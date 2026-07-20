Luxusrepülővel követte a vb-t a FIFA-vezér, 44 mérkőzésre jutott el – többször is megkerülhette volna a Földet

Gianni Infantino szinte mindenhol ott volt a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, amihez egy katari magángép nyújtott segítséget. A FIFA elnöke 39 nap alatt 44 mérkőzést tekintett meg, miközben csaknem 112 ezer kilométert repült Észak-Amerika felett.

A FIFA elnöke a világbajnokság egyik legtöbbet utazó szereplője volt / Fotó: Odyssey Images via AFP

Gianni Infantino a 2026-os labdarúgó-világbajnokság 39 napja alatt összesen 44 mérkőzésen jelent meg, amihez mintegy 112 ezer kilométert tett meg magánrepülővel. A Business Insider elemzése szerint a FIFA elnöke több mint 50 repülést hajtott végre, mielőtt vasárnap Donald Trump amerikai elnök és Melania Trump társaságában megtekintette volna a döntőt.

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Az útvonalak alapján Infantino egy Qatar Executive tulajdonában lévő Gulfstream G650ER repülőgépet használt, amelyet a Qatar Airways biztosított a FIFA számára szponzori megállapodás keretében. A lap a Flightradar24 repülési adatait, televíziós felvételeket és az elnök közösségi médiás bejegyzéseit vetette össze, így rekonstruálta a teljes útvonalat.

A FIFA első embere több mint 140 órát töltött a levegőben a torna során. A leghosszabb két mérkőzés közötti útja Vancouver és Miami között vezetett, amelyet kétszer is megtett. A legrövidebb repülés mindössze 27 percig tartott Seattle és Vancouver között, noha a két stadion autóval körülbelül háromórás távolságra van egymástól.

#FIFA President Gianni Infantino’s extensive luxury private jet provided by Qatar Airways Executive Travel has reignited the conversation around climate responsibility in global events.



Reports indicate that he used private aviation to travel thousands of kilometres across North… pic.twitter.com/R4kdHKhEYk — CAN EASTERN AFRICA (@CANEasternAfric) July 13, 2026

A torna közben még Katarba is elutazott, hogy részvétét nyilvánítsa a katari emírnek édesapja halála miatt. A Miami-Madrid-Katar-Dallas útvonal oda-vissza mintegy 18 500 kilométeres kitérőt jelentett.

A csoportkörben Infantino rendszeresen napi két mérkőzést látogatott meg. Június 26-án például Miamiból Dallasba repült, ahol találkozott a jordániai válogatottal, onnan Seattle-be utazott az Egyiptom-Irán mérkőzésre, majd még aznap éjjel visszatért Miamiba a másnapi találkozó miatt. Ezen a napon csaknem 8900 kilométert repült.

A sűrű program miatt a FIFA elnöke többször is rendkívül szoros időbeosztással érkezett a stadionokba.

Egy alkalommal egy villámlás miatt elhalasztott mérkőzés után alig másfél órával később már egy másik város stadionjában tűnt fel, ami a közösségi médiában is nagy visszhangot váltott ki. Többen tréfából olyan képeket szerkesztettek róla, mintha egyszerre két mérkőzésen is jelen lett volna.