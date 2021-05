A WHO képtelen lenne több válsággal megbirkózni

Az Egészségügyi Világszervezet belső vizsgálata szerint a WHO nincs felkészülve arra, hogy egynél több, párhuzamosan jelentkező válsághelyzetet kezelni tudjon.

Belső ellenőrzést tartottak az Egészségügyi Világszervezetnél, amelynek egyik fő tanulsága, hogy a WHO egy újabb, globális válsághelyzettel már nem bírna el a jelenleg is dúló koronavírus-járvány mellett. A Financial Times által idézett, független tanácsadó testület által készített jelentés szerint

az öt évvel ezelőtt létrehozott, globális egészségügyi válságkezelő programhoz nem társítottak megfelelő kapacitásokat, hogy a WHO a koronavírus-járvány mellett esetleg jelentkező egyéb vészhelyzetekre is reagálni tudjon, és a szervezetnek egy gyakorlatba átültethető működési terve sincs ilyen esetekre.

Az ötfős bizottság szerint a WHO krónikusan alulfinanszírozott, és a feladatának ellátásához szükséges emberi erőforrásoknak is híján van. A jelentés szerint emellett az is

komoly akadályt jelent a hatékony válságkezelésben, hogy a WHO nem alakított ki elég szoros kapcsolatot a tagországokkal és a tudományos szakértői csoportokkal való együttműködése sem elég élénk.

A beszámoló a tagországok járványra adott válaszait is kritikával illette, azt állítva, hogy sokszor a mindenki által elfogadott nemzetközi egészségügyi előírásokat sem tartották be. A tagállamok járványhelyzetre adott megkésett reakciói miatt vált több országban is túlterheltté a kórházak, és szorultak ki sokan teljesen az az egészségügyi ellátórendszerből.

A jelentés kiemelte a WHO vezetőinek az elmúlt 14 hónapban tanúsított rátermettségét, de megjegyezte: nem látja biztosítottnak a „stratégiai kapacitásokat” ahhoz, hogy az Egészségügyi Világszervezet egyszerre több fronton is felvegye a harcot a világban jelentkező vészhelyzetekkel szemben.

A szakértők szerint még a következő világjárvány berobbanása előtt szükség lesz arra, hogy a nemzetközi utazási korlátozások rendszerét felülvizsgálják a tagországok.