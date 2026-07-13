Rendkívüli bejelentés Trumptól: Amerika brutálisan megbüntette Iránt, azonnal berobbant az olaj ára – a védett ár fölé drágulhat az üzemanyag Magyarországon
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok ismét blokád alá vonja Iránt, tovább élezve a feszültséget a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala, a Hormuzi-szoros körül. A bejelentésre az olajárak azonnal emelkedtek, miközben Washington és Teherán egyre közelebb kerül egy nyílt katonai összecsapáshoz.
Donald Trump hétfőn közölte, hogy ismét életbe lépteti az Irán elleni amerikai tengeri blokádot, miután Teherán nem volt hajlandó újra megnyitni a Hormuzi-szorost a nemzetközi hajóforgalom előtt. Az amerikai elnök szerint a szoros valójában már az Egyesült Államok védelme alatt áll, és
Washington a jövőben minden áthaladó rakomány értékének 20 százalékát beszedné a biztonsági műveletek költségeinek fedezésére.
A részleteket egyelőre nem ismertette, ám Trump a közösségi médiában azt írta, hogy az Egyesült Államok ezentúl „a Hormuzi-szoros őreként” fog fellépni.
Irán gyorsan reagált. Az iráni fegyveres erők közölték, hogy semmilyen körülmények között nem engedik meg az Egyesült Államoknak, hogy beleszóljon a szoros irányításába.
Az olajpiac már reagált Trump fenyegetésére
A bejelentés újabb katonai összecsapások után érkezett. Az amerikai hadsereg ismét iráni célpontokat támadott, válaszul arra, hogy Teherán az elmúlt napokban több kereskedelmi hajóra is tüzet nyitott.
A feszültség azonnal megjelent a piacokon: a Brent nyersolaj ára öt százalékkal emelkedett, és ismét áttörte a 80 dolláros határt.
A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiakereskedelmi útvonala. A háború előtt a globális kőolajszállítás mintegy 20 százaléka ezen a szűk tengeri átjárón haladt keresztül. Az elmúlt hétvégén azonban a hajóforgalom a műholdas adatokat elemző Kpler szerint több mint felére esett vissza az előző hétvégéhez képest. A legtöbb hajó vagy az Irán által kijelölt útvonalakat használta, vagy alternatív útvonalakat keresett, miközben az Egyesült Államok által támogatott hajózási folyosó gyakorlatilag kiürült.
A konfliktus hátterében az a júniusi amerikai-iráni megállapodás áll, amely szerint Teheránnak helyre kellett volna állítania a hajózás biztonságát a szorosban. Washington szerint ez egyértelmű kötelezettség, az iráni keményvonalasok viszont úgy értelmezik a megállapodást, hogy kizárólag Irán rendelkezhet a stratégiai vízi útvonal felett.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Irán a hétvégén Omán területét is támadta, valamint rakétákat lőtt ki Kuvait, Bahrein és Katar irányába. Az amerikai kormányzat egyre kevésbé bízik a diplomáciai rendezésben, miközben a térségben fokozódó katonai aktivitás újabb nyomást helyezhet a globális energiapiacokra.
Hormuzi-szoros: az egész régió készültségben van az iráni-amerikai ütésváltás után, sorsdöntő órák jöhetnek
Fokozódik a feszültség a Közel-Keleten, miután az éjszaka folyamán az Amerikai Egyesült Államok iráni célpontokat támadott, amire válaszul Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását. Az incidens után több régiós országban is emelték a védelmi készültség szintjét.