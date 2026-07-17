Az Egyesült Államok évtizedeken keresztül arra építette hadviselési stratégiáját, hogy technológiai fölénnyel, precíziós fegyverekkel és mesterséges intelligenciával támogatott célkijelöléssel képes lesz elkerülni a költséges szárazföldi háborúkat. Az iráni konfliktus azonban egyre inkább azt mutatja, hogy ez a modell elérte saját korlátait. Miközben Donald Trump újabb és egyre súlyosabb légicsapásokat helyez kilátásba, saját korábbi védelmi minisztere már arról beszél, hogy bombázásokkal nem lehet megtörni Teheránt. A háttérben pedig egy olyan haditechnológiai probléma rajzolódik ki, mely hosszú távon az amerikai és az izraeli hadviselés egész jövőjét meghatározhatja.

Fordulat jöhet a Közel-Keleten: Amerika iráni légiháborúja egyre kevesebb sikert hoz, az ok pedig meglepően egyszerű – jöhet a szárazföldi offenzíva? / Fotó: Tomas Ragina

Már Washingtonban is kimondták: a légicsapások önmagukban nem elegendők

Mark Esper, Donald Trump első ciklusának védelmi minisztere szerint az Egyesült Államok nem fogja elérni stratégiai céljait pusztán légitámadásokkal. A Financial Timesnak nyilatkozó egykori miniszter szerint a hónapokkal ezelőttihez hasonló intenzitású bombázások tartós folytatása sem változtatná meg érdemben Irán hozzáállását, különösen a Hormuzi-szoros ellenőrzésének kérdésében. Esper ehelyett hosszú távú, nemzetközi támogatással végrehajtott gazdasági nyomásgyakorlást sürgetett.

A volt védelmi miniszter arra is figyelmeztetett, hogy

egy elhúzódó iráni háború hatalmas terhet ró az amerikai fegyverkészletekre és a katonai költségvetésre.

Az amerikai hadsereg már több tízmilliárd dollárt és évekre elegendő lőszermennyiséget használhatott fel egy olyan konfliktusban, melynek továbbra sem látszik a politikai lezárása. Esper szerint mindez különösen veszélyes annak fényében, hogy Washington legfontosabb hosszú távú katonai kihívása továbbra is Kína.

Közben azonban Donald Trump nem a visszafogás irányába mozdult. Az amerikai elnök újabb csapásokat ígért, és már nemcsak katonai létesítményeket, hanem iráni erőműveket és hidakat is megfenyegetett. Az amerikai hadműveletek eddig főként az iráni hajóellenes képességekre összpontosítottak:

radarállomások,

rakétatelepítési pontok,

parancsnoki központok

és a Forradalmi Gárda hajói kerültek célkeresztbe,

de a csapások köre fokozatosan tágulni látszik. Egy északkelet-iráni vasúti híd megsemmisítésével például azt is jelezhette Washington, hogy kész akadályozni az iráni kereskedelmi és katonai kapcsolatok fenntartását Kína és Oroszország irányába.