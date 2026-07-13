Ez jön most: ő lesz Magyarország következő köztársasági elnöke Sulyok Tamás után – szintén nem marad sokáig a helyén

Az Alaptörvény 17. módosításának elfogadásával nemcsak Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása szűnik meg, hanem az is eldőlt, ki látja el az államfő feladatait az új köztársasági elnök megválasztásáig. Az Alaptörvény rendelkezései alapján az átmeneti időszakban Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke gyakorolja a köztársasági elnök valamennyi feladat- és hatáskörét.

Megszületett a döntés: megvan, ki veszi át ideiglenesen Sulyok Tamás helyét – még nyáron új köztársasági elnöke lehet Magyarországnak / Fotó: Németh András Péter/MW

Az átmeneti államfői szerep automatikusan következik az Alaptörvény szabályaiból. A jogszabály kimondja, hogy amennyiben a köztársasági elnök megbízatása megszűnik, az új államfő hivatalba lépéséig az Országgyűlés elnöke látja el az államfői feladatokat. Ez azt jelenti, hogy

Forsthoffer Ágnes a módosítás hatálybalépését követő naptól kezdve ideiglenesen Magyarország köztársasági elnökének jogköreit gyakorolja.

Ehhez azonban először Sulyok Tamás aláírására is szükség van. Ha nem írja alá, Magyar Péter előre bejelentette, hogy megfosztási eljárást indítanak ellene.

Az átmeneti időszakban ugyanakkor Forsthoffer Ágnes nem gyakorolhatja országgyűlési képviselői jogait, és a házelnöki feladatokat sem ő látja el. Ezeket az Országgyűlés által kijelölt alelnök veszi át, várhatóan a három tiszás alelnök egyike – magyarázta korábban az Index.

Ez a megoldás az Alaptörvényben régóta szereplő helyettesítési mechanizmus, amely biztosítja az állam működésének folytonosságát akkor is, ha a köztársasági elnöki tisztség átmenetileg betöltetlenné válik.

A házelnök neve az elmúlt időszakban nemcsak az ideiglenes helyettesítés miatt került a figyelem középpontjába. Több politikai elemző és közéleti szereplő is felvetette, hogy akár a Tisza Párt köztársaságielnök-jelöltje is lehetne.

A találgatásokat tovább erősítette, hogy a parlamenti ülések vezetése során Forsthoffer Ágnes több alkalommal is pozitív visszhangot kapott, és parlamenti szereplései nyomán ismertsége is jelentősen nőtt. Ugyanakkor a Tisza Párt vezető politikusai később azt jelezték, jelenleg nem őt tekintik a köztársasági elnöki tisztség várományosának.

Nyáron új köztársasági elnököt választanának

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a kormány még a nyár folyamán szeretné megválasztani Magyarország új köztársasági elnökét. Az Alaptörvény szerint az államfő megválasztásához a képviselők legalább egyötödének ajánlása szükséges. Az első fordulóban kétharmados parlamenti támogatás kell a győzelemhez, míg eredménytelenség esetén második fordulót tartanak, ahol már az a jelölt lesz köztársasági elnök, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja.