Hamarosan platózik a járvány harmadik hulláma

Hamarosan platózik a koronavírus-járvány harmadik hulláma Magyarországon, de azt nem tudják megmondni, hogy ez a szakasz meddig fog tartani

– mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Az adatokat ismertetve elmondta, már 2,6 millióan kapták meg az első oltást, és több mint egymillióan a második oltáson is túl vannak. Hozzátette:

már a lakosság 26 százaléka beoltottá vált, ami az uniós oltottsági szint kétszeresét jelenti.

Kiemelte, jövő héten megérkezik az egyoltásos Janssen vakcinaszállítmány is, 28 800 adagot várnak. Ez az oltás egy humán adenovírus vektorvakcina Kiemelte, a héten folytatódik az iskolai, bölcsődei, óvodai dolgozók oltása, újabb 100 ezer főt hívnak be az oltópontokra.

Az AstraZeneca vakcinával kapcsolatos kételyekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy

az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) kimondta, hogy lehet összefüggés a vakcina beadása és a vérrögképződés mögött, de az EMA továbbra is javasolja a vakcina használatát,

annak az alkalmazása lényegesen több előnnyel jár, mint a vakcina elhagyása és a koronavírusos megbetegedés, ezért Magyarországon továbbra is alkalmazzák az AstraZeneca vakcinát – erősítette meg az országos tiszti főorvos.

A trombózisokkal kapcsolatban Magyarországon is mérik az adatokat, de egyelőre semmilyen összefüggést nem találtak a vakcinák és trombózis kialakulása között.

A 13. heti járványügyi adatokat ismertetve elmondta, egy kis csökkenést detektáltak, a 12. héthez képest, egy hét alatt 11 725-tel csökkent a beazonosított fertőzöttek száma, az átlagéletkoruk pedig 46 év volt.

A nemenkénti megoszlásban a nők 54 százaléka, a férfiak 46 százaléka érintett a Covid-19 fertőzéssel. Jelenleg hazánkban 3122 településen van koronavírusos beteg, ez az összes település 99 százalékát jelenti. A betegek 16 százaléka Budapesten él, 14 százaléka Pest megyében, hat százaléka Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a legkevesebb beteg továbbra is Zala megyében van, az új esetek 2 százaléka köthető a megyéhez.

A kórházban kezeltek száma is csökkent az elmúlt egy hétben jelenleg 11 663 fő van intézményben, lélegeztető gépen 1337-en vannak. Az elmúlt 24 órában 272 fő vesztette életét Covid-19 miatt, elhunyt egy nyolc hónapos csecsemő is, akinek meningococcus fertőzése volt, a környezetében voltak koronavírussal fertőzöttek is, de a halálát nem a Covid-19 okozta, de a szervezetében kimutatták a koronavírus jelenlétét is– hangsúlyozta Müller Cecília. Kiemelte: Magyarországon a Covid-19 fertőzöttek 3-4 százaléka hal bele a koronavírusba.