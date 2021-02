A brit oltási tervre válthatnak a németek

Az Európai Gyógyszerügynökség március közepén dönt a Johnson & Johnson oltásának engedélyezéséről, és tárgyal a Szputnyik V gyártójával is. Egyelőre azonban az országok egy része újabb korlátozásokkal próbálja lassítani a koronavírus-járvány harmadik hullámát.

Az EU-ban nem lassul a járvány terjedése, ennek ellenére

több országban is enyhítenek a korlátozásokon, míg máshol újabb szigorítások léptek életbe.

Belgiumban hétfőtől kinyithatnak a kozmetikusok, a manikűr-, a tetováló és a masszázsszalonok, és a brüsszeli régiót kivéve az éjfél és reggel öt óra közötti időszakra szűkítik a kijárási tilalmat. Horvátországban tízről 14 napra állították vissza a kötelező karantént, de hétfőn már kinyithatnak az éttermek és kávézók teraszai, és a zárt téri edzéseket is engedélyezik. Olaszország viszont egyre több térséget és várost zárnak le ismét az variánsok gyors terjedése miatt.

Utóbbiak teszik ki a fertőzések többségét Belgiumban, Ausztriában és Dániában is, utóbbi helyen azonban ennek ellenére mától megkezdődik a lassú nyitás, de ez csak a kiskereskedelmi létesítményekre, illetve a kültéri társasági és sporttevékenységekre terjed ki. A gimnáziumokat, egyetemeket, edzőtermeket, fodrászatokat, uszodákat, színházakat, mozikat, éttermeket és éjszakai szórakozóhelyeket érintő korlátozások legalább április 5-ig érvényben maradnak.

Szigorítanak viszont hétfőtől Csehországban, ahol a legmagasabb az új fertőzöttek aránya az EU-ban,

és a hétvégén túllépte a húszezret a halálos áldozatok száma. Három hétig az elengedhetetlen utazásoktól eltekintve senki sem hagyhatja el lakókörzetét, a munkába járáshoz, hivatalok és egészségügyi intézmények felkereséséhez is igazolás szükséges. Bezárnak az óvodák, minden iskola visszaáll a digitális oktatásra, és szűkítik a nyitva tartható üzletek körét.

Az iparvállalatok működését azonban nem korlátozzák.

A járványhelyzet miatt egyre erősödik a nyomás a német kormányon is, hogy kövesse a brit példát, és az oltási kampány felgyorsítása érdekében hosszabbítsa meg a két adag beadása közötti időt, ami a Pfizer/BioNTech és a Moderna oltása esetében 28 nap. A berlini Humboldt Egyetem kutatása szerint ezzel 10-15 ezer ember halálát lehetne megakadályozni az országban, hiszen a skót, izraeli és amerikai példa is azt mutatja, hogy már az első adag is jelentős védettséget biztosít. A Deutsche Welle értesülése szerint a kormány tanácsadó testülete már március elején dönthet ebben a kérdésben, várhatóan egyidőben a Johnson & Johnson oltásának engedélyezésével.

Az amerikai gyógyszergyártó által kifejlesztett, egykomponensű oltóanyag vészhelyzeti alkalmazását szombaton hagyta jóvá az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság (FDA), az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pedig a hónap közepére ígéri a döntést.

Az oltás hatékonysága 85 százalékos,

ami ugyan gyengébb a többinél, viszont ezt három földrészen is tesztelték, így tudni lehet, hogy erős védelmet biztosít az új vírusvariánsokkal szemben is.

Az Európai Bizottság kétszáz millió ember beoltásához szükséges mennyiségről kötött szerződést a céggel, további kétszáz millió adagos opcióval, és az első szállítmány várhatóan már április elején megérkezhet. Az EMA az Irish Times brüsszeli forrásokból származó értesülése szerint tárgyal az orosz hatóságokkal is a Szputnyik V vakcináról, várják az adatokat, amelynek alapján megkezdhetik annak bevizsgálását. Gyenyisz Logunov, az oltást kifejlesztő Gamaleja Intézet igazgatóhelyettese szombaton azt mondta, a kutatásuk szerint a vakcina erőteljes védelmet biztosít az új variánsokkal szemben.

Az eredményeket hamarosan nyilvánosságra hozzák – ígérik.