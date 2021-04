Az angolok már a külföldi nyaralást tervezik

A Egyesült Királyság lakói már kezdhetik lefoglalni a külföldi nyaralásokat – jelentette be Grant Shapps brit közlekedési miniszter.

Ez az első alkalom, hogy amikor idejövök, azt mondhatom, kezdhetik tervezni a külföldi utazásokat

– mondta Grant Shapps az üzleti portálnak.

Ugyanakkor a Covid-gyorstesztek árait le kell szállítani. Ez azért is fontos, mert Shapps azt is elárulta, hogy még a zöld besorolású országokból érkezőknek vagy oda utazóknak is teszteltetni kell majd magukat be- és kilépéskor – mondta a brit miniszter.

Ezek alapján úgy fest, hiába van valakinek érvényes oltási igazolása, az Egyesült Királyságba való beutazáskor ennek ellenére is teszteltetni kell majd.

Továbbá külön figyelmet fordítanak majd a zöld jelzésű országokra, amelyek a legnagyobb eséllyel kerülhetnek át a sárga besorolásba.

A nemzetközi utazásokra vonatkozó színalapú besorolások a következőképpen alakulnak az Egyesült Királyságban:

Zöld: a beutazóknak nem kell karanténba vonulni érkezés után, azonban ki- és belépéskor gyorstesztet kell végezniük.

Sárga: beutazáskor tíznapos izoláció szükséges, és szintén tesztelés ki- és belépéskor.

Piros: a beutazóknak ki kell fizetniük egy tíznapos és felügyelt karanténhotelt, illetve a tesztelés itt is minden esetben kötelező.

Az országok besorolásához a fertőzöttségi és halálozási adatok mellett az átoltottságot is figyelembe veszik, és folyamatosan újraértékelik. Remélik, hogy hamarosan, az európai uniós tagállamok oltási programjainak előrehaladtával javíthatnak a kontinens államainak besorolásán – mondta a brit miniszter.