Nagyot fog szólni: ez lehet az első kínai autógyár, ami a Tisza-kormány alatt épül meg Magyarországon – ők is még Orbánékkal állapodhattak meg
Az egyik ismert kínai autógyártó vállalat, a Great Wall Motor, július 2-án közölte, hogy 2030-ra 3-5 százalékos részesedést szerezne az európai autópiacon.
A tervek szerint a következő két évben legalább tíz új modell kerül bevezetésre, a kompakt személyautóktól a nagyméretű terepjárókig több piaci szegmensben. A GWM ezzel a lépéssel gyorsítaná fel európai üzletágának növekedését.
Stratégiai lépés a kínai vállalattól
A Great Wall Motor egyike volt azoknak a kínai autógyártóknak, amelyek a 2000-es évek elején, elsőként léptek be az európai piacra. A vállalat 2020 után már nagyrészt a tisztán elektromos hajtású autókra építette stratégiáját, ám az erős verseny miatt nehézségekbe ütközött. Most azonban úgy tűnik új fázisába lépett a folyamat:
Európa kiemelten fontos piac a számunkra, ezért a felgyorsítjuk az új modelljeinek bevezetését és megerősítjük jelenlétünket
− mondta Nicole Wu, a GWM technológiai igazgatója.
A paradigmaváltás azért szükséges, mivel a társaság jelenleg a legtöbb európai országban helyi importőrökön keresztül értékesíti járműveit. Ez a helyzet például az Egyesült Királyságban és Németországban is. Eddig csak
- Olaszországban, és
- Spanyolországban jöttek létre leányvállalatok.
A tervek szerint a következő lépés Lengyelország meghódítása lesz, itt augusztusban indulhat majd meg az értékesítést.
Egy SUV hozhat áttörést
A GWM Ora 5 nevű kompakt városi SUV-ja, amely benzines, hibrid és tisztán elektromos változatban is elérhető, már debütált a kontinensen. A modell induló ára 26 950 euró, vagyis megközelítőleg 9 683 108 forint.
Az Ora 5 lesz a legnagyobb példányszámban értékesített modellünk Európában
− mondta Nicole Wu, aki azt is közölte, hogy a vállalat az év folyamán több új modellt is piacra dob. Hamarosan érkezhet a:
- H7 és a Tank 300 terepjáró,
- a Jolion Max SUV, illetve
- a Wey egyterű.
A tervek szerint egy nagyméretű pickup, valamint a későbbiekben ferde hátú modellek és kombik is jöhetnek az európai országokba.
Teljes pályás letámadás
A vállalat dél-európai régióért felelős vezérigazgatója, Charles Zhao közölte, hogy a társaság hosszabb távon az olasz autópiacon mintegy 5 százalékos részesedést szeretne elérni.
A GWM többféle hajtásláncra és három márkára építi stratégiáját, ezzel különböző szegmenseket célozva.
Míg a GWM márka a tömegpiacra összpontosít, addig a Wey a prémium városi SUV-ok, míg a Tank a felső kategóriás, összkerékhajtású terepjárók piacán kíván terjeszkedni.
A vállalat jelenleg olyan modelleket hoz Európába, amelyek kifejezetten a nemzetközi piacokra készültek, ilyen az Ora 5 is − ismertette Nicole Wu, majd azt is elárulta, hogy vizsgálják a kizárólag európai piacra fejlesztett modellek bevezetését is.
Mivel Európa kiemelten fontos piac a GWM számára ezért a lokalizáció elkerülhetetlen − mondta Nicole Wu, majd hozzátette, hogy:
Más kínai autógyártókhoz hasonlóan a Great Wall Motor is európai gyártókapacitások kiépítését tervezi. Már létrejöttek a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó helyi csapatok.
Pécsre jöhet a gyár?
Már korábban is felreppentek hírek azzal kapcsolatban, hogy Pécs igen jó eséllyel pályázhat a GWM beruházására, azonban felmentése előtt Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség korábbi vezérigazgatója egy közösségimédia-posztjában egészen konkrétan utalt a dunántúli nagyvárosra ezzel kapcsolatban.
Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter pedig a Világgazdaságnak még 2025 év végén úgy nyilatkozott, hogy Pécsre valószínűleg egy kínai gyártó érkezhet, mivel az európai piac nekik kedvez.
A SAIC erre ugyan esélyes volt, azonban a vállalat Spanyolországot választotta, így elképzelhető, hogy Joó István a GWM-re utalt. Ezzel kapcsolatban hivatalos közlemény ugyan még nincs, de az előzmények ismeretében ez nem lenne meglepő, főleg amennyiben a cél egy európai bázis létrehozása, amely elsősorban a tisztán elektromos hajtású járművekre épít.