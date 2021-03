A covidos betegek átlagéletkora 44,5 év

Meredeken felszálló ágban van a koronavírus-járvány Magyarországon és egyre inkább a középkorúakat érinti a betegség.

Jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházban ellátott betegek száma is

– mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs tájékoztatóján.

Eddig 1 149 557 főt oltottak be Magyarországon, közülök 327 428-an a második oltást is megkapták. A szerdától szerdáig tartó, következő oltási héttel kapcsolatban elmondta, hogy több mint 500 ezer oltás beadására lesz lehetőség.

Az oltási tervet ismertetve megjegyezte:

cél, hogy az idősek oltása még ezen az oltási héten megtörténjen, mert még van olyan 80 évesnél idősebb, akik még mindig nem oltottak be, ezért arra kérik a háziorvosokat, hogy a legidősebbek oltsák be elsőként,

az idősek oltásához minden eddiginél több, összesen 100 ezer AstraZeneca vakcina áll rendelkezésre, ez paraxisonként 20-21 fő oltását teszi lehetővé,

a Pfizer/BioNTech vakcinát a legidősebb regisztráltak oltásához használják a kórházi oltópontokon, a háziorvosok átlagosan 24 főt küldhetnek az oltópontokra

jellemzően az összes Sinopharm-vakcinát eloltották,

vasárnapig oltják be azokat, akiknek a múlt héten meghiúsult az oltása az AstraZeneca-vakcinával.

György István kiemelte, megkezdték a rendvédelemben dolgozók oltási sorozatát is így a rendőrök, a katasztrófavédelemben dolgozók és a határvédők is megkaphatják az oltást. A honvédség a saját oltópontjain és az oltóbuszokon adja be az oltásokat.

Éppen ma egy éve, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt

– mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Az elmúlt 24 órában 8312 fő új beteget regisztráltak és 128 408 aktív beteget tartanak számon. Soha nem látott mértékben emelkedik a járvány, példaként elmondta, hogy február 18. óta a kórházban ápoltak száma a duplájára, a lélegeztetett betegek száma pedig a háromszorosára nőtt.

Ma megérkezett 55 ezer 200 adag AstraZeneca vakcina és 450 ezer Sinopharm kínai vakcina is.

Utóbbit jelenleg betárolják a Nemzeti Népegészségügyi Központban és megvizsgálják a gyártási tételeket, emelte ki Müller Cecília. A idei év kilencedik heti adatait ismertetve elmondta, egy hét alatt 35 802 új pozitív esetet azonosítottak, a fertőzöttek átlagéletkora 44,5 év. Az összes Covid-19-es beteg 23 százaléka 40-49 évesek közötti, 17 százalékuk 50-59 éves, 15 százalékuk 30-39 éves és a 20-29 évesek között és a 65 éven felüliek körében pedig 12-12 százalékos volt a megbetegedési arány.

Magyarországon a települések 98 százaléka érintett a Covid-19 fertőzés miatt, ez 3100 települést jelent. Az összes fertőzött 20 százaléka Budapesten és környékén él.