Beszakadt a magánegészségügy forgalma

A járványhelyzet miatt szakorvosokat és szakdolgozókat is átcsoportosított a NEAK által finanszírozott ellátásba az Affidea.

Az egészségügyi magánszolgáltatók szűkítették az ellátásaikat, és teljesen más típusú működésre álltak át a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben – erről Leitner György, a Primus Egyesület elnöke, az Affidea Magyarország vezérigazgatója beszélt a Világgazdaságnak. Mint mondta, krízisműködést tapasztal mindenhol, a Primus-tagok arról számolnak be, hogy a nem sürgősségi ellátásokat átütemezik, műtéteket halasztanak el.

Ahogy a vírus egyre inkább terjed, a magánellátás háttérbe kerül az egészségügyi ellátórendszerben,

hiszen a zsebből fizetett egészségügyi szolgáltatások nagy része elektív, vagyis ütemezett, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egészségi kockázat nélkül elhalasztható diagnosztikai vagy terápiás ellátás. „Jellemzően 30-40 százalékos betegforgalom-csökkenés tapasztalható a magánegészségügyben, ugyanakkor egyes szolgáltatásokat, mint például a képalkotó diagnosztikát, a páciensek egy része továbbra is igénybe veszi” – emelte ki.

Az Affideánál számottevő – Budapesten, Szegeden és Győrben, illetve ezek vonzáskörzetében is meghatározó – az állami finanszírozású képalkotó diagnosztikai ellátás: a betegek 80 százalékának vizsgálatát a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozza.

Ez azt jelenti, hogy a cég mintegy 3 millió embernek nyújt közellátás keretében CT-, MR-, ultrahang-, röntgen- vagy mammográfiás vizsgálatokat. A vezérigazgató példaként említette, hogy a fővárosban az Országos Mentőszolgálat sürgősségi és akut CT- és MR-ügyeletében is ők biztosítják az ellátás nagy részét. „Sürgősségi betegellátásban veszünk részt Szegeden és az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben.” A közfinanszírozáson belül most prioritás az onkológiai betegek ellátása, számukra még az izotópvizsgálatot is elvégezik.

