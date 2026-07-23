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üzemanyag-ellátás
Románia
kazah
export

Rendkívüli tanácskozást tart a román kormány: a kazah olajblokád miatt üzemanyagválság szélén Románia – ezekben a percekben döntenek az azonnali intézkedésekről

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A román energiaügyi minisztérium összehívta az üzemanyagpiac szereplőit a kazah olajszállítások leállása miatt. A technikai online egyeztetést cikkünk megjelenése idején tartják a román üzemanyagpiac legfontosabb szereplőinek részvételével. A soron kívüli egyeztetés oka, hogy leállt a kazah kőolaj exportja a Kaszpi-tengeri vezetékrendszeren (CPC) keresztül, Románia pedig a kazah olaj nagy vásárlója.
VG
2026.07.23, 18:21

Az Economedia román gazdasági lap információi szerint a román energiaügyi minisztérium a találkozót nem a tárca székházában rendezi meg, és azt nem a miniszterelnök vezeti majd, hanem Cristian Bușoi és Sorin Elisei államtitkárok. A vállalatok képviselői videókonferencián vesznek részt az egyeztetésen. A megbeszélés kifejezetten technikai jellegű, célja a kazah exporleállás miatt kialakult helyzet értékelése és az esetleges ellátási kockázatok áttekintése.

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Rendkívüli kormányzati vezetésű ülést tartanak Romániában a kazah olajszállítások leállása miatt (illusztráció)
Fotó: Vlad Ispas / Shutterstock

Leállt a kazah kőolajexport, ez nagyon fájni fog Romániának

Az egyeztetésre azt követően kerül sor, hogy felfüggesztették a kőolaj berakodását a Novorosszijszkban található CPC-terminálon. A döntés hátterében dróntámadások állnak, amelyek a rakodás alatt álló tartályhajókat érték.

A leállás Románia egyik legfontosabb kőolajimport-útvonalát érinti, ugyanis az ország jelentős mennyiségben támaszkodik a Kazahsztánból érkező szállításokra.

A Energia Inteligentă Egyesület adatai szerint a román kőolajimport mintegy 63 százaléka Kazahsztánból származik, miközben a romániai finomítókban feldolgozott nyersolaj csaknem fele kazah eredetű.

A leginkább érintett vállalat

  • a Rompetrol által működtetett Petromidia finomító lehet, amelyet kifejezetten erre a típusú nyersolajra optimalizáltak;
  • emellett a Petrobrazi finomító is jelentős mennyiségű kazah kőolajat dolgoz fel.

A kommentárok szerint a helyzet különösen érzékeny, mivel a román finomítói kapacitások működésében fontos szerepet játszik a CPC-vezetéken érkező import.

Egy hónapon át is húzódhat a válság

Dumitru Chisăliță, az Energia Inteligentă Egyesület elnöke szerint 50 százalék az esélye annak, hogy a CPC-n keresztüli szállítások a következő egy-két héten belül újraindulnak. Véleménye szerint ezt támasztja alá, hogy a vezetékrendszerben érintett nagy nyugati vállalatoknak jelentős gazdasági érdeke fűződik a működés fenntartásához, valamint az elmúlt évek diplomáciai tapasztalatai is azt mutatják, hogy hasonló helyzeteket általában gyorsan rendeznek.

A szakértő ugyanakkor 40 százalékos esélyt lát arra, hogy

 a válság körülbelül egy hónapig elhúzódik. 

Ebben az esetben a szállítások csak csökkentett kapacitással folytatódhatnak a magas biztosítási költségek és a biztonsági kockázatok miatt.

A legsúlyosabb forgatókönyv szerint – amelynek bekövetkezésére 10 százalék esélyt ad – a fennakadások akár három hónapnál tovább is tarthatnak.

Drágulhat az üzemanyag, stratégiai készletekhez nyúlhatnak

Chisăliță arra figyelmeztetett, hogy ha a szállítási kiesés meghaladja a mintegy 30 napot, és közben továbbra is problémák jelentkeznek a Hormuzi-szoros térségében, Romániában komoly feszültség alakulhat ki az üzemanyagpiacon. 

Ebben az esetben a finomítóknak csökkenteniük kellene a feldolgozási ütemet, vagy alternatív – és várhatóan drágább – kőolajforrások után kellene nézniük. A hatóságok pedig akár a stratégiai kőolaj- és üzemanyagkészletek felhasználását is mérlegelhetik az ellátás fenntartása érdekében.

Az Energia Inteligentă Egyesület korábban úgy becsülte, hogy egy súlyosabb forgatókönyv esetén a gázolaj ára elérheti a literenkénti 10,5–11 lejt is, amennyiben a CPC-vezeték kiesése tartós marad, és ezzel párhuzamosan a közel-keleti tengeri szállítási útvonalakon is fennakadások alakulnak ki.

A kialakult helyzetben számítani lehet az üzemanyagárak további emelkedésére, amelyben már - mint a Világgazdaság oldalán megírtuk - így is Európa-bajnok Románia.

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