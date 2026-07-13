Kardjukba dőlnek a magyar autósok, ha ezt megtudják: kimondta az üzemanyagárakról a szakértő, amit senki sem akart hallani – „Ez meg fog jelenni a kutakon!"

Hagyni kell a piacot működni!

A hazai biztonsági készleteket már teljes mértékben visszapótolták a kereskedők a januári szintre, a benzin és a gázolaj esetében nagyjából 75 százaléknál tartanak. Fontos azonban, hogy a stratégiai készletek csak nagyon kritikus helyzetben mozgathatók.

Így is nagyon nagy problémát jelentett az első két tétel benzin és gázolaj visszapótlása.

A piaci szereplők normál működés mellett is képesek annyi üzemanyagot juttatni a magyar piacra - akár hazai előállításból, akár importból -, amennyire szükség van.

Némi drágulás már a napokban várható

Grád szerint ha tartós lesz a közel-keleti válság, a Brent ára pedig 80 dollár fölött marad hordónként, akkor a hatásának meg kell jelennie a hazai kútárakban. Főleg, mivel az európai termékjegyzés-árak is emelkednek. A magyarországi drágulás mértéke azon múlik , hogy mennyibe kerül az alapanyagellátáshoz szükséges import kőolaj.

A forint közbeszólt

A magánszemély autósok árérzékenysége változó, általában a költségvetésük adott részét szánják üzemanyagra. Ugyanakkor sokaknak szüksége van bizonyos gépkocsihasználatra, ezért igyekeznek megteremteni ennek a feltételeit. Az is relatív (most lehetett hallani), hogy a térségben Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag.

Most, az erős forint mellett, euróban összevetve más értéket kapunk, mint fél éve.

Akkor a lényegesen gyengébb forint mellett a hazai ár sokkal kedvezőbb volt. Pillanatnyilag azonban még messze vagyunk attól a kritikus árszinttől, amely mellett a fogyasztóknak aggódniuk kellene – húzta alá a szakértő a kialakult helyzettel kapcssolatban.

Honnan jöjjön az olaj?

Nem szabad elfelejteni, hogy a hatályos uniós szabályozás szerint az a lehetőség, hogy vezetéken érkezik az orosz kőolaj, korlátos. Az biztos, hogy az év végéig még érkezhet. Ám emlékezetes, hogy már az év elején, a Barátság kőolajvezeték lezárása után megindult Magyarországra az alternatív szállítás az Adria vezetéken. „Az lesz az ideális, ha az orosz olajat majd korlátozások nélkül vásárolhatja Magyarország a Barátság vezetéken" – hangsúlyozta.

Arról, hogy éppen a Barátságon vagy az Adrián érkezzen az olaj, csak annak alapján kellene dönteni, hogy melyik az olcsóbb.

Most mindenképpen a Barátság használata a kedvezőbb. Az orosz olajat használva tud a százhalombattai finomító a maga képességei szerint – amelyből azonban a tavalyi üzemi baleset visszavett - maximálisan termelhessen. Ennek köszönhető a biztonsági nyersolajkészlet gyors visszapótlása is.