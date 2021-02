A héten a második adag AstraZeneca szállítmány érkezett hazánkba

Újabb 45 600 AstraZeneca vakcina érkezett Magyarországra csütörtökön, így egy héten belül a második szállítmány érkezett hazánkba, március végéig pedig több százezer oxfordi oltóanyag várható – írja az AstraZeneca közleményében.

Február 11-én, csütörtökön megérkezett hazánkba az AstraZeneca vakcina második üteme.

Az Európai Unióban és Magyarországon is január végén engedélyeztetett koronavírus elleni oltóanyag második szállítmánya 45 600 adagot tartalmaz, amely újabb 22 800 ember oltására elegendő. A hatóságok döntése értelmében az AstraZeneca vakcinával első körben a 60 év alatti krónikus betegségben szenvedők oltását végzik Magyarországon.

A február 5-én, szombaton érkezett első, 40 800 adagot tartalmazó szállítmányt követően újabb, 45 600 adagot tartalmazó AstraZeneca vakcina jött hazánkba.

Az egy héten belül érkező két szállítmány összesen már több mint 43 ezer ember oltását teszi lehetővé, ami megfelel egy közepes magyar város teljes lakosságának.

A magyar hatóságok döntése értelmében az AstraZeneca vakcinával első körben a szív- és érrendszeri, tüdő-, és vesebeteg, a magas vérnyomásban szenvedő, a daganatos és a transzplantált 60 év alattiakat oltják be.

Az első eredmények szerint az AstraZeneca vakcina akár 67 százalékkal képes csökkenteni a vírus továbbadását is. Az oltóanyagot a szokványos betegellátási körülmények között is be lehet adni: normál hűtött körülmények (2-8 °C) között lehet tárolni, szállítani és kezelni a gyártást követően legalább 6 hónapon keresztül – írja a gyártó.

Az Egyesült Királyságban folytatott klinikai vizsgálat részeredményei szerint az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca által fejlesztett koronavírus vakcina hatékonysága 75 százalék az új, Európában terjedő brit típusú koronavírus variáns által okozott betegséggel szemben – írja a közlemény.

A vakcinával kapcsolatos további adatokat, így például a dél-afrikai koronavírus-variáns elleni hatékonyságáról, továbbra is gyűjtik a folyamatban levő klinikai vizsgálatokban.

Emellett az AstraZeneca továbbra is együttműködik a kormányzatokkal és a nemzetközi szervezetekkel, hogy a világjárvány idején önköltségi áron, mindenki számára hozzáférhető oltóanyagot juttasson el az emberekhez.