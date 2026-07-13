Nagyot fog szólni: ez lehet az első kínai autógyár, ami a Tisza-kormány alatt épül meg Magyarországon – ők is még Orbánékkal állapodhattak meg

Az egyik ismert kínai autógyártó vállalat, a Great Wall Motor, július 2-án közölte, hogy 2030-ra 3-5 százalékos részesedést szerezne az európai autópiacon.

A kínai GWM egyik modellje: az Ora 5, Fotó: Alex Bogatyrev

A tervek szerint a következő két évben legalább tíz új modell kerül bevezetésre, a kompakt személyautóktól a nagyméretű terepjárókig több piaci szegmensben. A GWM ezzel a lépéssel gyorsítaná fel európai üzletágának növekedését.

Stratégiai lépés a kínai vállalattól

A Great Wall Motor egyike volt azoknak a kínai autógyártóknak, amelyek a 2000-es évek elején, elsőként léptek be az európai piacra. A vállalat 2020 után már nagyrészt a tisztán elektromos hajtású autókra építette stratégiáját, ám az erős verseny miatt nehézségekbe ütközött. Most azonban úgy tűnik új fázisába lépett a folyamat:

Európa kiemelten fontos piac a számunkra, ezért a felgyorsítjuk az új modelljeinek bevezetését és megerősítjük jelenlétünket

− mondta Nicole Wu, a GWM technológiai igazgatója.

A paradigmaváltás azért szükséges, mivel a társaság jelenleg a legtöbb európai országban helyi importőrökön keresztül értékesíti járműveit. Ez a helyzet például az Egyesült Királyságban és Németországban is. Eddig csak

Olaszországban, és

Spanyolországban jöttek létre leányvállalatok.

A tervek szerint a következő lépés Lengyelország meghódítása lesz, itt augusztusban indulhat majd meg az értékesítést.

Egy SUV hozhat áttörést

A GWM Ora 5 nevű kompakt városi SUV-ja, amely benzines, hibrid és tisztán elektromos változatban is elérhető, már debütált a kontinensen. A modell induló ára 26 950 euró, vagyis megközelítőleg 9 683 108 forint.

Az Ora 5 lesz a legnagyobb példányszámban értékesített modellünk Európában

− mondta Nicole Wu, aki azt is közölte, hogy a vállalat az év folyamán több új modellt is piacra dob. Hamarosan érkezhet a:

H7 és a Tank 300 terepjáró,

a Jolion Max SUV, illetve

a Wey egyterű.

A tervek szerint egy nagyméretű pickup, valamint a későbbiekben ferde hátú modellek és kombik is jöhetnek az európai országokba.

Teljes pályás letámadás

A vállalat dél-európai régióért felelős vezérigazgatója, Charles Zhao közölte, hogy a társaság hosszabb távon az olasz autópiacon mintegy 5 százalékos részesedést szeretne elérni.