisztere bizonyosan nem is ilyen kontextusban szeretett volna témaként előkerülni Frankfurtban.

Magyarország eurócsatlakozása – ki gondolta volna, hogy előkerül? Christine Lagarde kivágta magát Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az eset pikantériája, hogy nem az elnök hozta fel és nem is magyar újságíró vetette fel, hanem egy olyan ország hírügynökségi tudósítója, amelynek belépése az euróövezetbe vitatott kérdéseket vert fel és máig hullámokat vet.

Magyarország eurócsatlakozása: só a fagylalthoz

Ez az ország Bulgária, amely idén lett az euróövezet tagja. A kritikák sokeleműek,

az eurót úgy vezették be, hogy a bolgárok többsége inkább megtartotta volna a levát,

a feltételek teljesítéséhez a gyanu szerint manipulálták az árakat, hogy teljesítsék az inflációs követelményt,

és amint csatlakoztak, a költségvetés hiánya azonnal a megkövetelt határ, a GDP 3 százaléka fölé szaladt, ezért ebben a hónapban túlzottdeficit-eljárást indított ellenük Brüsszel.

Ráadásul Bulgária az Európai Unió egyik legmagasabb inflációjával "büszkélkedhet", az éves ráta ugyan júniusban 5,2 százalékra csökkent a májusi 6,3-ról, de messze a 2,8 százalékos euróövezeti átlag és az euróövezethez nem csatlakozott EU-tagok rátája felett van.

Pont erre vonatkozott a tudósító kérdése, majd mindjárt ezután arra kérte az EKB-elnököt, hogy Magyarország eurócsatlakozási ambícióira is reagáljon. Úgy látszott, Christine Lagarde is meghökkent egy pillanatra, majd a következőképp válaszolt.

Igaza van abban, hogy Bulgáriában jelenleg magas az árszínvonal és az infláció. Ez részben összefügghet azzal, hogy bizonyos, egy ideig visszatartott áremelések most megjelentek a piacon. Ez nem teljesen szokatlan jelenség, és a tagállamok között mindig vannak eltérések

– mondta Christine Lagarde. Az elnök nem kapcsolta össze válaszában a kettőt, mindenesetre volt egy közös pont: a felelősséget eltolta magától, illetve az EKB-tól.