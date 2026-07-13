Rendkívüli bejelentés Trumptól: Amerika brutálisan megbüntette Iránt, azonnal berobbant az olaj ára – a védett ár fölé drágulhat az üzemanyag Magyarországon

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok ismét blokád alá vonja Iránt, tovább élezve a feszültséget a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala, a Hormuzi-szoros körül. A bejelentésre az olajárak azonnal emelkedtek, miközben Washington és Teherán egyre közelebb kerül egy nyílt katonai összecsapáshoz.

Új szintre lépett az amerikai-iráni konfliktus, miután Donald Trump ismét blokádot hirdetett az iráni hajózás ellen / Fotó: Hans Lucas via AFP

Donald Trump hétfőn közölte, hogy ismét életbe lépteti az Irán elleni amerikai tengeri blokádot, miután Teherán nem volt hajlandó újra megnyitni a Hormuzi-szorost a nemzetközi hajóforgalom előtt. Az amerikai elnök szerint a szoros valójában már az Egyesült Államok védelme alatt áll, és

Washington a jövőben minden áthaladó rakomány értékének 20 százalékát beszedné a biztonsági műveletek költségeinek fedezésére.

A részleteket egyelőre nem ismertette, ám Trump a közösségi médiában azt írta, hogy az Egyesült Államok ezentúl „a Hormuzi-szoros őreként” fog fellépni.

Irán gyorsan reagált. Az iráni fegyveres erők közölték, hogy semmilyen körülmények között nem engedik meg az Egyesült Államoknak, hogy beleszóljon a szoros irányításába.

Az olajpiac már reagált Trump fenyegetésére

A bejelentés újabb katonai összecsapások után érkezett. Az amerikai hadsereg ismét iráni célpontokat támadott, válaszul arra, hogy Teherán az elmúlt napokban több kereskedelmi hajóra is tüzet nyitott.

A feszültség azonnal megjelent a piacokon: a Brent nyersolaj ára öt százalékkal emelkedett, és ismét áttörte a 80 dolláros határt.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiakereskedelmi útvonala. A háború előtt a globális kőolajszállítás mintegy 20 százaléka ezen a szűk tengeri átjárón haladt keresztül. Az elmúlt hétvégén azonban a hajóforgalom a műholdas adatokat elemző Kpler szerint több mint felére esett vissza az előző hétvégéhez képest. A legtöbb hajó vagy az Irán által kijelölt útvonalakat használta, vagy alternatív útvonalakat keresett, miközben az Egyesült Államok által támogatott hajózási folyosó gyakorlatilag kiürült.

A konfliktus hátterében az a júniusi amerikai-iráni megállapodás áll, amely szerint Teheránnak helyre kellett volna állítania a hajózás biztonságát a szorosban. Washington szerint ez egyértelmű kötelezettség, az iráni keményvonalasok viszont úgy értelmezik a megállapodást, hogy kizárólag Irán rendelkezhet a stratégiai vízi útvonal felett.