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légi közlekedés
Németország
terrorkészültség

Nőtt a terrorkészültség Németországban – elmondták, mire kell figyelnünk a repülőtereken

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Az iráni háború és az EES-bevezetés mellett újabb nehezítés érkezett nyárra. Németország fokozta a biztonsági intézkedéseket a repülőtereken, a vasútállomásokon és a nyilvános helyeken.
VG
2026.07.20, 15:55

Júliusban a német hatóságok a megnövekedett biztonsági kockázatok miatt fokozták a biztonsági intézkedéseiket. Emiatt várhatóan szigorúbb ellenőrzésekre kell számítani a repülőtereken, a vasúthálózaton és a nyilvános helyszíneken egyaránt. A hatóságok tájékoztatása szerint a nagyobb utazásbiztonsági készültség különösen indokolt, mivel Németország Európa egyik legforgalmasabb turisztikai és légi közlekedési központja. A bevezetett intézkedések érinthetik az üzleti és szabadidős céllal utazókat egyaránt, beleértve a Lufthansa és az Eurowings járatain, valamint más nemzetközi légitársaságok repülőgépein utazókat.

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Szigorúbb ellenőrzések várhatók a németországi repülőtereken / Fotó: Florian Wiegand / DPA / AFP

A Travel Around Tour World utazási portál hangsúlyozta, hogy nem rendeltek el országos légtérzárat, repülőjárat-felfüggesztést vagy repülőtér-bezárást sem. Az utazóknak ugyanakkor azt tanácsolják, hogy készüljenek fel esetleges további biztonsági ellenőrzésekre, hosszabb várakozási időre az átvizsgálások során, valamint a fokozott rendőri jelenlétre a legfontosabb közlekedési csomópontokban.

Németország továbbra is Európa egyik legforgalmasabb turisztikai és légi közlekedési piaca. Évente több millió látogató használja repülőtereit turisztikai-, üzleti-, konferencia- vagy átszállási célból. Az ország évek óta magas szintű terrorellenes készültséget tart fenn a különböző biztonsági fenyegetések miatt.

A legutóbbi hírszerzési értékelések nyomán kiemelt figyelmet fordítanak

  • a nemzetközi repülőterek,
  • a vasútállomások,
  • a kormányzati épületek,
  • a nagy tömegrendezvények és
  • a népszerű turisztikai látványosságok védelmére.

Németország turisztikai ágazata nagymértékben függ a nemzetközi utazók bizalmától. Berlin, München, Frankfurt, Hamburg és Köln évente látogatók és átutazók millióit fogadja, ezért a közbiztonság kiemelt prioritást élvez.

Normál üzemmódban működnek a repülőterek

Németország legfontosabb légi közlekedési csomópontjai továbbra is zavartalanul üzemelnek, ugyanakkor a légitársaságok és a repülőtér-üzemeltetők rendszeresen módosítják eljárásaikat a biztonsági helyzet alakulásának függvényében. Emiatt az utazóknak ajánlott a szokásosnál korábban érkezniük a repülőterekre, különösen a nyári csúcsidőszakban.

A fokozott biztonsági intézkedések hatással lehetnek a check-in sorok hosszára, az utasbiztonsági ellenőrzések időtartamára, a beszállítási folyamatokra, illetve a repülőterek korlátozott területeire történő belépésre.

A Lufthansa Németország legjelentősebb nemzetközi légitársaság-csoportja, amely kulcsszerepet játszik az ország globális légi összeköttetéseiben. A jelenlegi biztonsági helyzet nem utal arra, hogy a Lufthansa menetrendjében jelentős fennakadásokra kellene számítani, azonban az utasok fokozott biztonsági ellenőrzésekre érdemes felkészülniük.

Azonban ők is felhívták az utasok figyelmét arra, hogy a megszokottnál korábban érkezzenek a repülőtérre, indulás előtt ellenőrizzék a járatuk aktuális állapotát, úti okmányaikat érdemes biztonságos, de könnyen hozzáférhető helyen tartani, valamint hogy mindig kövessék a repülőtéri biztonsági személyzet utasításait.

Erre figyeljünk, ha Németországban nyaralnánk

A hatóságok közleménye szerint a Németországba utazóknak ajánlott:

  • indulás előtt ellenőrizni a légitársaságok legfrissebb tájékoztatásait,
  • a szokásosnál korábban érkezni a repülőtérre,
  • érvényes személyazonosító okmányokat maguknál tartani,
  • követni a repülőtéri és biztonsági személyzet utasításait,
  • elkerülni a felesleges késedelmet az ellenőrzőpontokon,
  • figyelemmel kísérni a hivatalos utazási tanácsokat,
  • könnyen elérhető helyen tartani a vészhelyzeti elérhetőségeket.

Ezen kívül a fokozott biztonsági készültség idején célszerű rugalmas módosítási feltételeket kínáló repülőjegyet választani, valamint megfelelő utasbiztosítást kötni az esetleges váratlan események vagy menetrendváltozások fedezésére.

A hivatalos tájékoztatóbban ugyanakkor hangsúlyozták, hogy Németország légi közlekedési rendszere úgy lett kialakítva, hogy a változó biztonsági kockázatokhoz gyorsan alkalmazkodjon, miközben biztosítja a nemzetközi légi összeköttetések folyamatos fenntartását.

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