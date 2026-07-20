Nőtt a terrorkészültség Németországban – elmondták, mire kell figyelnünk a repülőtereken
Júliusban a német hatóságok a megnövekedett biztonsági kockázatok miatt fokozták a biztonsági intézkedéseiket. Emiatt várhatóan szigorúbb ellenőrzésekre kell számítani a repülőtereken, a vasúthálózaton és a nyilvános helyszíneken egyaránt. A hatóságok tájékoztatása szerint a nagyobb utazásbiztonsági készültség különösen indokolt, mivel Németország Európa egyik legforgalmasabb turisztikai és légi közlekedési központja. A bevezetett intézkedések érinthetik az üzleti és szabadidős céllal utazókat egyaránt, beleértve a Lufthansa és az Eurowings járatain, valamint más nemzetközi légitársaságok repülőgépein utazókat.
A Travel Around Tour World utazási portál hangsúlyozta, hogy nem rendeltek el országos légtérzárat, repülőjárat-felfüggesztést vagy repülőtér-bezárást sem. Az utazóknak ugyanakkor azt tanácsolják, hogy készüljenek fel esetleges további biztonsági ellenőrzésekre, hosszabb várakozási időre az átvizsgálások során, valamint a fokozott rendőri jelenlétre a legfontosabb közlekedési csomópontokban.
Németország továbbra is Európa egyik legforgalmasabb turisztikai és légi közlekedési piaca. Évente több millió látogató használja repülőtereit turisztikai-, üzleti-, konferencia- vagy átszállási célból. Az ország évek óta magas szintű terrorellenes készültséget tart fenn a különböző biztonsági fenyegetések miatt.
A legutóbbi hírszerzési értékelések nyomán kiemelt figyelmet fordítanak
- a nemzetközi repülőterek,
- a vasútállomások,
- a kormányzati épületek,
- a nagy tömegrendezvények és
- a népszerű turisztikai látványosságok védelmére.
Németország turisztikai ágazata nagymértékben függ a nemzetközi utazók bizalmától. Berlin, München, Frankfurt, Hamburg és Köln évente látogatók és átutazók millióit fogadja, ezért a közbiztonság kiemelt prioritást élvez.
Normál üzemmódban működnek a repülőterek
Németország legfontosabb légi közlekedési csomópontjai továbbra is zavartalanul üzemelnek, ugyanakkor a légitársaságok és a repülőtér-üzemeltetők rendszeresen módosítják eljárásaikat a biztonsági helyzet alakulásának függvényében. Emiatt az utazóknak ajánlott a szokásosnál korábban érkezniük a repülőterekre, különösen a nyári csúcsidőszakban.
A fokozott biztonsági intézkedések hatással lehetnek a check-in sorok hosszára, az utasbiztonsági ellenőrzések időtartamára, a beszállítási folyamatokra, illetve a repülőterek korlátozott területeire történő belépésre.
A Lufthansa Németország legjelentősebb nemzetközi légitársaság-csoportja, amely kulcsszerepet játszik az ország globális légi összeköttetéseiben. A jelenlegi biztonsági helyzet nem utal arra, hogy a Lufthansa menetrendjében jelentős fennakadásokra kellene számítani, azonban az utasok fokozott biztonsági ellenőrzésekre érdemes felkészülniük.
Azonban ők is felhívták az utasok figyelmét arra, hogy a megszokottnál korábban érkezzenek a repülőtérre, indulás előtt ellenőrizzék a járatuk aktuális állapotát, úti okmányaikat érdemes biztonságos, de könnyen hozzáférhető helyen tartani, valamint hogy mindig kövessék a repülőtéri biztonsági személyzet utasításait.
Erre figyeljünk, ha Németországban nyaralnánk
A hatóságok közleménye szerint a Németországba utazóknak ajánlott:
- indulás előtt ellenőrizni a légitársaságok legfrissebb tájékoztatásait,
- a szokásosnál korábban érkezni a repülőtérre,
- érvényes személyazonosító okmányokat maguknál tartani,
- követni a repülőtéri és biztonsági személyzet utasításait,
- elkerülni a felesleges késedelmet az ellenőrzőpontokon,
- figyelemmel kísérni a hivatalos utazási tanácsokat,
- könnyen elérhető helyen tartani a vészhelyzeti elérhetőségeket.
Ezen kívül a fokozott biztonsági készültség idején célszerű rugalmas módosítási feltételeket kínáló repülőjegyet választani, valamint megfelelő utasbiztosítást kötni az esetleges váratlan események vagy menetrendváltozások fedezésére.
A hivatalos tájékoztatóbban ugyanakkor hangsúlyozták, hogy Németország légi közlekedési rendszere úgy lett kialakítva, hogy a változó biztonsági kockázatokhoz gyorsan alkalmazkodjon, miközben biztosítja a nemzetközi légi összeköttetések folyamatos fenntartását.