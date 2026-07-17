Nincs megnyugvás az Egyesült Államok és Irán között: folytatódnak a katonai akciók, emelkedik az olajár

Újabb mélyponthoz érkezett a közel-keleti válság: az Egyesült Államok fokozza a csapásokat, Irán nem enged a Hormuzi-szoros ügyében. Az éleződő konfliktusban Washington immár hatodik egymást követő éjszaka hajtott végre légicsapásokat iráni katonai célpontok ellen, Teherán válaszul a környező országokban lévő amerikai támaszpontokra mért rakéta- és dróncsapásokat. A feszültség ismételt növekedésére emelkedéssel reagáltak az olaj- és a földgázárak.

Mélyül az amerikai-iráni konfliktus, a Hormuzi-szoros ügye megoldatlan, a hatodik napia tartó amerikai csapások és iráni válaszok újra emelkedő pályára állították az olaj árát (a képen egy iráni teherhajó a Perzsa-öbölben)

Fotó: somkanae sawatdinak / Shutterstock

A Hormuzi-szoros maradt a legfontosabb ütközőpont

A Bloomberg az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) közlése alapján azt írja, hogy a támadások ezúttal part menti megfigyelőállásokat, légvédelmi rendszereket, katonai logisztikai létesítményeket és tengeri eszközöket értek.

A Wall Street Journal értesülései szerint az amerikai erők hidakat is leromboltak, hogy elvágják az iráni kikötők utánpótlási útvonalait, bár ezt a Pentagon hivatalosan nem erősítette meg.

Irán közben amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Jordániában és Bahreinben:

Kuvait közölte, hogy 32 iráni drónt semmisített meg, míg

Katar arról számolt be, hogy rakétákat fogott el légvédelme.

Az Iráni Forradalmi Gárda azt is állította, hogy amerikai célpontokat támadott Szíriában, ezt azonban Washington nem erősítette meg.

A konfliktus középpontjában továbbra is a Hormuzi-szoros áll. Donald Trump amerikai elnök korábban jelezte, hogy a katonai nyomást addig fokozzák, amíg Irán ismét teljesen meg nem nyitja a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalát.

Teherán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a szoroson áthaladó hajók csak iráni engedéllyel közlekedhetnek, és az ország saját szabályait – köztük az esetleges díjfizetési kötelezettséget – is be kell tartaniuk. Az iráni hadsereg szóvivője szerint a szoros addig zárva marad, amíg Washington nem fogadja el ezeket a feltételeket.

Irán emellett – Reuters-értesülések szerint – arra kérte jemeni húszi szövetségeseit, hogy amerikai támadás esetén zárják le a Vörös-tenger olajszállítási útvonalát is.

Visszesett a hajóforgalom, emelkedik az olajár

A Bloomberg hajókövetési adatai szerint a Hormuzi-szoros forgalma drasztikusan visszaesett. Az útvonalat jelenleg szinte kizárólag Iránhoz köthető hajók használják a Teherán által kijelölt északi folyosón, miközben több tanker kikapcsolt helymeghatározóval próbál áthaladni. Két szaúdi és iraki nyersolajat szállító szupertanker csak napokkal később jelent meg újra az ománi partoknál, miután a Perzsa-öbölben eltűntek a nyilvános követőrendszerekből.

A nyersolaj-szállítás hétnapos mozgóátlaga napi 9,4 millió hordóról mintegy 5,5 millió hordóra zuhant egyetlen hét alatt.

A bizonytalanság miatt a Brent típusú kőolaj ára 84 dollár fölé emelkedett hordónként, heti szinten közel 12 százalékos drágulást mutatva. Az üzemanyagok ára is emelkedik: az Egyesült Államokban a benzin átlagára ismét megközelítette a 4 dollárt gallononként.