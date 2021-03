Dokumentumfilm készült a Pfizer-BioNTech vakcinájának kifejlesztéséről

Kevesebb mint egy év alatt készült el a COMIRNATY, a Pfizer és a BioNTech COVID-19 elleni vakcinája, a National Geographic 44 perces dokumentumfilmjéből pedig kiderül, hogyan jöhetett létre ez a tudományos áttörés, milyen módszereket alkalmaztak a kutatók és milyen kihívásokkal szembesültek.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én minősítette világjárvánnyá a COVID-19 járványt.

A Pfizer és a BioNTech március közepén jelentette be, hogy közösen fejleszt vakcinát a COVID-19 vírusfertőzés ellen, és 2020. decemberében már az első ideiglenes vagy vészhelyzeti forgalmazási engedélyek birtokában megkezdődhetett a vakcina szállítása és alkalmazása.

A „Mission Possible: The Race for a Vaccine” című film készítésekor a National Geographic stábja exkluzív hozzáférést kapott a Pfizertől, hogy megörökíthesse a fejlesztés folyamatát.

A film azokra az emberekre összpontosít, bemutatva a nézőket számos kulcsszereplőnek, akik korábban nem tapasztalt körülmények között dolgoztak ezen az áttörésen.

A dokumentumfilmből megtudhatjuk, miben tér el a hagyományos megközelítésektől a COMIRNATY létrehozása során használt mRNS technológia, de kiderül az is, hogy hol és hogyan dolgoztak a kutatók, milyen erőfeszítéseket tettek ők, illetve a Pfizer, hogy mielőbb elkészüljön az oltóanyag.

A film megtekinthető:

Áttörések, melyek megváltoztatják a betegek életét. Ez a Pfizer célkitűzése. A vállalat 171 éves történelme során soha nem volt sürgetőbb szükség az áttörésre, mint a COVID-19 világjárvány idején. Nagy büszkeség, hogy német partnerünkkel együtt dolgozva sikerült megfelelnünk a kihívásnak, és soha nem látott sebességgel kifejlesztettünk egy oltóanyagot, ami segíthet véget vetni ennek a pusztító járványnak

– mondta el dr. Vereckei Péter, a Pfizer magyarországi ügyvezetője, majd hozzátette: „Fáradhatatlanul dolgoztunk, hogy a lehetetlent lehetségessé tegyük, kitartóan hittünk abban, hogy a tudomány győzedelmeskedni fog.”