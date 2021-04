Május végétől várja Izrael az oltott utazókat, közel a nyájimmunitás

Január óta 97 százalékkal esett a regisztrált új koronavírus-fertőzések száma Izraelben, többek között amiatt is, mert a lakosság körében már átlépte az 57 százalékot azoknak az aránya, akik a második vakcinadózisukat is megkapták. Ennek köszönhetően ismét várja május 23-tól a már beoltott látogatókat a közel-keleti ország. Sőt, akár a maszkviselési szabályokat is feloldhatják még áprilisban – mondta Eran Segal, a Weizmann Tudományos Intézet biológusa a Times of Israelnek.

Izrael elérhette a koronavírus elleni nyájimmunitás szintjét

– mondta Eran Segal, izraeli tudós.

Szerdán pedig a Forbes értesülései szerint az izraeli egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy egy év elszigeteltség után,

május 23-tól ismét várják a külföldi turistákat, feltéve, hogy már be vannak oltva.

Az elmúlt hetekben újranyitottak az üzletek, boltok, vendéglátóhelyek és rendezvényközpontok is.

Áprilisban pedig arra számítanak, hogy az egészségügyi minisztérium a maszkviselési szabályokat is feloldja a közel-keleti országban.

Miután a 9 milliós lakosságból már több mint 4,9 millióan megkapták mindkét oltásukat, a januári adatokhoz képest 97 százalékot esett az új fertőzöttek száma.

A magas átoltottság eredménye az is, hogy az ünnepek alatt a családi összejövetelekkel sem erősödött meg a járvány terjedése az országban – mondta a Weizmann Tudományos Intézet biológusa.

A népességarányos teljes átoltottság tekintetében Izrael magasan vezeti a ranglistát 57,3 százalékos mutatójával.

Ezzel párhuzamosan az Our World in Data adatai szerint Amerikában 22,5, Magyarországon 13,4, az Egyesült Királyságban 11,6, míg az Európai Unióban 6,3 százalék kapta meg a második vakcinadózisát is.