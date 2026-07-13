Kardjukba dőlnek a magyar autósok, ha ezt megtudják: kimondta az üzemanyagárakról a szakértő, amit senki sem akart hallani – „Ez meg fog jelenni a kutakon!"
Ismét leállt a kőolajszállítás a Hormuzi-szoroson keresztül, de elakadt a több teherhajó is, benne például gázolajjal és cseppfolyós földgázzal (LNG). Lehet megint aggódni a hazai üzemanyagárak miatt. A Mol százhalombattai finomítója eközben csökkentett kapacitással termel, és kérdés, hogy a jövő évtől, az uniós szankcióknak eleget téve valóban csak orosztól eltérő alapanyagból dolgoznak. Kell-e aggódunk a magyarországi benzin- és gázolajellátásért? Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az ATV ma reggeli adásában részletezte a lehetséges forgatókönyveket.
Új források pótolják a kieső kőolajat, de hiányzik a benzin és a gázolaj
Mint ismert, két nap alatt 7-8 dollárral drágult az Európában mértékadó Brent típusú kőolaj ára, 80 dollár felett jár hétfőn este a hordónkénti ár. Ez az emelkedés azonban messze nem olyan mértékű, mint amikor a konfliktus kirobbant, akkor az ár elérte a 100 dollárt. A piaci később is, minden kedvezőtlen olajpiaci hatású fordulatra a mostaninál nagyobb áremelkedéssel reagált. Mostanra azonban egyre kevésbé rángatja meg a piacot az Egyesült Államok és Irán Hormuzi-szorosban történő lépései. – Ezt mostanra beárazta a piac. Hiába történik újabb, negatív politikai esemény, a piac egyre kevésbé reagál rá, mutatott rá Grád Ottó.
Való igaz, hogy a piac azt is megtanulta, hogy a Hormuzi-szoroson át most nem jön olaj. Az ellátásba egyre inkább beépülnek az alternatív szállítási útvonalak.
- Az észak-afrikai,
- a kelet-afrikai
- vagy a dél-amerikai nagy termelők
pótolhatják a kieső mennyiség egy részét – részletezte a szakértő.
Már az OPEC is megszüntette a termelési korlátozásokat. A szoros esetleges lezárása is sokkal kevésbé okoz kőolajellátási, mint olajtermék- vagy LNG-ellátási nehézséget. „Vagyis a szorost érintő negatív politikai eseményekre az olajpiac már sokkal kevésbé érzékeny, mint a termékpiacok. Hiányzik az a benzin, de főleg a gázolaj, amely az Emirátusok vagy Katar finomítóiból eddig a szoroson át érkezett. Ezt nehezebb máshonnan pótolni. Ráadásul a múlt héten az orosz dízel exportját is felfüggesztették" – emlékeztetett a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.
Hagyni kell a piacot működni!
A hazai biztonsági készleteket már teljes mértékben visszapótolták a kereskedők a januári szintre, a benzin és a gázolaj esetében nagyjából 75 százaléknál tartanak. Fontos azonban, hogy a stratégiai készletek csak nagyon kritikus helyzetben mozgathatók.
Így is nagyon nagy problémát jelentett az első két tétel benzin és gázolaj visszapótlása.
A piaci szereplők normál működés mellett is képesek annyi üzemanyagot juttatni a magyar piacra - akár hazai előállításból, akár importból -, amennyire szükség van.
Némi drágulás már a napokban várható
Grád szerint ha tartós lesz a közel-keleti válság, a Brent ára pedig 80 dollár fölött marad hordónként, akkor a hatásának meg kell jelennie a hazai kútárakban. Főleg, mivel az európai termékjegyzés-árak is emelkednek. A magyarországi drágulás mértéke azon múlik , hogy mennyibe kerül az alapanyagellátáshoz szükséges import kőolaj.
A forint közbeszólt
A magánszemély autósok árérzékenysége változó, általában a költségvetésük adott részét szánják üzemanyagra. Ugyanakkor sokaknak szüksége van bizonyos gépkocsihasználatra, ezért igyekeznek megteremteni ennek a feltételeit. Az is relatív (most lehetett hallani), hogy a térségben Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag.
Most, az erős forint mellett, euróban összevetve más értéket kapunk, mint fél éve.
Akkor a lényegesen gyengébb forint mellett a hazai ár sokkal kedvezőbb volt. Pillanatnyilag azonban még messze vagyunk attól a kritikus árszinttől, amely mellett a fogyasztóknak aggódniuk kellene – húzta alá a szakértő a kialakult helyzettel kapcssolatban.
Honnan jöjjön az olaj?
Nem szabad elfelejteni, hogy a hatályos uniós szabályozás szerint az a lehetőség, hogy vezetéken érkezik az orosz kőolaj, korlátos. Az biztos, hogy az év végéig még érkezhet. Ám emlékezetes, hogy már az év elején, a Barátság kőolajvezeték lezárása után megindult Magyarországra az alternatív szállítás az Adria vezetéken. „Az lesz az ideális, ha az orosz olajat majd korlátozások nélkül vásárolhatja Magyarország a Barátság vezetéken" – hangsúlyozta.
Arról, hogy éppen a Barátságon vagy az Adrián érkezzen az olaj, csak annak alapján kellene dönteni, hogy melyik az olcsóbb.
Most mindenképpen a Barátság használata a kedvezőbb. Az orosz olajat használva tud a százhalombattai finomító a maga képességei szerint – amelyből azonban a tavalyi üzemi baleset visszavett - maximálisan termelhessen. Ennek köszönhető a biztonsági nyersolajkészlet gyors visszapótlása is.
Amennyiben Magyarország 2027-től nem vásárolhat orosz kőolajat, az Adria vezeték képes lesz a teljes magyarországi igény kielégítésére. A nyersolaj mellett szükség lesz – mint most is – benzin- é gázolajimportra is. Ez normál piaci működés mellett alternatív forrásokból rendelkezésre áll.
Kicsit komplikált a finomító megjavítása
A százhalombattai létesítmény javítása azért tart ilyen hosszú ideig, mert nem elsősorban a műszaki feladat a nehéz és időigényes, hanem a javítás, majd az újraindítás biztonságos körülményeinek megteremtése. A munkát egy veszélyes üzemben, működő létesítmények környezetében kell végezni, mondta.